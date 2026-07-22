https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/her-10-gunde-2-bin-yeni-sac-koku-reklamina-reklam-kurulu-mudahale-etti-firmaya-ceza-kesildi-1107450365.html

'Her 10 günde 2 bin yeni saç kökü' reklamına Reklam Kurulu müdahale etti: Firmaya ceza kesildi

'Her 10 günde 2 bin yeni saç kökü' reklamına Reklam Kurulu müdahale etti: Firmaya ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı 7 ayda yaklaşık 21 bin dosyayı karara bağlarken 185 milyon liranın üzerinde idari para... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T09:52+0300

2026-07-22T09:52+0300

2026-07-22T09:52+0300

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Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlara 7 ayda yaklaşık 185 milyon lira ceza kesti.Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurulun 371'inci toplantısında vatandaşları mağdur edici ticari fiiller, yanıltıcı reklamlar ve haksız rekabete yol açan uygulamalara ilişkin 149 dosyanın görüşülerek karara bağlandığı bildirildi.Sağlık iddiaları, gerçek dışı vize garantisi vaatleri ve dini duyguları istismar mercek altındaKurulun bilimsel dayanağı bulunmayan sağlık iddiaları, gerçek dışı vize garantisi vaatleri ve dini duyguları istismar eden tanıtımları içeren reklamlara müeyyideler uyguladığı belirtilen açıklamada, "Kurul, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamaların önüne geçmek amacıyla denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Kurul, yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı 2026'nın 7 ayında 21 bini aşkın dosyayı karara bağladı, 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı. İncelenen dosyalardan 118'i mevzuata aykırı bulunmuş, bunlardan 74'ü hakkında durdurma cezası, 44'ü hakkında ise durdurmayla birlikte idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca aykırılığı tespit edilen 3 dosya hakkında erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır." bilgisi verildi.Saç çıkarma iddiasındaki reklamlara üst sınırdan cezaAçıklamada, Kurulun bilimsel dayanağı bulunmayan saç çıkarma iddiaları içeren reklamlara üst sınırdan idari para cezası uyguladığı ifade edildi. Çeşitli mecralarda tanıtımı yapılan bir saç spreyi ürününe ilişkin reklamlara işaret edilen açıklamada, "Her 10 günde 2 bin yeni saç kökü", "Saç üretimini aktive eder", "Saç kökleri uyku halinden çıkıyor" gibi ifadeler kullanılarak ürünün saç çıkardığı izlenimi oluşturulduğunun tespit edildiği, söz konusu tanıtımlarda bilimsel olarak ispatlanmamış iddialara ve ürünün kullanımı sonrasında saç çıkardığına ilişkin görsellere yer verildiği, ayrıca bu tanıtımların uyarılara rağmen sürdürülmesi nedeniyle ilgili firma hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.Vize garantisine müdahaleKurulun vize aracılık firmalarının gerçek dışı garanti vaatleri içeren reklamlarını da durdurduğu belirtilen açıklamada, "Reklam Kurulunun 11 Haziran 2026'da gerçekleştirilen 370'inci toplantısında, 'vize randevu garantisi', 'vize garantisi', 'hızlı başvuru', 'kesintisiz destek', 'garanti çözüm', 'yüzde 100 onay garantisi' gibi taahhütler içeren reklamları nedeniyle incelemeye alınan 6 firmaya ilişkin dosyalar değerlendirilmiş ve söz konusu reklamlara 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı verilmişti. Yürütülen inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirme sonucunda, 5 firmanın yanıltıcı nitelikteki reklam ve tanıtımlarının durdurulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Dini duyguları istismar eden reklamlar da değerlendirildiAçıklamada, Kurulun dini duyguları istismar eden reklamlara ilişkin de tedbiren durdurma kararı verdiği bildirildi.Sosyal medya mecralarında "Kabe ve Ravza kokusu" ifadeleri kullanılarak yapılan tanıtımlara ilişkin Kurul tarafından resen inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rekabet-kurulundan-unlu-sekerleme-firmasina-gecici-tedbir-karari-1106982281.html

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