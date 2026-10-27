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Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklama: 'Derbi gerginliği' denilerek geçiştirilemez
Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklama: 'Derbi gerginliği' denilerek geçiştirilemez
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Fenerbahçe, dün oynanan Galatasaray derbisiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Paylaşımda, "Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T15:18+0300
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spor
fenerbahçe
kerem aktürkoğlu
galatasaray
derbi
kavga
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bitimiyle beraber çıkan olaylarla ilgili açıklama yayımladı.Fenerbahçe'nin paylaşımı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-faturasi-kime-kesilecek-derbi-maci-sonrasi-kavga-eden-1109897351.html
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fenerbahçe, kerem aktürkoğlu, galatasaray, derbi, kavga
fenerbahçe, kerem aktürkoğlu, galatasaray, derbi, kavga

Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklama: 'Derbi gerginliği' denilerek geçiştirilemez

15:18 27.10.2026 (güncellendi: 15:41 27.10.2026)
© Serhat ÇağdaşGalatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© Serhat Çağdaş
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Fenerbahçe, dün oynanan Galatasaray derbisiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Paylaşımda, "Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bitimiyle beraber çıkan olaylarla ilgili açıklama yayımladı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı:

"Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan’ın Matteo Guendouzi’ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı’nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez. Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, “derbi gerginliği” denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir. Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır. Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır. Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kime kesilecek: Derbi maçı sonrası kavga eden futbolculara ne ceza gelir?
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