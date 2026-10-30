Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/bakan-tekin-acikladi-ilkokullarda-1-2-ve-3-4-ayrimi-gundemde-ogretmenler-istemezse-vazgecilir-1109979598.html
Bakan Tekin açıkladı, İlkokullarda 1-2 ve 3-4 ayrımı gündemde: 'Öğretmenler istemezse vazgeçilir'
Bakan Tekin açıkladı, İlkokullarda 1-2 ve 3-4 ayrımı gündemde: 'Öğretmenler istemezse vazgeçilir'
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda 1 ve 2. sınıflar ile 3 ve 4. sınıfları farklı öğretmenlerin okutması fikrinin öğretmenlerle görüşüldüğünü... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T08:03+0300
2026-10-30T08:03+0300
türki̇ye
i̇lkokul
milli eğitim bakanlığı (meb)
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/11/1075546356_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35f42eac8bb3b71312fe355edbb3f403.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokullarda sınıf öğretmenlerinin 1 ve 2. sınıfları okutanlar ile 3 ve 4. sınıfları okutanlar şeklinde uzmanlaşması fikrini öğretmenlerle değerlendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konunun henüz tartışma aşamasında olduğunu, uygulamaya yönelik somut bir adım atılmadığını bildirdi.Erzurum’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, önerinin bir öğretmenler odasındaki görüşmenin ardından haberleştirildiğini belirtti. Bakan, sınıf öğretmenliği uygulamasını değiştirmek üzere kesinleşmiş bir karar bulunmadığını vurguladı.İlkokullarda öğretmen ayrımı nasıl olacak?Görüşülen öneri, ilkokulun ilk iki sınıfında görev yapan öğretmenlerle son iki sınıfında görev yapan öğretmenlerin ayrılması üzerine kurulu. Fikir uygulamaya dönüşürse öğrencilerin 1 ve 2. sınıfları bir öğretmenle, 3 ve 4. sınıfları ise başka bir öğretmenle tamamlaması söz konusu olabilecek.Tekin, önerinin gerekçesini açıklarken 1 ve 2. sınıfların yaş grubu bakımından birbirine, 3 ve 4. sınıfların da kendi aralarında daha yakın olduğunu belirtti. Bazı okullarda belirli derslere branş öğretmenlerinin girmesine yönelik talepler bulunduğunu da aktardı.Bakan Tekin: Öğretmenlerin görüşü alınıyorBakan Tekin, eğitimle ilgili konuları uygulamaya geçirmeden önce öğretmenlerle istişare ettiklerini söyledi. İlkokullardaki önerinin de bu kapsamda ele alındığını belirterek şu ifadeyi kullandı:“An itibarıyla karar verdiğimiz, yapacağız dediğimiz bir konu değil.”Tekin, gerekirse Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün çalıştaylar düzenleyebileceğini, değerlendirmelerin ardından öğretmenlerin istememesi durumunda fikirden vazgeçilebileceğini bildirdi.İlkokul modelinde uygulama takvimi var mı?Yeni modele ilişkin açıklanmış bir uygulama takvimi bulunmuyor. Tekin, bakanlığın bu konuda somut ve olgunlaşmış bir adım atmadığını, değişikliğin kısa sürede hayata geçirilecek bir çalışma olmadığını ifade etti.Açıklamaya göre süreç, öğretmen görüşlerinin alınması ve önerinin değerlendirilmesi aşamasında bulunuyor. Dolayısıyla 1 ve 2. sınıflar ile 3 ve 4. sınıflara farklı öğretmenlerin girmesi, henüz yürürlüğe konulmuş bir düzenleme niteliği taşımıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/milyonlarin-gozu-kulagi-tuikte-ekim-ayi-enflasyon-rakamlari-icin-kritik-gun-sali-1109979056.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/11/1075546356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c4ace34e8f85a5a46e3fc77875f0f8a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇lkokul, milli eğitim bakanlığı (meb), türkiye, haberler
i̇lkokul, milli eğitim bakanlığı (meb), türkiye, haberler

