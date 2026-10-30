https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/cumhurbaskani-erdogan-turk-devletlerinin-dayanismasi-stratejik-bir-zaruret-haline-gelmistir-1109980974.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk devletlerinin dayanışması stratejik bir zaruret haline gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk devletlerinin dayanışması stratejik bir zaruret haline gelmiştir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya siyasetinin köklü bir değişimden geçtiğini belirtip "Türk devletlerinin dayanışması stratejik bir zaruret haline... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T09:57+0300

2026-10-30T09:57+0300

2026-10-30T09:58+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

i̇smail gaspıralı

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kırgızistan

türk devletleri teşkilatı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi için “Türk Dünyası Yüzyılı: Dayanışmadan Bütünleşmeye” başlıklı makale kaleme aldı.İlgili makale; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs , Türkmenistan ve Macaristan’da aynı gün yayına girerken Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesinde yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.'Dayanışmanın sağlam temelleri oluşturuluyor'“Türk dünyasının birliği, ortak tarihimizden devraldığımız köklü mirasın ve müşterek istikbalimizi şekillendirme irademizin en güçlü tezahürüdür.” ifadeleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asırlar boyunca farklı coğrafyalarda, nice imtihanlardan geçen kardeş halklarımızı birbirine bağlayan gönül köprüleri, bugün Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında siyasi, beşeri, ekonomik ve kültürel dayanışmamızın sağlam temellerini oluşturuyor." dedi.Erdoğan, Türk dünyasının sahip olduğu büyük potansiyeli ortak hedefler doğrultusunda harekete geçirmek, birliği somut kazanımlarla tahkim etmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türk dünyası bırakmak Türk devletlerinin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.Ankara Zirvesi'nin önemine ve Türkiye'nin devralacağı dönem başkanlığına da dikkat çeken Erdoğan, “Zirveyle birlikte, Can Azerbaycan’dan devralacağımız dönem başkanlığını, Türk dünyasının ortak hedeflerine ulaşması ve Teşkilatımızın kurumsal gücünün artırılması bakımından tarihî bir sorumluluk olarak değerlendiriyorum.” açıklamasında bulundu.İsmail Gaspıralı'nın miras bıraktığı birlik ülküsünün bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nın faaliyetlerine istikamet çizen bir ilham kaynağı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da atılan temeller üzerinde yükselen Teşkilatın ortak tarih ve kültürden aldığı güçle her geçen gün daha etkili bir yapıya kavuştuğunu kaydetti. Erdoğan, kardeşliği gelecek nesillere taşıyacak güçlü kurumlarla tahkim etmenin ve ortak iradeyi projelerle kalıcı kazanımlara dönüştürmenin zamanının geldiğinin altını çizdi.'Dünya siyaseti güçlü değişimden geçiyor'Dünya siyasetinde yaşanan değişime ve Türk devletleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:Ekonomik bütünleşmeMakalesinde Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun sunduğu fırsatlara işaret etti.“Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesi, Teşkilatımızın önümüzdeki dönemde üzerinde hassasiyetle durması gereken önceliklerin başında geliyor. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru, bu bakımdan tarihî bir fırsat sunuyor." diyerek değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin yeniden şekillendiğin ve Türk coğrafyasının da küresel ulaştırma ve lojistik ağlarının önemli merkezlerinden biri olma imkânına sahip olduğunun altını çizdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demir yollarımızı, limanlarımızı, kara yolu bağlantılarımızı ve gümrük sistemlerimizi birbirini tamamlayan bir bütün olarak geliştirmekteyiz. Hazar'ın iki yakasını birbirine bağlayan her yatırım, kardeş ülkelerimiz arasındaki ticareti büyütecek ve ortak refahımıza katkı sağlayacaktır. Bu amaçla Türk Yatırım Fonu'nu daha etkin kullanacak, ülkelerimiz arasındaki ticaretin önündeki engelleri el birliğiyle aşacak, üretim ve yatırımda birbirimizin gücüne güç katacağız. Enerji kaynaklarımızı, yenilenebilir enerji potansiyelimizi ve iletişim altyapımızı müşterek hedefler doğrultusunda en etkin şekilde değerlendireceğiz. Türk dünyasının dört bir yanındaki imkânları aynı istikamette harekete geçirerek üretimde, ticarette ve teknolojide elde ettiğimiz kazanımları hep birlikte büyüteceğiz.” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik alanda tesis edilen dayanışmanın güvenlik sahasında da kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, terörizm, sınır aşan suçlar, siber tehditler ve doğal afetler karşısında imkânların birleştirilerek birlikte hareket etme kabiliyetinin geliştirileceğini anlattı.Erdoğan, savunma sanayiinde tecrübelerin buluşturulacağını, yerli ve millî teknolojilerin geliştirilerek müşterek üretim kapasitesinin artırılacağını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/turk-devletleri-turkpol-kuruyor-interpol-modeli-ile-birbirlerine-bagli-olacaklar-1108693264.html

türki̇ye

azerbaycan

kazakistan

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, i̇smail gaspıralı, azerbaycan, kazakistan, kırgızistan, türk devletleri teşkilatı