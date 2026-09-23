https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kremlinden-putine-g20-daveti-aciklamasi-1108984841.html

Kremlin’den Putin’e G20 daveti açıklaması

Kremlin’den Putin’e G20 daveti açıklaması

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’ne davet edilmesinden memnuniyet duyduklarını... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T23:51+0300

2026-09-23T23:51+0300

2026-09-23T23:51+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

g20 zirvesi

rusya

abd

marco rubio

afrika birliği

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yapılan G20 Zirvesi davetine ilişkin Sputnik’e açıklamalarda bulundu. Rusya’nın davet dolayısıyla teşekkür ettiğini belirten Peskov, “Kararımızı vereceğiz ve konuyu diplomatik kanallar üzerinden değerlendireceğiz” dedi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise zirveye katılımın, Putin’e yalnızca ABD Başkanı ile değil, diğer dünya liderleriyle de görüşme imkanı sağlayacağını ifade etmişti.Dünyanın önde gelen ekonomilerinin yanı sıra Afrika Birliği ve Avrupa Birliği’nin de yer aldığı G20 Zirvesi, 14-15 Aralık tarihlerinde ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek.Kremlin, daha önce Rusya’nın zirveye üst düzeyde katılacağını açıklamıştı. Uzmanların gerekli belgeler üzerinde çalışmaya devam ettiği ancak Putin’in zirveye bizzat katılıp katılmayacağının henüz netleşmediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/abd-putini-miamideki-g20-zirvesine-davet-etti-1108977465.html

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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, g20 zirvesi, rusya, abd, marco rubio, afrika birliği