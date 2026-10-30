https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/coken-peribacasinda-enkaz-kaldirma-calismasi-baslatildi-3-kisi-hayatini-kaybetmisti-1109991240.html
Çöken peribacasında enkaz kaldırma çalışması başlatıldı: 3 kişi hayatını kaybetmişti
Çöken peribacasında enkaz kaldırma çalışması başlatıldı: 3 kişi hayatını kaybetmişti
Sputnik Türkiye
Göreme'de peribacasından kopan kaya parçalarının bulunduğu alanda enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T13:09+0300
2026-10-30T13:09+0300
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peribacaları
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Nevşehir Göreme'de peribacasından kopan kaya parçaları bölgedeki insanların üzerine düşmüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün alanda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kayalara iş makinesiyle müdahale edildiKapadokya Alan Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, Göreme Açık Hava Müzesi civarındaki alanda inceleme yaptı. İnceleme sonrası risk oluşturan kayalar iş makinesiyle düşürülüyor. Kaya parçaları ve molozlar, kamyonlarla alandan taşınıyor.8 yaşındaki çocuk hala hastanedeÖte yandan, olayda yaralanan 8 yaşındaki Fransız uyruklu Nael Mgattaf'ın tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesinde devam ediyor.Ne olmuştu?Göreme beldesinde dün sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan biri yabancı uyruklu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 4'ü taburcu edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/kapadokyada-peribacasi-coktu-1109967104.html
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göreme, peribacaları, göçük
göreme, peribacaları, göçük
Çöken peribacasında enkaz kaldırma çalışması başlatıldı: 3 kişi hayatını kaybetmişti
Göreme'de peribacasından kopan kaya parçalarının bulunduğu alanda enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Nevşehir Göreme'de peribacasından kopan kaya parçaları bölgedeki insanların üzerine düşmüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün alanda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kayalara iş makinesiyle müdahale edildi
Kapadokya Alan Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, Göreme Açık Hava Müzesi civarındaki alanda inceleme yaptı. İnceleme sonrası risk oluşturan kayalar iş makinesiyle düşürülüyor. Kaya parçaları ve molozlar, kamyonlarla alandan taşınıyor.
8 yaşındaki çocuk hala hastanede
Öte yandan, olayda yaralanan 8 yaşındaki Fransız uyruklu Nael Mgattaf'ın tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesinde devam ediyor.
Göreme beldesinde dün sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan biri yabancı uyruklu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 4'ü taburcu edilmişti.