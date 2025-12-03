Türkiye
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım
Yeni Yol Partisi’nin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Yeni Yol Partisi'nin Grup Toplantısı'nda asgari ücret zammı hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücrete dair önerisini paylaşan Babacan, "Asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım. Yüzde 50'den az bir artış hakka da vicdana da sığmaz" dedi.DEVA Partisi lideri Babacan, asgari ücrete yüzde 50 zammın yanında temmuz ayında ara zam yapılması gerektiğini de söyledi.
19:36 03.12.2025
© AA / Metin AktaşAli Babacan
© AA / Metin Aktaş
Yeni Yol Partisi’nin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Babacan, asgari ücrette yapılacak artışın en az yüzde 50 olması gerektiğini belirtti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Yeni Yol Partisi'nin Grup Toplantısı'nda asgari ücret zammı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
2026 yılında geçerli olacak asgari ücrete dair önerisini paylaşan Babacan, "Asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım. Yüzde 50'den az bir artış hakka da vicdana da sığmaz" dedi.
DEVA Partisi lideri Babacan, asgari ücrete yüzde 50 zammın yanında temmuz ayında ara zam yapılması gerektiğini de söyledi.
