https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/fenerbahceden-derbi-sonrasi-cikan-kavga-icin-aciklama-derbi-gerginligi-denilerek-gecistirilemez-1109899164.html
Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklama: 'Derbi gerginliği' denilerek geçiştirilemez
Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklama: 'Derbi gerginliği' denilerek geçiştirilemez
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, dün oynanan Galatasaray derbisiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Paylaşımda, "Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T15:18+0300
2026-10-27T15:18+0300
2026-10-27T15:41+0300
spor
fenerbahçe
kerem aktürkoğlu
galatasaray
derbi
kavga
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bitimiyle beraber çıkan olaylarla ilgili açıklama yayımladı.Fenerbahçe'nin paylaşımı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-faturasi-kime-kesilecek-derbi-maci-sonrasi-kavga-eden-1109897351.html
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fenerbahçe, kerem aktürkoğlu, galatasaray, derbi, kavga
fenerbahçe, kerem aktürkoğlu, galatasaray, derbi, kavga
Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklama: 'Derbi gerginliği' denilerek geçiştirilemez
15:18 27.10.2026 (güncellendi: 15:41 27.10.2026)
Fenerbahçe, dün oynanan Galatasaray derbisiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Paylaşımda, "Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bitimiyle beraber çıkan olaylarla ilgili açıklama yayımladı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı:
"Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan’ın Matteo Guendouzi’ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı’nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez. Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, “derbi gerginliği” denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir. Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır. Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır. Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır."