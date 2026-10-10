https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/adalet-bakani-akin-gurlek-acikladi-2-faili-mechul-cinayet-daha-aydinlatildi-1109442019.html

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: 2 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: 2 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırşehir'de 2006 yılında kaybolan Rıza Güzel ile Samsun'da 2013'te öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyalarının yeniden incelenerek... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul suçların aydınlatılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin koordineli çalışmalarıyla iki cinayet dosyasında daha ilerleme sağlandığını belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:"Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin çalışmalarıyla iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk."Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç ve suçluyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, mağdurların ve ailelerinin adalet beklentilerinin karşılanmasını hedeflediklerini belirtti.2006 yılında kaybolan Rıza Güzel'in dosyası yeniden açıldıKırşehir'in Akpınar ilçesinde, ailesi tarafından 5 Şubat 2006'da kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası yeniden incelemeye alındı.Soruşturma kapsamında tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirildi.Yapılan çalışmalar sonucunda olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldığı bildirildi.Gürlek, dosyadaki gelişmeleri şu sözlerle aktardı:"Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. Üç ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adli tahkikat neticesinde şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi."Üç ilde operasyon: Kemik parçaları bulundu, 2 kişi tutuklandıRıza Güzel soruşturması kapsamında 3 ilde 6 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.Adli işlemlerin ardından şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.Bulunan kemik parçalarının Rıza Güzel'e ait olduğu henüz kesinleşmiş bir adli tespit olarak açıklanmadı.Samsun'da 13 yıl önce işlenen cinayet yeniden incelendiAydınlatıldığı açıklanan ikinci dosya ise Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1 Haziran 2013'te ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'a ilişkin.Yıllar önce işlenen cinayet, gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak yeniden ele alındı.Soruşturma kapsamında mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları tekrar analiz edildi. Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişinin iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı.Teknik incelemeler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.28 kişinin iletişim kayıtları incelendi, 2 şüpheli tutuklandıArif Yılmaz cinayeti soruşturmasında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Bakan Gürlek, soruşturmanın ayrıntılarını ve görev alan ekiplere yönelik teşekkürünü şu sözlerle paylaştı:"Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden analiz edildi. Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişiler de dahil 28 kişiye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. Teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu dosyaların aydınlatılmasında büyük bir özveriyle görev yapan Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/vanli-kara-haydar-sorusturmasinda-yeni-gelisme-15-milyar-tl-daha-bulundu-sahte-doviz-iddiasi-1109441286.html

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