https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/elektrikte-limit-dusuruldu-65-milyon-mesken-abonesi-etkilenecek-1109997219.html

Elektrikte devlet desteğinde limit düşürüldü: 6.5 milyon mesken abonesi etkilenecek

Elektrikte devlet desteğinde limit düşürüldü: 6.5 milyon mesken abonesi etkilenecek

Sputnik Türkiye

EPDK, mesken aboneleri için yıllık tüketim limitini 3 bin kWh' ye düşürdü. 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T16:30+0300

2026-10-30T16:30+0300

2026-10-30T16:35+0300

ekonomi̇

elektrik

elektrik faturası

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla 2027 yılında son kaynak tedarik tarifesine tabi olma sınırı yıllık 3.000 kWh olarak belirlendi. Aylık ortalama 250 kWh tüketime karşılık gelen ve yaklaşık 820 TL’lik faturayla ilişkilendirilen yeni limit, 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek Düzenlemeden yaklaşık 6,5 milyon mesken abonesinin etkilenmesi bekleniyor6.5 milyon aboneyi etkileceyecekGüncel verilere göre mesken abonelerinin sayısı yaklaşık 44.2 milyonken bu düzenleme sonrası tüketimi yüksek olan yaklaşık 6 buçuk milyon mesken abonesi, yani tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 14,7’si yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alacak. Kurum, 3 bin kWh'lik yıllık tüketim limitinin aylık ortalama 250 kWh tüketime ve yaklaşık 820 TL'lik elektrik faturasına karşılık geldiğini belirtti.Elektrikte yeni tüketim limitinden kimler etkilenmeyecek?Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmezken tarımsal faaliyetle uğraşan herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ve aydınlatma abone grupları için 15.000 kWh limitinde de herhangi bir değişiklik yapılmadı.Mesken abone grubunda bulunan camiler, ibadethaneler, cemevleri, dernekler de ilgili düzenlemenin dışında tutuldu.Ayrıca şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, köy içme suları, AFAD’a ait geçici barınma merkezleri, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler de bu düzenlemenin dışında yer alıyorElektrikte yeni tarife için 2026 tüketimi de hesaplanacakYeni uygulama 1 Ocak 2027'de başlayacak olsa da abonelerin 2026 yılındaki elektrik tüketimleri de hesaplamaya dahil edilecek.Buna göre 2026 yılı içinde toplam elektrik tüketimi 3 bin kWh sınırına ulaşan aboneler, belirlenen geçiş takvimine göre 2027 yılında yüksek tüketimli tüketici tarifesine alınacak.3 bin kWh elektrik tüketim sınırını aşan aboneler, aşımın gerçekleştiği döneme göre 2027 yılında farklı tarihlerde yüksek tüketimli tarifeye alınacak. Örneğin, sınırı 2026 Ekim ayında geçenlere 1 Ocak, Aralık ayında geçenlere 1 Mart 2027’den itibaren yeni tarife uygulanacak. 2027’de sınırı aşan aboneler için de geçiş tarihi 1 Eylül olarak belirlendi.Mesken aboneleri için yıllık tüketim limiti 2025'te 5 bin kWh, 2026'da ise 4 bin kWh olarak belirlenmişti. Yeni kararla bu limit 2027 yılı için 3 bin kWh'ye indirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/dogalgazda-kasim-tarifesi-belli-oldu-limiti-gecenin-faturasi-yukselecek-1109992776.html

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elektrik, elektrik faturası, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)