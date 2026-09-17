Trump: Kanada ABD'ye üye olursa Avrupa ile ticareti durduracağım

Eğer bunu yaparlarsa, bunun tam anlamıyla düşmanca bir hareket olduğunu düşünürsem, çok ciddi gümrük vergileri uygulayacağım ya da birçok ürün için Avrupa ile ticareti durduracağım. Yani eğer bunu yaparlarsa, eğer Avrupa bunu kötü niyetle yaparsa; iyi niyetle yaparsa sorun yok. Kötü niyetle yaparsa, Avrupa’ya çok ağır gümrük vergileri uygulayacağız