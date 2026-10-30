https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/avcilarda-okul-onunde-trafik-kavgasi-bekci-bir-veliyi-vurdu-7-suc-kaydi-ortaya-cikti-1109987427.html

Avcılar'da okul önünde trafik kavgası: Bekçi bir veliyi vurdu, 7 suç kaydı ortaya çıktı

Avcılar'da okul önünde trafik kavgası: Bekçi bir veliyi vurdu, 7 suç kaydı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Avcılar'da bir ilkokulun önünde veliler arasında trafik nedeniyle çıkan tartışma silahlı müdahaleyle sonuçlandı. İstanbul Valiliği, tartışmaya müdahale eden... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T12:01+0300

2026-10-30T12:01+0300

2026-10-30T12:40+0300

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Olay, 30 Ekim Cuma günü saat 09.15 sıralarında, İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'ndeki bir ilkokulun önünde meydana geldi.İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, okul önünde bulunan veliler arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgede görevli çarşı ve mahalle bekçisi G.Ö., taraflara müdahale etti.Valilik: Veli, bekçiyi darbettiValiliğin açıklamasında, tartışmaya karışan velilerden M.S.'nin, bekçinin müdahalesinin ardından saldırgan davranışlar sergilediği ve bekçi G.Ö.'yü darbettiği belirtildi.Bekçinin, M.S.'yi durdurmak amacıyla biber gazı kullandığı ancak saldırının devam ettiği ifade edildi.Biber gazıyla durdurulamayınca ayağından vurulduValiliğin aktardığı bilgilere göre, biber gazına rağmen saldırısını sürdürdüğü belirtilen M.S., bekçi tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı veli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.Valilikten suç kaydı ve soruşturma açıklamasıİstanbul Valiliği, olayda yaralanan M.S.'nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı bulunduğunu bildirdi.

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