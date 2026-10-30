https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/abd-ara-secimlerine-4-gun-kala-trumptan-iki-miting-iptali-anketlerde-son-durum-1109989254.html

ABD ara seçimlerine 4 gün kala Trump'tan iki miting iptali, anketlerde son durum

ABD ara seçimlerine 4 gün kala Trump'tan iki miting iptali, anketlerde son durum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde Kansas ve Iowa'daki mitinglerini iptal ederek en az 19 eyaletteki etkinliklere telefonla katılma kararı aldı. İşte son anketler... Demokratlar mı önde, Cumhuriyetçiler mi?

2026-10-30T12:42+0300

2026-10-30T12:42+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlere günler kala hafta sonu Kansas ve Iowa'da düzenlenmesi planlanan mitinglerini iptal etti. Cumhuriyetçilerin seçim şansını artırmak amacıyla 1 Ekim'den bu yana 19 eyalette 25 mitinge katılan Trump'ın, seçim gününe kadar en az 19 eyaletteki etkinliklere telefonla bağlanması bekleniyor.Trump, Kansas'taki mitinge katılmak zorunda hissetmediğini belirterek Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'ın seçim yarışında iyi durumda olduğunu savundu. Ancak, Amerikan basınına göre, Demokrat aday Adam Hamilton ile Marshall arasındaki yarış, Cumhuriyetçiler açısından beklenmedik ölçüde çekişmeli geçiyor.Cumartesi günü Kansas'ın Salina, pazar günü ise Iowa'nın Dubuque kentinde yapılması planlanan mitingler iptal edildi.Cumhuriyetçiler, Trump'ın 2024'te kazandığı eyalet ve seçim bölgelerinde Demokratların yükselişini durdurmaya çalışıyor. Demokratlar ise hayat pahalılığına ilişkin kaygıları ve Trump yönetimine yönelik memnuniyetsizliği seçim kampanyalarının merkezine alarak Kongre'de çoğunluğu kazanmayı hedefliyor.NBC News'in anket ortalamasına göre Trump'ın görev performansını onaylayanların oranı yüzde 38, onaylamayanların oranı ise yüzde 60. Kongre'nin hangi parti tarafından kontrol edilmesini istedikleri sorulan seçmenlerin yüzde 52'si Demokratları, yüzde 43'ü Cumhuriyetçileri tercih ediyor.Demokratların Senato için 4 sandalyeye ihtiyacı varDemokratların Senato'da çoğunluğu elde edebilmesi için net dört sandalye kazanması gerekiyor. Bunun için 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın kazandığı bazı eyaletlerde Cumhuriyetçilerin elindeki sandalyeleri devralmaları ve kendi partilerinin elindeki kritik sandalyeleri korumaları gerekiyor.Kansas'ta Demokrat aday Adam Hamilton ile Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall arasındaki yarış başa baş olarak değerlendiriliyor. NBC News'in aktardığı CNN/SSRS anketinde Hamilton yüzde 49, Marshall yüzde 45 destek alıyor.Teksas'ta Demokrat aday James Talarico yüzde 49, Cumhuriyetçi Ken Paxton yüzde 43 seviyesinde görünüyor. Michigan'da ise Demokrat Abdul El-Sayed yüzde 51, Cumhuriyetçi Mike Rogers yüzde 44 destek alıyor.Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluk mücadelesiTemsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı için yapılacak seçimlerde Demokratların çoğunluğu geri alabilmesi için net üç sandalye kazanması gerekiyor. Ancak Cumhuriyetçilerin seçim bölgelerinin sınırlarını yeniden belirlemesi, Demokratların önündeki engellerden biri olarak değerlendiriliyor.Teksas, Kaliforniya, Ohio, Florida, Michigan, New York ve Pensilvanya, Temsilciler Meclisi yarışında rekabetin yoğun olduğu eyaletler arasında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/dunyada-secim-firtinasi-devam-ediyor-ilginc-anlar-bir-bir-ortaya-cikiyor-ilk-ne-zaman-sectik-ve-1109888112.html

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