https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/deva-partili-ertugrul-kaya-istifa-etti-yeni-yol-grubu-mecliste-dustu-1110001964.html

DEVA Partili Ertuğrul Kaya istifa etti: Yeni Yol Grubu Meclis'te düştü

DEVA Partili Ertuğrul Kaya istifa etti: Yeni Yol Grubu Meclis'te düştü

Sputnik Türkiye

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, partisinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Kaya'nın istifasıyla birlikte Yeni Yol Grubu Meclis'te düştü. 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T19:55+0300

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2026-10-30T20:04+0300

poli̇ti̇ka

ertuğrul kaya

demokrasi ve atılım partisi (deva)

tbmm

meclis

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DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, ''DEVA Partisi’nin yetkili kurullarının uzun zamandır vâkıf olduğu görüş ayrılıklarım nedeniyle, Genel Başkan Sayın Ali Babacan ile eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiğim görüşmede paylaştığım ayrılık kararıma istinaden, beyan ettiğim takvim doğrultusunda DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım'' ifadelerini kullandı.Kaya'nın istifasıyla birlikte TBMM'de 20 milletvekiliyle temsil edilen Yeni Yol Grubu'nun üye sayısı 19'a düştü ve grubun Meclis'teki statüsü sona erdi.Ertuğrul Kaya kimdir?1976 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Ertuğrul Kaya, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kaya, 1998-2001 yılları arasında İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yaptı. 2001 yılından itibaren ise Gaziantep'te serbest avukat olarak mesleğini sürdürüyor.Siyasi hayatına 2001 yılında Gaziantep İl Gençlik Kolları Kurucu Başkanlığı ile başlayan Kaya, 2004-2007 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi meclis üyeliklerinde bulundu. Aynı dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlenen Kaya, DEVA Partisi Gaziantep Kurucu İl Başkanlığı yaptı.

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ertuğrul kaya, demokrasi ve atılım partisi (deva), tbmm, meclis