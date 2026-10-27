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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-uce-katlandi-depolar-kisa-yetersiz-stokla-giriyor-1109908925.html
Avrupa'da doğalgaz fiyatları üçe katlandı: Depolar kışa yetersiz stokla giriyor
Avrupa'da doğalgaz fiyatları üçe katlandı: Depolar kışa yetersiz stokla giriyor
Sputnik Türkiye
Avrupa'da doğalgaz fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 234 yükselirken, depolardaki doluluk oranı son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlar, kış... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T19:56+0300
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avrupa
i̇ran
hürmüz boğazı
avrupa birliği
ab
doğal gaz
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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Avrupa, kış aylarına artan doğalgaz fiyatları ve yetersiz stoklarla giriyor. Ortadoğu'daki savaşın enerji tedarikini aksatması, fiyatları yükseltirken Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kış boyunca doğalgaz tüketiminin azaltılması gerekebileceği belirtiliyor.Doğalgaz fiyatları yüzde 234 arttıAvrupa'da doğalgaz fiyatları için temel gösterge kabul edilen Hollanda TTF kontratı, ocak ayında megavatsaat başına 28 euro seviyesindeyken ekim sonunda 96 euroya yükseldi. Böylece yılbaşından bu yana fiyat artışı yüzde 234'e ulaştı.Fiyatlardaki yükselişte, İran'daki yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle Katar'dan Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatının durması etkili oldu.Doğalgaz depolarında son 15 yılın en düşük seviyesiAB'nin doğalgaz depolarındaki doluluk oranı 24 Ekim itibarıyla yüzde 74.6 olarak kaydedildi. Bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 82.9, 2023'te ise yüzde 98.5 seviyesindeydi.Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), mevcut doluluk oranının 2011'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana yılın bu dönemi için en düşük seviye olduğunu açıkladı.Uzmanlar, normal bir kış yaşanması halinde bile Avrupa'nın doğalgaz stoklarının mart sonunda yüzde 17 ila 20'ye gerileyebileceğini öngörüyor.Uzmanlara göre, Ortadoğu'daki çatışmalar sona erse bile küresel doğalgaz piyasasının yeniden dengelenmesi 2028 sonbaharını bulabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/husiler-suudi-arabistanin-en-buyuk-petrol-rafinerisini-vurduklarini-soyledi-suudi-arabistandan-1109905733.html
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avrupa, i̇ran, hürmüz boğazı, avrupa birliği, ab, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
avrupa, i̇ran, hürmüz boğazı, avrupa birliği, ab, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

Avrupa'da doğalgaz fiyatları üçe katlandı: Depolar kışa yetersiz stokla giriyor

19:56 27.10.2026
© AAocak, gaz
ocak, gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© AA
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Avrupa'da doğalgaz fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 234 yükselirken, depolardaki doluluk oranı son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlar, kış aylarında hanelerin enerji faturalarının yüzlerce euro artabileceği uyarısında bulundu.
Avrupa, kış aylarına artan doğalgaz fiyatları ve yetersiz stoklarla giriyor. Ortadoğu'daki savaşın enerji tedarikini aksatması, fiyatları yükseltirken Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kış boyunca doğalgaz tüketiminin azaltılması gerekebileceği belirtiliyor.

Doğalgaz fiyatları yüzde 234 arttı

Avrupa'da doğalgaz fiyatları için temel gösterge kabul edilen Hollanda TTF kontratı, ocak ayında megavatsaat başına 28 euro seviyesindeyken ekim sonunda 96 euroya yükseldi. Böylece yılbaşından bu yana fiyat artışı yüzde 234'e ulaştı.
Fiyatlardaki yükselişte, İran'daki yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle Katar'dan Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatının durması etkili oldu.

Doğalgaz depolarında son 15 yılın en düşük seviyesi

AB'nin doğalgaz depolarındaki doluluk oranı 24 Ekim itibarıyla yüzde 74.6 olarak kaydedildi. Bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 82.9, 2023'te ise yüzde 98.5 seviyesindeydi.
Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), mevcut doluluk oranının 2011'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana yılın bu dönemi için en düşük seviye olduğunu açıkladı.
Uzmanlar, normal bir kış yaşanması halinde bile Avrupa'nın doğalgaz stoklarının mart sonunda yüzde 17 ila 20'ye gerileyebileceğini öngörüyor.
Uzmanlara göre, Ortadoğu'daki çatışmalar sona erse bile küresel doğalgaz piyasasının yeniden dengelenmesi 2028 sonbaharını bulabilir.
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