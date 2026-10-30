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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/avrupada-dogal-gaz-fiyatlari-aralik-2022den-bu-yana-ilk-kez-1200-dolari-asti-1109998023.html
Avrupa’da doğal gaz fiyatları Aralık 2022’den bu yana ilk kez 1200 doları aştı
Avrupa’da doğal gaz fiyatları Aralık 2022’den bu yana ilk kez 1200 doları aştı
Sputnik Türkiye
Avrupa’da doğal gazın bin metreküp fiyatı, Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre 20 Aralık 2022’den bu yana ilk kez 1200 doların üzerine çıktı. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T17:02+0300
2026-10-30T17:02+0300
dünya
avrupa
doğal gaz
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Avrupa’da doğal gaz vadeli işlem fiyatları, bin metreküp başına 1200 doları aşarak Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre, Hollanda merkezli TTF endeksi üzerinden işlem gören aralık vadeli doğal gaz kontratları, güne bin metreküp başına 1141.9 dolardan başladı. Fiyat, gün içinde 1200.9 dolara yükselmesinin ardından TSİ 14.00 itibarıyla 1197.4 dolara geriledi.Orta Doğu’daki çatışmaların piyasadaki gelişmeler üzerinde önemli etkisi bulunuyor.Avrupa Birliği (AB) Konseyi, yıl başında Rus enerji kaynaklarının ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasını öngören düzenlemeyi onaylamıştı.Düzenleme kapsamında, uzun vadeli sözleşmelere dayalı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki ocak ayından, boru hattıyla doğal gaz tedariki ise Kasım 2027’den itibaren yasaklanacak. Kısa vadeli sözleşmelere yönelik yasaklar ise yürürlüğe girmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-uce-katlandi-depolar-kisa-yetersiz-stokla-giriyor-1109908925.html
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avrupa, doğal gaz, londra, ice, hollanda, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), ortadoğu, ab konseyi
avrupa, doğal gaz, londra, ice, hollanda, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), ortadoğu, ab konseyi

Avrupa’da doğal gaz fiyatları Aralık 2022’den bu yana ilk kez 1200 doları aştı

17:02 30.10.2026
© Sputnik / Павел ЛьвовRusya doğal gaz Sibirya'nın gücü
Rusya doğal gaz Sibirya'nın gücü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Sputnik / Павел Львов
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Avrupa’da doğal gazın bin metreküp fiyatı, Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre 20 Aralık 2022’den bu yana ilk kez 1200 doların üzerine çıktı.
Avrupa’da doğal gaz vadeli işlem fiyatları, bin metreküp başına 1200 doları aşarak Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre, Hollanda merkezli TTF endeksi üzerinden işlem gören aralık vadeli doğal gaz kontratları, güne bin metreküp başına 1141.9 dolardan başladı. Fiyat, gün içinde 1200.9 dolara yükselmesinin ardından TSİ 14.00 itibarıyla 1197.4 dolara geriledi.
Orta Doğu’daki çatışmaların piyasadaki gelişmeler üzerinde önemli etkisi bulunuyor.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, yıl başında Rus enerji kaynaklarının ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasını öngören düzenlemeyi onaylamıştı.
Düzenleme kapsamında, uzun vadeli sözleşmelere dayalı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki ocak ayından, boru hattıyla doğal gaz tedariki ise Kasım 2027’den itibaren yasaklanacak. Kısa vadeli sözleşmelere yönelik yasaklar ise yürürlüğe girmiş durumda.
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