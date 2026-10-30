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Avcılar'da okul önünde trafik kavgası: Bekçi bir veliyi vurdu, 7 suç kaydı ortaya çıktı
Avcılar'da okul önünde trafik kavgası: Bekçi bir veliyi vurdu, 7 suç kaydı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Avcılar'da bir ilkokulun önünde veliler arasında trafik nedeniyle çıkan tartışma silahlı müdahaleyle sonuçlandı. İstanbul Valiliği, tartışmaya müdahale eden... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T12:01+0300
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Olay, 30 Ekim Cuma günü saat 09.15 sıralarında, İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'ndeki bir ilkokulun önünde meydana geldi.İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, okul önünde bulunan veliler arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgede görevli çarşı ve mahalle bekçisi G.Ö., taraflara müdahale etti.Valilik: Veli, bekçiyi darbettiValiliğin açıklamasında, tartışmaya karışan velilerden M.S.'nin, bekçinin müdahalesinin ardından saldırgan davranışlar sergilediği ve bekçi G.Ö.'yü darbettiği belirtildi.Bekçinin, M.S.'yi durdurmak amacıyla biber gazı kullandığı ancak saldırının devam ettiği ifade edildi.Biber gazıyla durdurulamayınca ayağından vurulduValiliğin aktardığı bilgilere göre, biber gazına rağmen saldırısını sürdürdüğü belirtilen M.S., bekçi tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı veli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.Valilikten suç kaydı ve soruşturma açıklamasıİstanbul Valiliği, olayda yaralanan M.S.'nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı bulunduğunu bildirdi.
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avcılar, bekçi, veli
avcılar, bekçi, veli

Avcılar'da okul önünde trafik kavgası: Bekçi bir veliyi vurdu, 7 suç kaydı ortaya çıktı

12:01 30.10.2026 (güncellendi: 12:40 30.10.2026)
© Alper KorkmazAvcılar
Avcılar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Alper Korkmaz
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Avcılar'da bir ilkokulun önünde veliler arasında trafik nedeniyle çıkan tartışma silahlı müdahaleyle sonuçlandı. İstanbul Valiliği, tartışmaya müdahale eden bekçinin bir veli tarafından darbedildiğini, biber gazına rağmen saldırının sürmesi üzerine şüphelinin ayağından vurulduğunu açıkladı.
Olay, 30 Ekim Cuma günü saat 09.15 sıralarında, İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'ndeki bir ilkokulun önünde meydana geldi.
İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, okul önünde bulunan veliler arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgede görevli çarşı ve mahalle bekçisi G.Ö., taraflara müdahale etti.

Valilik: Veli, bekçiyi darbetti

Valiliğin açıklamasında, tartışmaya karışan velilerden M.S.'nin, bekçinin müdahalesinin ardından saldırgan davranışlar sergilediği ve bekçi G.Ö.'yü darbettiği belirtildi.
Bekçinin, M.S.'yi durdurmak amacıyla biber gazı kullandığı ancak saldırının devam ettiği ifade edildi.

Biber gazıyla durdurulamayınca ayağından vuruldu

Valiliğin aktardığı bilgilere göre, biber gazına rağmen saldırısını sürdürdüğü belirtilen M.S., bekçi tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı veli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Valilikten suç kaydı ve soruşturma açıklaması

İstanbul Valiliği, olayda yaralanan M.S.'nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı bulunduğunu bildirdi.
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