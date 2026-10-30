Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/bakanlik-duyurdu-yaniltici-5g-reklamlarina-ceza-1110004034.html
Bakanlık duyurdu: Yanıltıcı 5G reklamlarına ceza
Bakanlık duyurdu: Yanıltıcı 5G reklamlarına ceza
Sputnik Türkiye
Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltıcı nitelikteki 5G reklamları nedeniyle iki GSM ve telekomünikasyon şirketine toplam 7 milyon 983 bin 304 lira idari para... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T21:26+0300
2026-10-30T21:26+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
reklam kurulu
5g
telefon
telefon görüşmesi
telefon numarası
telefon hattı
akıllı telefon
telefon operatörleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1e/1110003880_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_6a194da81b3df906fd34aafa2952f3de.jpg
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulunun son toplantısında ele alınan GSM reklamlarına yönelik incelemelerde, 5G hizmetinin kapsama alanı ve teknolojik üstünlüğüne ilişkin gerçeği yansıtmayan iddialara yer verildiği belirlendi.Reklamların tüketicilerde mutlak üstünlük algısı oluşturabileceği, henüz ticari kullanıma açılmamış 5G teknolojisinin kampanya avantajlarıyla ilişkilendirilmesinin de yanıltıcı olabileceği tespit edildi.Bu kapsamda iki şirkete toplam 7 milyon 983 bin 304 lira idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/her-10-gunde-2-bin-yeni-sac-koku-reklamina-reklam-kurulu-mudahale-etti-firmaya-ceza-kesildi-1107450365.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1e/1110003880_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_70a8696af3f28fa7092ae2aeb5a4fd40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ticaret bakanlığı, reklam kurulu, 5g, telefon, telefon görüşmesi, telefon numarası, telefon hattı, akıllı telefon, telefon operatörleri
ticaret bakanlığı, reklam kurulu, 5g, telefon, telefon görüşmesi, telefon numarası, telefon hattı, akıllı telefon, telefon operatörleri

Bakanlık duyurdu: Yanıltıcı 5G reklamlarına ceza

21:26 30.10.2026
© AA5G
5G - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© AA
Abone ol
Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltıcı nitelikteki 5G reklamları nedeniyle iki GSM ve telekomünikasyon şirketine toplam 7 milyon 983 bin 304 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul ayrıca söz konusu reklamların durdurulmasına hükmetti.
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulunun son toplantısında ele alınan GSM reklamlarına yönelik incelemelerde, 5G hizmetinin kapsama alanı ve teknolojik üstünlüğüne ilişkin gerçeği yansıtmayan iddialara yer verildiği belirlendi.
Reklamların tüketicilerde mutlak üstünlük algısı oluşturabileceği, henüz ticari kullanıma açılmamış 5G teknolojisinin kampanya avantajlarıyla ilişkilendirilmesinin de yanıltıcı olabileceği tespit edildi.
Bu kapsamda iki şirkete toplam 7 milyon 983 bin 304 lira idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.
TÜRKİYE
'Her 10 günde 2 bin yeni saç kökü' reklamına Reklam Kurulu müdahale etti: Firmaya ceza kesildi
22 Temmuz, 09:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала