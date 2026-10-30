https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/altin-yatirimcisina-kotu-haber-gram-ceyrek-yarim-altin-ve-tam-altin-ne-kadar-1109998778.html

Altın yatırımcısına kötü haber: Gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın düştü

Altın yatırımcısına kötü haber: Gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın düştü

Sputnik Türkiye

Altın piyasasında düşüş eğilimi sürerken, gram altının satış fiyatı yüzde 2.43 değer kaybederek 6 bin 327 lira 42 kuruşa geriledi. Çeyrek altın 10 bin 313... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T17:26+0300

2026-10-30T17:26+0300

2026-10-30T17:27+0300

ekonomi̇

altın

gram altın

ons altın

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_838807b84b336afddcd7d7f8ca8ee9df.jpg

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1.1 değer kaybıyla 6 milyon 350 bin liradan tamamladı.Gün içerisinde 6 milyon 350 bin lira ile 6 milyon 477 bin lira arasında hareket eden standart altının kilogram fiyatı, önceki işlem gününde 6 milyon 423 bin 11 lira seviyesindeydi.KMKTP'de altın işlemlerinin toplam hacmi 7 milyar 272 milyon 586 bin 140,62 lira, işlem miktarı ise 1141 kilogram olarak kayıtlara geçti. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi 7 milyar 539 milyon 395 bin 721,32 lira oldu.Altın piyasasında günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları Zirve Değerli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.Gram altın ne kadar?Gram altının satış fiyatı saat 17.15 itibarıyla 6 bin 327 lira 42 kuruş olarak kaydedilirken, gün içindeki değer kaybı yüzde 2.43 oldu.Çeyrek altın 10 bin 313 liradan, yarım altın 20 bin 620 liradan, tam altın ise 41 bin 107 liradan satıldı. 22 ayar altının satış fiyatı 5 bin 910 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/altin-fiyatlarinda-kritik-esik-4-bin-dolar-korunacak-mi-1109953767.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, gram altın, ons altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın