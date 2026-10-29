Obama, ABD'nin Ukraynalılara ihanet ettiğini belirtti. Nihayet, uzun zamandır bizim dile getirdiğimiz şey Obama tarafından itiraf edilmiş oldu. Onun yönetimi, emrindekiler ve aynı partiden yol arkadaşları Ukraynalılara, ulusal çıkarlarından vazgeçmeleri ve kendi tarihlerini unutmaları karşılığında, meşhur ‘Batı demokrasisinden’ maddi kazanımlar ve ödüller vaat ederek onlara ihanet etti.