Bakan Tekin açıkladı, İlkokullarda 1-2 ve 3-4 ayrımı gündemde: 'Öğretmenler istemezse vazgeçilir'

08:03 30.10.2026
© AA / DOĞA KOLEJİDoğa Koleji ilkokul öğrencileri farklı ülkelerden çocukların da katıldığı Harry Waters tarafından verilen İklim Krizi Hikâyesi dersine katıldı.
Doğa Koleji ilkokul öğrencileri farklı ülkelerden çocukların da katıldığı Harry Waters tarafından verilen İklim Krizi Hikâyesi dersine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© AA / DOĞA KOLEJİ
Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda 1 ve 2. sınıflar ile 3 ve 4. sınıfları farklı öğretmenlerin okutması fikrinin öğretmenlerle görüşüldüğünü açıkladı. Henüz karar alınmadığını belirten Tekin, öğretmenlerin istememesi halinde öneriden vazgeçilebileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokullarda sınıf öğretmenlerinin 1 ve 2. sınıfları okutanlar ile 3 ve 4. sınıfları okutanlar şeklinde uzmanlaşması fikrini öğretmenlerle değerlendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konunun henüz tartışma aşamasında olduğunu, uygulamaya yönelik somut bir adım atılmadığını bildirdi.
Erzurum’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, önerinin bir öğretmenler odasındaki görüşmenin ardından haberleştirildiğini belirtti. Bakan, sınıf öğretmenliği uygulamasını değiştirmek üzere kesinleşmiş bir karar bulunmadığını vurguladı.

İlkokullarda öğretmen ayrımı nasıl olacak?

Görüşülen öneri, ilkokulun ilk iki sınıfında görev yapan öğretmenlerle son iki sınıfında görev yapan öğretmenlerin ayrılması üzerine kurulu. Fikir uygulamaya dönüşürse öğrencilerin 1 ve 2. sınıfları bir öğretmenle, 3 ve 4. sınıfları ise başka bir öğretmenle tamamlaması söz konusu olabilecek.
Tekin, önerinin gerekçesini açıklarken 1 ve 2. sınıfların yaş grubu bakımından birbirine, 3 ve 4. sınıfların da kendi aralarında daha yakın olduğunu belirtti. Bazı okullarda belirli derslere branş öğretmenlerinin girmesine yönelik talepler bulunduğunu da aktardı.

Bakan Tekin: Öğretmenlerin görüşü alınıyor

Bakan Tekin, eğitimle ilgili konuları uygulamaya geçirmeden önce öğretmenlerle istişare ettiklerini söyledi. İlkokullardaki önerinin de bu kapsamda ele alındığını belirterek şu ifadeyi kullandı:
“An itibarıyla karar verdiğimiz, yapacağız dediğimiz bir konu değil.”
Tekin, gerekirse Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün çalıştaylar düzenleyebileceğini, değerlendirmelerin ardından öğretmenlerin istememesi durumunda fikirden vazgeçilebileceğini bildirdi.

İlkokul modelinde uygulama takvimi var mı?

Yeni modele ilişkin açıklanmış bir uygulama takvimi bulunmuyor. Tekin, bakanlığın bu konuda somut ve olgunlaşmış bir adım atmadığını, değişikliğin kısa sürede hayata geçirilecek bir çalışma olmadığını ifade etti.
Açıklamaya göre süreç, öğretmen görüşlerinin alınması ve önerinin değerlendirilmesi aşamasında bulunuyor. Dolayısıyla 1 ve 2. sınıflar ile 3 ve 4. sınıflara farklı öğretmenlerin girmesi, henüz yürürlüğe konulmuş bir düzenleme niteliği taşımıyor.
enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
EKONOMİ
Milyonların gözü kulağı TÜİK'te: Ekim ayı enflasyon rakamları i̇çin kritik gün salı
07:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала