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Çöken peribacasında enkaz kaldırma çalışması başlatıldı: 3 kişi hayatını kaybetmişti
Çöken peribacasında enkaz kaldırma çalışması başlatıldı: 3 kişi hayatını kaybetmişti
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Göreme'de peribacasından kopan kaya parçalarının bulunduğu alanda enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
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Nevşehir Göreme'de peribacasından kopan kaya parçaları bölgedeki insanların üzerine düşmüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün alanda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kayalara iş makinesiyle müdahale edildiKapadokya Alan Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, Göreme Açık Hava Müzesi civarındaki alanda inceleme yaptı. İnceleme sonrası risk oluşturan kayalar iş makinesiyle düşürülüyor. Kaya parçaları ve molozlar, kamyonlarla alandan taşınıyor.8 yaşındaki çocuk hala hastanedeÖte yandan, olayda yaralanan 8 yaşındaki Fransız uyruklu Nael Mgattaf'ın tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesinde devam ediyor.Ne olmuştu?Göreme beldesinde dün sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan biri yabancı uyruklu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 4'ü taburcu edilmişti.
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göreme, peribacaları, göçük
göreme, peribacaları, göçük

Çöken peribacasında enkaz kaldırma çalışması başlatıldı: 3 kişi hayatını kaybetmişti

13:09 30.10.2026
© Behçet AlkanNevşehir
Nevşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Behçet Alkan
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Göreme'de peribacasından kopan kaya parçalarının bulunduğu alanda enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Nevşehir Göreme'de peribacasından kopan kaya parçaları bölgedeki insanların üzerine düşmüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün alanda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
© Behçet AlkanNevşehir
Nevşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
Nevşehir
© Behçet Alkan

Kayalara iş makinesiyle müdahale edildi

Kapadokya Alan Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, Göreme Açık Hava Müzesi civarındaki alanda inceleme yaptı. İnceleme sonrası risk oluşturan kayalar iş makinesiyle düşürülüyor. Kaya parçaları ve molozlar, kamyonlarla alandan taşınıyor.

8 yaşındaki çocuk hala hastanede

Öte yandan, olayda yaralanan 8 yaşındaki Fransız uyruklu Nael Mgattaf'ın tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Ne olmuştu?

Göreme beldesinde dün sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan biri yabancı uyruklu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 4'ü taburcu edilmişti.
Kapadokya'da peribacası çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
TÜRKİYE
Nevşehir'de peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti
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