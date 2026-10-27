https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/bakirkoy-belediyesine-dev-yolsuzluk-operasyonu-68-kisi-icin-gozalti-karari-verildi-1109875038.html

Bakırköy Belediyesi'ne dev yolsuzluk operasyonu: 68 kişi için gözaltı kararı verildi

Bakırköy Belediyesi'ne dev yolsuzluk operasyonu: 68 kişi için gözaltı kararı verildi

Sputnik Türkiye

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlamalarıyla Bakırköy Belediyesi'ne yönelik dev bir operasyon başlattı. Aralarında... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T07:16+0300

2026-10-27T07:16+0300

2026-10-27T07:16+0300

poli̇ti̇ka

i̇l jandarma komutanlığı

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

hts

türkiye

bakırköy belediyesi

operasyon

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Bakırköy Belediyesi'ni sarsan yolsuzluk iddiaları, yargıyı harekete geçirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye bünyesinde gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle kapsamlı bir operasyon düğmesine bastı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, belediye personeli ve ihalelere katılan firma temsilcilerinin de bulunduğu toplam 68 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.Rüşvet çarkı: İşletmelere ruhsat şantajıSoruşturmanın fitilini, savcılığa ulaşan çarpıcı ihbarlar ateşledi. İddialara göre, bölgede işyeri çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep ediliyordu. İstenen meblağları ödemeyi reddeden işletmelerin ruhsat işlemleri ise kasıtlı olarak sürüncemede bırakılarak, kamunun gücü kullanılıp bir irtikap (görevi kötüye kullanarak maddi çıkar sağlama) çarkı kurulmuştu.Bu şikayetler üzerine savcılık; Türk Ceza Kanunu, Kamu Mali Yönetimi Kanunu ve Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde derin bir inceleme başlattı.42 i̇hale dosyasında MASAK ve HTS i̇ncelemesiİhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamalarıyla genişletilen soruşturmada, 2024-2026 yılları arasında belediyenin farklı müdürlüklerince yapılan 42 ihale dosyası mercek altına alındı. Açık ve pazarlık usulüyle yapılan bu ihaleler, uzman bilirkişiler tarafından didik didik edildi. Şüphelilerin karanlık ağlarını ve para trafiğini çözmek için sadece resmi evraklarla yetinilmedi; MASAK raporları, HTS kayıtları, telefon dinlemeleri ve teknik takip yöntemleri de devreye sokuldu.Elde edilen somut delillerin ardından düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine, atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen şüpheliler için yakalama, gözaltına alma, arama ve el koyma talimatı verildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/milas-belediye-baskani-topuz-gorevden-uzaklastirildi-1109866176.html

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i̇l jandarma komutanlığı, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, hts, türkiye, bakırköy belediyesi, operasyon