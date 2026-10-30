https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/is-merkezinde-saklanip-gece-harekete-gecti-celik-kapiyi-oksijen-kaynagiyla-kesti-115-kilo-gumusle-1109986064.html

İş merkezinde saklanıp gece harekete geçti: Çelik kapıyı oksijen kaynağıyla kesti, 115 kilo gümüşle kaçtı

İş merkezinde saklanıp gece harekete geçti: Çelik kapıyı oksijen kaynağıyla kesti, 115 kilo gümüşle kaçtı

Sputnik Türkiye

Adana'nın Seyhan ilçesinde, toptan gümüş satışı yapılan bir iş yerinin çelik kapısını oksijen kaynağıyla keserek 115 kilogram gümüş çalan şüpheli tutuklandı. 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T11:27+0300

2026-10-30T11:27+0300

2026-10-30T11:27+0300

türki̇ye

adana

gümüş

kaynak

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İş merkezinin dördüncü katında bulunan İ.Ş'ye ait toptan gümüş satışının yapıldığı iş yerinden, bir kısmı külçe olmak üzere 115 kilogram gümüş çalındı.İş yeri sahibinin ihbarı üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.İş merkezine bir gün önceden girip saklanmışPolisin araştırmasında, şüphelinin 12 Eylül'de, iş merkezinin kapanış saatinden önce binaya girerek saklandığı belirlendi.Herkesin iş merkezinden ayrılmasını bekleyen zanlının, iş yerine ait çelik kapıyı oksijen kaynağıyla keserek içeri girdiği tespit edildi.Şüphelinin, gümüşleri aldıktan sonra iş merkezinin demir kapısını da gece saatlerinde aynı yöntemle keserek dışarı çıktığı saptandı.115 kilogram gümüşü iki valize doldurup motosikletle kaçtıGüvenlik kamerası incelemelerinde zanlının, çaldığı 115 kilogram gümüşü iki valize doldurduğu belirlendi.Valizleri iş merkezinin yakınında park ettiği motosiklete yükleyen şüphelinin bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.Polis ekipleri, çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarının yanı sıra Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntülerini incelemeye aldı.Görüntülerin takibi sonucunda şüphelinin motosikletle Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir sokağa girdiği belirlendi.Motosikleti boyayıp değiştirmişKimliği tespit edilen Mehmet Ali L.'nin adresine operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.Evde yapılan aramada, hırsızlık sırasında kullanılan siyah motosikletin griye boyandığı ve modifiye edildiği ortaya çıktı.Motosiklet, şüphelinin evinin avlusunda bulundu.Çalınan gümüşlerin 55 kilogramı ele geçirildiŞüphelinin evinde çalınan gümüşlere rastlanmaması üzerine araştırmasını genişleten ekipler, belirledikleri iki adreste arama yaptı.Aramalarda çalınan gümüşlerin yaklaşık 55 kilogramı ele geçirildi. Bulunan gümüşler iş yeri sahibi İ.Ş'ye teslim edildi.Polisin araştırmasında, Mehmet Ali L.'nin kentte gümüş takı ticaretiyle ilgilendiği ve hırsızlık yapılan iş yerinin sahibinden daha önce birçok kez alışveriş yaptığı belirlendi.115 kilo gümüş çalan şüpheli tutuklandıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali L., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/sarigullerin-tutuklu-oldugu-kara-para-aklama-sorusturmasinda-yeni-dalga-operasyon-10-kisi-gozaltina-1109981222.html

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adana, gümüş, kaynak