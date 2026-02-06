https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/obama-ciftini-maymun-olarak-gosteren-video-paylasilmisti-beyaz-saray-aciklama-yapti-1103328120.html

Obama çiftini 'maymun' olarak gösteren video paylaşılmıştı: Beyaz Saray açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama ve eski First Lady Michelle Obama'yı 'maymun' olarak gösteren ve 2020 ABD başkanlık seçimlerinin hileli olduğuna dair yaygın olarak çürütülmüş iddiaları tekrarlayan bir sosyal medya videosunu paylaşması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.Trump'ın Truth Social hesabından paylaştığı video, Trump'ın kaybettiği 2020 seçimlerinde kilit önem taşıyan eyaletlerde kullanılan oy makinelerinin eski Başkan Joe Biden'ı kayırmak için manipüle edildiği yönündeki iddiaları içeriyor.Videoda, bir oy sayma makinesinin seçim verilerini iletmek için kullanılan gizli bir kablosuz modem içerdiği ve Trump'ın önde olduğu bazı eyaletlerde oy sayımının kasıtlı olarak durdurulduğu, daha sonra Biden'ın oylarında büyük artışlarla sayımın yeniden başlatıldığı iddia ediliyor.Videonun sonunda, yaklaşık bir saniyeliğine Obama çiftinin yüzlerinin eklendiği iki maymun görünüyor ve ABD'li The Tokens grubunun 'The Lion Sleeps Tonight' adlı şarkısı çalmaya başlıyor.Beyaz Saray'dan açıklama geldiBeyaz Saray yaptığı açıklamada, eski Başkan Barack Obama ve eşini maymun olarak gösteren videonun bir personel tarafından yanlışlıkla yayınlandığını ve daha sonra silindiğini belirtti.CNN'in aktardığına göre, Beyaz Saray'dan bir yetkili, "Bir Beyaz Saray çalışanı yanlışlıkla bu paylaşımı yaptı. Paylaşım kaldırıldı" dedi.

