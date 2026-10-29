https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/zaharova-obama-yonetimi-ukraynalilara-batinin-sundugu-avantajlari-vaat-ederek-ihanet-etti-1109957474.html
Zaharova: Obama yönetimi, Ukraynalılara Batı'nın sunduğu avantajları vaat ederek ihanet etti
Zaharova: Obama yönetimi, Ukraynalılara Batı'nın sunduğu avantajları vaat ederek ihanet etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, eski ABD Başkanı Obama’nın yönetiminin, Ukraynalılara kendi tarihlerini unutmaları ve ulusal çıkarlarından... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T11:44+0300
2026-10-29T11:44+0300
2026-10-29T11:44+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
abd
batı
atlanta
telegram
barack obama
joe biden
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Atlanta'da bir mitingde yaptığı konuşmada Washington'un Ukrayna'ya yönelik mevcut politikasını eleştirerek, Beyaz Saray'ın Ukraynalılara ihanet ettiği yönündeki açıklamasına Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.Zaharova ayrıca Obama’nın, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin 'Maydan’da' nasıl anayasaya aykırı bir darbe organize ettiklerini, zamanın Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın kendisinin talimatları doğrultusunda hareketle 2014'te AB’ye gökten zembille inen nimetler vaat etmek suretiyle Rusya karşıtı yaptırımlar uygulamaya nasıl zorladığını hatırlaması gerektiğini de vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/obama-ciftini-maymun-olarak-gosteren-video-paylasilmisti-beyaz-saray-aciklama-yapti-1103328120.html
rusya
batı
atlanta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_587f9561c0289ae3db0195efe779f246.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, batı, atlanta, telegram, barack obama, joe biden
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, batı, atlanta, telegram, barack obama, joe biden
Zaharova: Obama yönetimi, Ukraynalılara Batı'nın sunduğu avantajları vaat ederek ihanet etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, eski ABD Başkanı Obama’nın yönetiminin, Ukraynalılara kendi tarihlerini unutmaları ve ulusal çıkarlarından vazgeçmeleri karşılığında ‘Batı demokrasisinin’ maddi getirilerini vaat ederek onlara ihanet ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Atlanta'da bir mitingde yaptığı konuşmada Washington'un Ukrayna'ya yönelik mevcut politikasını eleştirerek, Beyaz Saray'ın Ukraynalılara ihanet ettiği yönündeki açıklamasına Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.
Obama, ABD'nin Ukraynalılara ihanet ettiğini belirtti. Nihayet, uzun zamandır bizim dile getirdiğimiz şey Obama tarafından itiraf edilmiş oldu. Onun yönetimi, emrindekiler ve aynı partiden yol arkadaşları Ukraynalılara, ulusal çıkarlarından vazgeçmeleri ve kendi tarihlerini unutmaları karşılığında, meşhur ‘Batı demokrasisinden’ maddi kazanımlar ve ödüller vaat ederek onlara ihanet etti.
Zaharova ayrıca Obama’nın, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin 'Maydan’da' nasıl anayasaya aykırı bir darbe organize ettiklerini, zamanın Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın kendisinin talimatları doğrultusunda hareketle 2014'te AB’ye gökten zembille inen nimetler vaat etmek suretiyle Rusya karşıtı yaptırımlar uygulamaya nasıl zorladığını hatırlaması gerektiğini de vurguladı.