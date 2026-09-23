https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kremlinden-putine-g20-daveti-aciklamasi-1108984841.html
Kremlin’den Putin’e G20 daveti açıklaması
Kremlin’den Putin’e G20 daveti açıklaması
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’ne davet edilmesinden memnuniyet duyduklarını... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T23:51+0300
2026-09-23T23:51+0300
2026-09-23T23:51+0300
dünya
kremlin
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abd
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yapılan G20 Zirvesi davetine ilişkin Sputnik’e açıklamalarda bulundu. Rusya’nın davet dolayısıyla teşekkür ettiğini belirten Peskov, “Kararımızı vereceğiz ve konuyu diplomatik kanallar üzerinden değerlendireceğiz” dedi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise zirveye katılımın, Putin’e yalnızca ABD Başkanı ile değil, diğer dünya liderleriyle de görüşme imkanı sağlayacağını ifade etmişti.Dünyanın önde gelen ekonomilerinin yanı sıra Afrika Birliği ve Avrupa Birliği’nin de yer aldığı G20 Zirvesi, 14-15 Aralık tarihlerinde ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek.Kremlin, daha önce Rusya’nın zirveye üst düzeyde katılacağını açıklamıştı. Uzmanların gerekli belgeler üzerinde çalışmaya devam ettiği ancak Putin’in zirveye bizzat katılıp katılmayacağının henüz netleşmediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/abd-putini-miamideki-g20-zirvesine-davet-etti-1108977465.html
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, g20 zirvesi, rusya, abd, marco rubio, afrika birliği
kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, g20 zirvesi, rusya, abd, marco rubio, afrika birliği
Kremlin’den Putin’e G20 daveti açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’ne davet edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek katılım konusunun diplomatik kanallar üzerinden değerlendirileceğini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yapılan G20 Zirvesi davetine ilişkin Sputnik’e açıklamalarda bulundu. Rusya’nın davet dolayısıyla teşekkür ettiğini belirten Peskov, “Kararımızı vereceğiz ve konuyu diplomatik kanallar üzerinden değerlendireceğiz” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise zirveye katılımın, Putin’e yalnızca ABD Başkanı ile değil, diğer dünya liderleriyle de görüşme imkanı sağlayacağını ifade etmişti.
Dünyanın önde gelen ekonomilerinin yanı sıra Afrika Birliği ve Avrupa Birliği’nin de yer aldığı G20 Zirvesi, 14-15 Aralık tarihlerinde ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek.
Kremlin, daha önce Rusya’nın zirveye üst düzeyde katılacağını açıklamıştı. Uzmanların gerekli belgeler üzerinde çalışmaya devam ettiği ancak Putin’in zirveye bizzat katılıp katılmayacağının henüz netleşmediği belirtildi.