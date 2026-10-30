Christa Pike, başarısız infaz girişiminden bir ay sonra konuştu: Ölmeye hazırdım
© REUTERS J. Miles CaryChrista Pike
© REUTERS J. Miles Cary
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ABD'nin Tennessee eyaletinde ölümcül iğneyle infaz girişiminden sağ kurtulan Christa Pike, ilk açıklamasında fiziksel ve ruhsal acısının sürdüğünü söyledi. Eyalette idam cezasına çarptırılan tek kadın olan Pike, "Ne olduğunu anlamlandırmaya çalışıyorum" dedi.
ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de ölümcül iğneyle infaz edilmesi planlanan ancak girişimden sağ kurtulan Christa Pike, olaydan bir ay sonra ilk kez konuştu. 50 yaşındaki Pike, cezaevinin sağlık biriminde tedavi gördüğünü ancak yaşadığı acının fiziksel yaraların ötesine geçtiğini belirtti.
'Hala konuşmakta zorlanıyorum'
NBC News'e konuşan Pike, "O geceden bu yana acı hissetmediğim tek bir an bile olmadı. Vücudum, kollarım, ellerim ve boğazım ağrıyor. Hala konuşmakta zorlanıyorum. Acı yalnızca fiziksel değil, aklımda ve ruhumda da acı var" ifadelerini kullandı.
Pike'ın avukatlarına göre infaz ekibi, ölümcül ilaç pentobarbitali damar yoluyla vermek için kollarına damar yolu açmaya çalışırken iki doz ilaç vücuduna enjekte edildi. Kollarında şişlik ve morluklar oluşan Pike, infaz odasından hastaneye kaldırılarak solunum cihazına bağlandı. Günler sonra bilinci yerine gelen Pike, girişimden 10 gün sonra taburcu edilerek cezaevine döndü. Uzmanlar yaralanmaların yanlış iğne girişinden veya ilacın damar dışındaki dokulara sızmasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
'Hayatın devamını düşünmemiştim'
Pike, infaz günü cezaevine huzurlu ve ölmeye hazır şekilde girdiğini, son günlerini yakınlarıyla vedalaşarak geçirdiğini anlattı. İnfaz odasında tanıklara Budist bir duaya atıfla "sevgi dolu şefkat" içinde ayrıldığını söylediğini aktardı.
"Ölmeyi beklediğim o gecenin ötesinde bir hayatı hiç düşünmemiştim" diyen Pike, yaşananların yetkililerin yetersizliği nedeniyle bu noktaya gelmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti. "İyileşiyorum ve güçlendiğimi biliyorum. Ancak iyileşmek, her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.
Tennessee Valisi Bill Lee, başarısız infaz girişiminin ardından olayın nasıl yaşandığının belirlenmesi için bağımsız inceleme başlattı ve eyaletteki infazları yıl sonuna kadar durdurdu. Ceza İnfaz Kurumu Komiseri Frank Strada'nın da ekim sonunda görevinden ayrılacağı açıklandı.
© REUTERS Joe Howell / Knoxville News-SentinelChrista Pike
Christa Pike
© REUTERS Joe Howell / Knoxville News-Sentinel
Pike'ın yeniden infaz edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor. Lee, ölüm cezasının mahkemelerce değiştirilmemesi halinde geçerliliğini koruyacağını söyledi. Pike'ın avukatları ise eyaletin yeni bir infaz girişiminde bulunması halinde uzun bir hukuk mücadelesi beklediklerini belirtti.
Pike neden hüküm giymişti?
Pike, 1995'te 19 yaşındaki sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'i işkence ederek öldürmekten hüküm giymişti. O sırada 18 yaşında olan Pike, cinayetteki rolünü inkar etmiyor. Avukatları ise çocukluk döneminde maruz kaldığı istismar ve ihmallerin yanı sıra yaşı gibi etkenlerin jüri tarafından yeterince değerlendirilmediğini savunuyor.
Pike, açıklamasında kurbanın ailesinin yaşadığı acıyı düşündüğünü de belirterek, "O gece neden hayatta kaldığımı bilmiyorum. Bundan sonra ne olacağını da bilmiyorum. Şimdilik her seferinde bir günü atlatmaya çalışıyorum" dedi.