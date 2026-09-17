https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/trump-kanada-abdye-uye-olursa-avrupa-ile-ticareti-durduracagim-1108820133.html
Trump: Kanada ABD'ye üye olursa Avrupa ile ticareti durduracağım
Trump: Kanada ABD'ye üye olursa Avrupa ile ticareti durduracağım
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Avrupa Birliği’ne ortak üye olması ihtimaline tepki göstererek AB ile ticareti durdurma ve ağır gümrük vergileri uygulama... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T02:40+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olması halinde AB ile ticareti durdurabileceğini ve ağır gümrük vergileri uygulayabileceğini söyledi:Trump ayrıca İran'la yaşanan çatışmaya ilişkin değerlendirmesinde, savaşın sona yaklaştığını ve Tahran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini öne sürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abden-kanadaya-ilk-ortak-uye-olma-teklifi-1108806381.html
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Trump: Kanada ABD'ye üye olursa Avrupa ile ticareti durduracağım
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Avrupa Birliği’ne ortak üye olması ihtimaline tepki göstererek AB ile ticareti durdurma ve ağır gümrük vergileri uygulama tehdidinde bulundu. Trump ayrıca İran’ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini ve çatışmanın sona ermesine yaklaşıldığını iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olması halinde AB ile ticareti durdurabileceğini ve ağır gümrük vergileri uygulayabileceğini söyledi:
Eğer bunu yaparlarsa, bunun tam anlamıyla düşmanca bir hareket olduğunu düşünürsem, çok ciddi gümrük vergileri uygulayacağım ya da birçok ürün için Avrupa ile ticareti durduracağım. Yani eğer bunu yaparlarsa, eğer Avrupa bunu kötü niyetle yaparsa; iyi niyetle yaparsa sorun yok. Kötü niyetle yaparsa, Avrupa’ya çok ağır gümrük vergileri uygulayacağız
Trump ayrıca İran'la yaşanan çatışmaya ilişkin değerlendirmesinde, savaşın sona yaklaştığını ve Tahran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini öne sürdü:
Umarım savaşın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz... İran bir anlaşma yapmak konusunda çok istekli. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz