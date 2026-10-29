https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/avrupa-merkez-bankasi-politika-faiz-kararini-acikladi-1109967835.html
Avrupa Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T16:18+0300
2026-10-29T16:18+0300
2026-10-29T16:18+0300
ekonomi̇
avrupa merkez bankası (ecb)
politika faizi
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
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MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa merkez bankası (ecb), politika faizi
avrupa merkez bankası (ecb), politika faizi
Avrupa Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı
Ayrıntılar geliyor
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.