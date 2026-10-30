https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/bakanlik-duyurdu-yaniltici-5g-reklamlarina-ceza-1110004034.html
Bakanlık duyurdu: Yanıltıcı 5G reklamlarına ceza
Bakanlık duyurdu: Yanıltıcı 5G reklamlarına ceza
Sputnik Türkiye
Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltıcı nitelikteki 5G reklamları nedeniyle iki GSM ve telekomünikasyon şirketine toplam 7 milyon 983 bin 304 lira idari para... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T21:26+0300
2026-10-30T21:26+0300
2026-10-30T21:26+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
reklam kurulu
5g
telefon
telefon görüşmesi
telefon numarası
telefon hattı
akıllı telefon
telefon operatörleri
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Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulunun son toplantısında ele alınan GSM reklamlarına yönelik incelemelerde, 5G hizmetinin kapsama alanı ve teknolojik üstünlüğüne ilişkin gerçeği yansıtmayan iddialara yer verildiği belirlendi.Reklamların tüketicilerde mutlak üstünlük algısı oluşturabileceği, henüz ticari kullanıma açılmamış 5G teknolojisinin kampanya avantajlarıyla ilişkilendirilmesinin de yanıltıcı olabileceği tespit edildi.Bu kapsamda iki şirkete toplam 7 milyon 983 bin 304 lira idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/her-10-gunde-2-bin-yeni-sac-koku-reklamina-reklam-kurulu-mudahale-etti-firmaya-ceza-kesildi-1107450365.html
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ticaret bakanlığı, reklam kurulu, 5g, telefon, telefon görüşmesi, telefon numarası, telefon hattı, akıllı telefon, telefon operatörleri
ticaret bakanlığı, reklam kurulu, 5g, telefon, telefon görüşmesi, telefon numarası, telefon hattı, akıllı telefon, telefon operatörleri
Bakanlık duyurdu: Yanıltıcı 5G reklamlarına ceza
Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltıcı nitelikteki 5G reklamları nedeniyle iki GSM ve telekomünikasyon şirketine toplam 7 milyon 983 bin 304 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul ayrıca söz konusu reklamların durdurulmasına hükmetti.
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulunun son toplantısında ele alınan GSM reklamlarına yönelik incelemelerde, 5G hizmetinin kapsama alanı ve teknolojik üstünlüğüne ilişkin gerçeği yansıtmayan iddialara yer verildiği belirlendi.
Reklamların tüketicilerde mutlak üstünlük algısı oluşturabileceği, henüz ticari kullanıma açılmamış 5G teknolojisinin kampanya avantajlarıyla ilişkilendirilmesinin de yanıltıcı olabileceği tespit edildi.
Bu kapsamda iki şirkete toplam 7 milyon 983 bin 304 lira idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.