https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/bakanlik-duyurdu-yaniltici-5g-reklamlarina-ceza-1110004034.html

Bakanlık duyurdu: Yanıltıcı 5G reklamlarına ceza

Bakanlık duyurdu: Yanıltıcı 5G reklamlarına ceza

Sputnik Türkiye

Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltıcı nitelikteki 5G reklamları nedeniyle iki GSM ve telekomünikasyon şirketine toplam 7 milyon 983 bin 304 lira idari para... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T21:26+0300

2026-10-30T21:26+0300

2026-10-30T21:26+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

reklam kurulu

5g

telefon

telefon görüşmesi

telefon numarası

telefon hattı

akıllı telefon

telefon operatörleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1e/1110003880_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_6a194da81b3df906fd34aafa2952f3de.jpg

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulunun son toplantısında ele alınan GSM reklamlarına yönelik incelemelerde, 5G hizmetinin kapsama alanı ve teknolojik üstünlüğüne ilişkin gerçeği yansıtmayan iddialara yer verildiği belirlendi.Reklamların tüketicilerde mutlak üstünlük algısı oluşturabileceği, henüz ticari kullanıma açılmamış 5G teknolojisinin kampanya avantajlarıyla ilişkilendirilmesinin de yanıltıcı olabileceği tespit edildi.Bu kapsamda iki şirkete toplam 7 milyon 983 bin 304 lira idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/her-10-gunde-2-bin-yeni-sac-koku-reklamina-reklam-kurulu-mudahale-etti-firmaya-ceza-kesildi-1107450365.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, reklam kurulu, 5g, telefon, telefon görüşmesi, telefon numarası, telefon hattı, akıllı telefon, telefon operatörleri