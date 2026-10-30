https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/abdden-ukraynaya-21-milyar-dolarlik-patriot-fuzesi-satisina-onay-1110005349.html
ABD’den Ukrayna’ya 2.1 milyar dolarlık Patriot füzesi satışına onay
ABD’den Ukrayna’ya 2.1 milyar dolarlık Patriot füzesi satışına onay
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya yaklaşık 2.1 milyar dolar değerinde 500 adet PAC-3 MSE hava savunma füzesi ve ilgili ekipmanın olası satışını onayladı... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T23:02+0300
2026-10-30T23:02+0300
2026-10-30T23:02+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna hükümetine Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-3 füzelerinin MSE versiyonu ile ilgili ekipmanın olası satışına onay verildiği belirtildi.Açıklamada, “Tahmini toplam bedel 2.1 milyar dolar ve tamamı ortaklar ile müttefikler tarafından finanse edilecektir” ifadelerine yer verildi.Kiev’in füzelerin yanı sıra PAC-3 MSE sistemleri için gizlilik dereceli ve gizlilik derecesi bulunmayan yedek parçalar ile ilgili lojistik ve yazılım desteği unsurlarını da talep ettiği ifade edildi.Ödemenin, JUMPSTART girişimi kapsamında Kanada, Almanya ve Norveç’in bağışlarının yanı sıra Avrupa Birliği kredi hattı üzerinden tahsis edilen ulusal kaynaklarla karşılanmasının planlandığı kaydedildi. Bakanlık, finansmanda ABD bütçe kaynaklarının kullanılmayacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/ab-ve-kanada-yeni-ittifak-kuruyor-ukraynaya-500-milyon-euroluk-kredi-1110004692.html
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abd, ukrayna, patriot, pac-3, abd dışişleri bakanlığı, kiev
abd, ukrayna, patriot, pac-3, abd dışişleri bakanlığı, kiev
ABD’den Ukrayna’ya 2.1 milyar dolarlık Patriot füzesi satışına onay
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya yaklaşık 2.1 milyar dolar değerinde 500 adet PAC-3 MSE hava savunma füzesi ve ilgili ekipmanın olası satışını onayladı. Satışın finansmanı, ABD bütçesinden kaynak kullanılmadan Kiev’in ortakları ve müttefiklerince sağlanacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna hükümetine Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-3 füzelerinin MSE versiyonu ile ilgili ekipmanın olası satışına onay verildiği belirtildi.
Açıklamada, “Tahmini toplam bedel 2.1 milyar dolar ve tamamı ortaklar ile müttefikler tarafından finanse edilecektir” ifadelerine yer verildi.
Kiev’in füzelerin yanı sıra PAC-3 MSE sistemleri için gizlilik dereceli ve gizlilik derecesi bulunmayan yedek parçalar ile ilgili lojistik ve yazılım desteği unsurlarını da talep ettiği ifade edildi.
Ödemenin, JUMPSTART girişimi kapsamında Kanada, Almanya ve Norveç’in bağışlarının yanı sıra Avrupa Birliği kredi hattı üzerinden tahsis edilen ulusal kaynaklarla karşılanmasının planlandığı kaydedildi. Bakanlık, finansmanda ABD bütçe kaynaklarının kullanılmayacağını vurguladı.