https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/fransa-icin-yuksek-riskli-gun-uyarisi-cadilar-bayrami-icin-70-bin-polis-sahada-1109975245.html

Fransa için 'yüksek riskli gün' uyarısı: Cadılar Bayramı için 70 bin polis sahada

Fransa için 'yüksek riskli gün' uyarısı: Cadılar Bayramı için 70 bin polis sahada

Sputnik Türkiye

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 31 Ekim Cumartesi günü düzenlenmesi beklenen gösteriler nedeniyle kamu düzenine yönelik riskin yüksek olduğunu açıkladı... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T22:44+0300

2026-10-29T22:44+0300

2026-10-29T22:44+0300

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cadılar bayramı

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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 31 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde düzenlenmesi planlanan gösterilerin kamu düzeni açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Nunez, olası olayları önlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla 70 bin güvenlik görevlisinin yeniden sahaya çıkarılacağını duyurdu.Gazetecilere konuşan Nunez, bazı radikal grupların sosyal medya üzerinden Cadılar Bayramı’na denk gelen 31 Ekim’de şiddet içeren gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunduğunu belirtti. Bakan, bu çağrılara karşı güvenlik güçlerinin 'son derece kararlı' bir tutum sergileyeceğini ifade etti.Nunez, özellikle daha geniş katılımlı ve ana akım gösterilerin sona ermesinin ardından akşam saatlerinde yaşanabilecek olaylara dikkat çekti. İnternet sitelerinden Fransa’nın farklı kentlerinde saat 20.00’de başlayacak eylemlere katılım çağrıları yapıldığını aktardı.Söz konusu çağrıların içeriğine işaret eden Nunez, 31 Ekim’in kamu düzeni açısından 'çok yüksek risk taşıyan bir gün' olduğunu söyledi.5 Kasım için ülke çapında grev çağrısıİşçi sendikalarının temsilcileri ve öğrenciler, protestoların önümüzdeki günlerde de devam etmesi yönünde çağrıda bulundu. Eylemlerin yalnızca öğrenci hareketiyle sınırlı kalmadığını belirten gruplar, ücretler, artan yaşam maliyetleri ve kamu hizmetlerine ilişkin memnuniyetsizliğin toplumun daha geniş kesimlerine yayıldığını ifade etti.Bu kapsamda 31 Ekim’de yeni protestolar düzenlenmesi ve 5 Kasım’da ülke genelinde grev yapılması çağrıları gündeme geldi.Önceki gösterilerde de 70 bin polis görevlendirilmiştiFransa İçişleri Bakanlığı, geçen cumartesi düzenlenen yürüyüşlere yaklaşık 410 bin kişinin katıldığını, güvenliğin sağlanması için ise 70 bin polisin görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlık, alınan önlemler sayesinde 17 Ekim’de birçok kentte yaşanan yağma ve vandalizm olaylarının yeniden ortaya çıkmasının önüne geçildiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/cumhurbaskani-erdogan-29-ekim-cumhuriyet-bayraminiz-kutlu-olsun-turk-devletlerinin-birligi-ve-1109972966.html

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