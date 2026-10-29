https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/altin-fiyatlarinda-kritik-esik-4-bin-dolar-korunacak-mi-1109953767.html

Altın fiyatlarında kritik eşik: 4 bin dolar korunacak mı?

Altın fiyatlarında kritik eşik: 4 bin dolar korunacak mı?

Sputnik Türkiye

Fed’in faizleri sabit tutmasının ardından altın piyasasında gözler ABD’den gelecek enflasyon ve büyüme verilerine çevrildi. Ons altında 4.005 dolar destek... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T08:14+0300

2026-10-29T08:14+0300

2026-10-29T08:14+0300

ekonomi̇

lisa cook

abd

asya

abd merkez bankası (fed)

fed

abd

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından açıklanacak ekonomik veriler öncesinde kritik seviyelerde bulunuyor. Habere esas piyasa değerlendirmesinde, 29 Ekim Perşembe sabahı Asya işlemlerinde 4.050 dolar çevresinde hareket ettiği belirtilen ons altında, kısa vadeli yön açısından 4.005–4.000 dolar destek bölgesi önem taşıyor.Piyasaların gündeminde, Fed’in enflasyonla mücadelede izleyeceği yol ve ABD ekonomisinin görünümü bulunuyor. Bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu ile üçüncü çeyrek büyüme verileri, faiz beklentilerini ve altındaki fiyatlamayı etkileyebilir.Fed faizi sabit tuttu, iki üye artış istediFed, 28 Ekim’de politika faizini yüzde 3,75–4,00 aralığında sabit bıraktı. Karar 10’a karşı 2 oyla alınırken Lisa Cook ve Beth Hammack, faizlerin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı. Banka, açıklamasında enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu ve yüzde 2 hedefine dönüş için uygun politika duruşunun gelen verilerle değerlendirileceğini bildirdi.İki üyenin faiz artışını savunması, enflasyon risklerinin karar sürecindeki ağırlığını gösteriyor. Bununla birlikte, faizin sabit tutulması veya karşı oyların yönü tek başına aralık ayında artış yapılacağı anlamına gelmiyor; sonraki karar açısından ekonomik veriler önemini koruyor.Altında 4.005 dolar neden önemli?Paylaşılan teknik değerlendirmeye göre, 4.005 dolar, 20 günlük Bollinger göstergesinin alt bandına karşılık geliyor. Bu seviyenin aşağı yönlü aşılması, hemen altındaki 4.000 dolarlık psikolojik eşiği gündeme taşıyabilir.4.000 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısının artabileceği, sonraki referans bölgesinin ise 3.940 dolar olabileceği değerlendiriliyor. Bu seviyeler kesinleşmiş fiyat hedeflerini değil, düşüş senaryosunda takip edilen teknik noktaları ifade ediyor.Toparlanmanın ilk sınavı 4.120 dolarYukarı yönlü hareketlerde ilk direnç olarak 4.120 dolar izleniyor. Teknik değerlendirmede 20 günlük Bollinger orta bandıyla ilişkilendirilen bu seviyenin aşılması, kısa vadeli satış baskısının hafiflemesine yardımcı olabilir.Sonraki dirençler ise 100 günlük basit hareketli ortalamaya karşılık geldiği belirtilen 4.218 dolar ve üst Bollinger bandının bulunduğu 4.235 dolar olarak sıralanıyor. Bu bölgelerin aşılması, toparlanmanın gücünü değerlendirmek açısından önem taşıyor.RSI göstergesi ne söylüyor?Habere esas analizde, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) yaklaşık 40 seviyesinde bulunduğu belirtiliyor. Göstergenin 50’nin altında seyretmesi, teknik görünümde momentumun zayıf kaldığına işaret ediyor.Ancak RSI’ın aşırı satım için yaygın kullanılan 30 eşiğinin üzerinde bulunması, tek başına yeni bir düşüşün gerçekleşeceğini göstermiyor. Göstergenin fiyat hareketleri, destekler ve diğer teknik verilerle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.ABD enflasyonu ve büyümesi saat 15.30’daABD Ekonomik Analiz Bürosu’nun takvimine göre, eylül ayına ilişkin kişisel gelir ve harcamalar raporu ile 2026 üçüncü çeyrek büyümesinin ilk tahmini, 29 Ekim’de Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak. Kişisel gelir ve harcamalar raporu, PCE enflasyonu verilerini de içeriyor.Beklentilerin üzerinde bir enflasyon sonucu, sıkı para politikasının süreceği görüşünü destekleyebilir. Daha ılımlı veriler ise bu baskıyı hafifletebilir. Altın açısından verilerin dolar ve ABD tahvil getirilerinde oluşturacağı tepki de belirleyici olacak.Gram altında ons kadar dolar/TL de belirleyiciTürkiye’de gram altın, uluslararası ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kurundan etkileniyor. Bu nedenle ons altındaki bir düşüş, kurdaki hareketin yönüne ve büyüklüğüne bağlı olarak gram altına aynı oranda yansımayabilir.29 Ekim tarihli fiyat ekranlarında, sağlayıcı ve işlem saatine göre farklılaşmakla birlikte 6.500 lira çevresinde ve üzerinde gram altın kotasyonları görülüyor. Banka, kuyumcu ve serbest piyasa fiyatları arasındaki farklarla alış-satış makası, işlemin gerçekleşeceği fiyatı değiştirebiliyor.Altının gündeminde aralık toplantısı varFed’in bir sonraki faiz toplantısı 8–9 Aralık 2026’da yapılacak. Bu tarihe kadar açıklanacak enflasyon ve istihdam verileri, para politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili olacak. Kısa vadeli teknik senaryoda 4.005–4.000 dolar bölgesinin korunup korunamayacağı, toparlanma tarafında ise 4.120 doların aşılıp aşılamayacağı öne çıkıyor. Verilerin ardından bu seviyelerde oluşacak fiyat hareketleri, satış baskısının sürüp sürmediğine ilişkin işaret verebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/hollandada-karantina-basladi-kus-gribi-tum-ulkeye-yayildi-1109953412.html

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