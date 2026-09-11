https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/turk-devletleri-turkpol-kuruyor-interpol-modeli-ile-birbirlerine-bagli-olacaklar-1108693264.html

Türk devletleri TÜRKPOL kuruyor: Interpol modeli ile birbirlerine bağlı olacaklar

Türk devletleri TÜRKPOL kuruyor: Interpol modeli ile birbirlerine bağlı olacaklar

Sputnik Türkiye

Türk devletleri arasında suç ve suçlularla mücadelede yeni bir dönem için TÜRKPOL teklifi gündeme geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol ve Europol... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T14:13+0300

2026-09-11T14:13+0300

2026-09-11T14:13+0300

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde güvenlik iş birliğini yeni bir aşamaya taşıyacak iki önemli yapı gündeme geldi.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'nda, suçla mücadelede ortak hareket kabiliyetinin artırılması amacıyla TÜRKPOL adıyla yeni bir kolluk iş birliği teşkilatı kurulmasını teklif ettiklerini açıkladı.Çiftçi, TÜRKPOL'ün Interpol ve Europol benzeri bir yapılanmaya sahip olmasının hedeflendiğini belirtti.Dört ülkeden TÜRKPOL teklifine olumlu yaklaşımBakan Çiftçi'nin açıklamasına göre teklif, toplantıya katılan Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın içişleri bakanları tarafından olumlu karşılandı.Planlanan yapının resmi adı Türk Devletleri Kolluk İş Birliği Ajansı, kısa adı ise TÜRKPOL olacak.TÜRKPOL'ün kurulması halinde Türk devletleri arasında bilgi paylaşımı, kolluk koordinasyonu ve sınır aşan suçlarla ortak mücadele kapasitesinin daha kurumsal bir zemine taşınması hedefleniyor.Önce Suçla Mücadele Konseyi kurulacakTÜRKPOL'den önce ise Suçla Mücadele Konseyi'nin oluşturulması planlanıyor.Çiftçi, Türkiye tarafından teklif edilen konseyin kurulmasının toplantının ortak bildirisine girdiğini açıkladı.Konseyin yeni nesil suç örgütleri, terör, uyuşturucu kaçakçılığı, düzensiz göç, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelede Türk devletlerinin ortak kapasitesini güçlendirmesi hedefleniyor.Kurucu anlaşma Ankara'da imzalanabilirYeni güvenlik mekanizması açısından kritik adımın önümüzdeki ay Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde atılması planlanıyor.Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvede Suçla Mücadele Konseyi'nin Kurucu Anlaşması'nın imzalanmasını hedeflediklerini açıkladı.Konseyin hayata geçirilmesinin ardından ise onun icra organı niteliğindeki TÜRKPOL'ün kurulması için çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.TÜRKPOL nasıl çalışacak?Çiftçi, TÜRKPOL'ün temel amacının Türk devletlerinin kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliğini daha güçlü ve kurumsal hale getirmek olduğunu belirtti.Bakan Çiftçi, hedeflenen yapıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Böylece suç ve suçlularla mücadelede bilgi paylaşımımızı, koordinasyonumuzu ve ortak hareket kabiliyetimizi daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacağız."Bu çerçevede TÜRKPOL'ün sınır aşan suçlar ve suç örgütleriyle mücadelede üye ülkelerin kolluk birimleri arasındaki koordinasyonu güçlendiren ortak bir mekanizma olarak yapılandırılması hedefleniyor.Türk devletleri arasında kimlikle seyahat de gündemdeKazakistan'daki toplantıda güvenlik iş birliğinin yanı sıra Türk devletleri arasındaki seyahati kolaylaştırabilecek dikkat çekici öneriler de ele alındı.Çiftçi, Türk devletleri vatandaşlarının kimlikle seyahat edebilmesi ve havalimanlarında ortak pasaport kontrol noktalarının oluşturulması konularını görüştüklerini açıkladı.Bu başlıkların ayrıntıları ve hangi ülkeler arasında, hangi takvimle uygulanabileceğine ilişkin ise henüz kesin bir plan açıklanmadı.Gözler Ankara'daki liderler zirvesindeÇiftçi, Kazakistan'daki toplantının önümüzdeki ay Türkiye'de gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nin hazırlık sürecine de katkı sağladığını söyledi.Böylece süreç planlandığı şekilde ilerlerse ilk aşamada Suçla Mücadele Konseyi'nin Kurucu Anlaşması, ardından da konseyin icra organı olarak düşünülen TÜRKPOL'ün oluşturulması gündeme gelecek.Dolayısıyla TÜRKPOL henüz kurulmuş bir teşkilat değil; Türk devletlerinin ortak güvenlik mimarisine dahil edilmesi için Türkiye tarafından teklif edilen ve diğer katılımcı ülkelerin olumlu yaklaştığı bir proje konumunda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/son-dakika-haberleri-husiler-yemenin-kizildeniz-kiyilarinin-tamamini-kontrol-altina-aldi-1108689101.html

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