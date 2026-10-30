https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/bakan-tekin-acikladi-ilkokullarda-1-2-ve-3-4-ayrimi-gundemde-ogretmenler-istemezse-vazgecilir-1109979598.html
Bakan Tekin açıkladı, İlkokullarda 1-2 ve 3-4 ayrımı gündemde: 'Öğretmenler istemezse vazgeçilir'
Bakan Tekin açıkladı, İlkokullarda 1-2 ve 3-4 ayrımı gündemde: 'Öğretmenler istemezse vazgeçilir'
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda 1 ve 2. sınıflar ile 3 ve 4. sınıfları farklı öğretmenlerin okutması fikrinin öğretmenlerle görüşüldüğünü... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T08:03+0300
2026-10-30T08:03+0300
2026-10-30T08:03+0300
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokullarda sınıf öğretmenlerinin 1 ve 2. sınıfları okutanlar ile 3 ve 4. sınıfları okutanlar şeklinde uzmanlaşması fikrini öğretmenlerle değerlendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konunun henüz tartışma aşamasında olduğunu, uygulamaya yönelik somut bir adım atılmadığını bildirdi.Erzurum’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, önerinin bir öğretmenler odasındaki görüşmenin ardından haberleştirildiğini belirtti. Bakan, sınıf öğretmenliği uygulamasını değiştirmek üzere kesinleşmiş bir karar bulunmadığını vurguladı.İlkokullarda öğretmen ayrımı nasıl olacak?Görüşülen öneri, ilkokulun ilk iki sınıfında görev yapan öğretmenlerle son iki sınıfında görev yapan öğretmenlerin ayrılması üzerine kurulu. Fikir uygulamaya dönüşürse öğrencilerin 1 ve 2. sınıfları bir öğretmenle, 3 ve 4. sınıfları ise başka bir öğretmenle tamamlaması söz konusu olabilecek.Tekin, önerinin gerekçesini açıklarken 1 ve 2. sınıfların yaş grubu bakımından birbirine, 3 ve 4. sınıfların da kendi aralarında daha yakın olduğunu belirtti. Bazı okullarda belirli derslere branş öğretmenlerinin girmesine yönelik talepler bulunduğunu da aktardı.Bakan Tekin: Öğretmenlerin görüşü alınıyorBakan Tekin, eğitimle ilgili konuları uygulamaya geçirmeden önce öğretmenlerle istişare ettiklerini söyledi. İlkokullardaki önerinin de bu kapsamda ele alındığını belirterek şu ifadeyi kullandı:“An itibarıyla karar verdiğimiz, yapacağız dediğimiz bir konu değil.”Tekin, gerekirse Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün çalıştaylar düzenleyebileceğini, değerlendirmelerin ardından öğretmenlerin istememesi durumunda fikirden vazgeçilebileceğini bildirdi.İlkokul modelinde uygulama takvimi var mı?Yeni modele ilişkin açıklanmış bir uygulama takvimi bulunmuyor. Tekin, bakanlığın bu konuda somut ve olgunlaşmış bir adım atmadığını, değişikliğin kısa sürede hayata geçirilecek bir çalışma olmadığını ifade etti.Açıklamaya göre süreç, öğretmen görüşlerinin alınması ve önerinin değerlendirilmesi aşamasında bulunuyor. Dolayısıyla 1 ve 2. sınıflar ile 3 ve 4. sınıflara farklı öğretmenlerin girmesi, henüz yürürlüğe konulmuş bir düzenleme niteliği taşımıyor.
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i̇lkokul, milli eğitim bakanlığı (meb), türkiye, haberler
i̇lkokul, milli eğitim bakanlığı (meb), türkiye, haberler
Bakan Tekin açıkladı, İlkokullarda 1-2 ve 3-4 ayrımı gündemde: 'Öğretmenler istemezse vazgeçilir'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda 1 ve 2. sınıflar ile 3 ve 4. sınıfları farklı öğretmenlerin okutması fikrinin öğretmenlerle görüşüldüğünü açıkladı. Henüz karar alınmadığını belirten Tekin, öğretmenlerin istememesi halinde öneriden vazgeçilebileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokullarda sınıf öğretmenlerinin 1 ve 2. sınıfları okutanlar ile 3 ve 4. sınıfları okutanlar şeklinde uzmanlaşması fikrini öğretmenlerle değerlendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konunun henüz tartışma aşamasında olduğunu, uygulamaya yönelik somut bir adım atılmadığını bildirdi.
Erzurum’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, önerinin bir öğretmenler odasındaki görüşmenin ardından haberleştirildiğini belirtti. Bakan, sınıf öğretmenliği uygulamasını değiştirmek üzere kesinleşmiş bir karar bulunmadığını vurguladı.
İlkokullarda öğretmen ayrımı nasıl olacak?
Görüşülen öneri, ilkokulun ilk iki sınıfında görev yapan öğretmenlerle son iki sınıfında görev yapan öğretmenlerin ayrılması üzerine kurulu. Fikir uygulamaya dönüşürse öğrencilerin 1 ve 2. sınıfları bir öğretmenle, 3 ve 4. sınıfları ise başka bir öğretmenle tamamlaması söz konusu olabilecek.
Tekin, önerinin gerekçesini açıklarken 1 ve 2. sınıfların yaş grubu bakımından birbirine, 3 ve 4. sınıfların da kendi aralarında daha yakın olduğunu belirtti. Bazı okullarda belirli derslere branş öğretmenlerinin girmesine yönelik talepler bulunduğunu da aktardı.
Bakan Tekin: Öğretmenlerin görüşü alınıyor
Bakan Tekin, eğitimle ilgili konuları uygulamaya geçirmeden önce öğretmenlerle istişare ettiklerini söyledi. İlkokullardaki önerinin de bu kapsamda ele alındığını belirterek şu ifadeyi kullandı:
“An itibarıyla karar verdiğimiz, yapacağız dediğimiz bir konu değil.”
Tekin, gerekirse Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün çalıştaylar düzenleyebileceğini, değerlendirmelerin ardından öğretmenlerin istememesi durumunda fikirden vazgeçilebileceğini bildirdi.
İlkokul modelinde uygulama takvimi var mı?
Yeni modele ilişkin açıklanmış bir uygulama takvimi bulunmuyor. Tekin, bakanlığın bu konuda somut ve olgunlaşmış bir adım atmadığını, değişikliğin kısa sürede hayata geçirilecek bir çalışma olmadığını ifade etti.
Açıklamaya göre süreç, öğretmen görüşlerinin alınması ve önerinin değerlendirilmesi aşamasında bulunuyor. Dolayısıyla 1 ve 2. sınıflar ile 3 ve 4. sınıflara farklı öğretmenlerin girmesi, henüz yürürlüğe konulmuş bir düzenleme niteliği taşımıyor.