https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/yeni-arastirma-gunde-42-dakikadan-az-gun-isigi-almak-demans-riskini-artirabilir-1109969837.html

Yeni araştırma: Günde 42 dakikadan az gün ışığı almak demans riskini artırabilir

Yeni araştırma: Günde 42 dakikadan az gün ışığı almak demans riskini artırabilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, gün içinde yeterince parlak ışığa maruz kalmayan kişilerde demans riskinin daha yüksek olabileceğini belirledi. 87 binden fazla kişinin... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T17:57+0300

2026-10-29T17:57+0300

2026-10-29T17:57+0300

sağlik

güneş

aydınlık

ışık

demans

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Gün ışığında geçirilen sürenin beyin sağlığıyla ilişkili olabileceğini gösteren yeni bir araştırma yayımlandı. Çin'deki Guangzhou Tıp Üniversitesi araştırmacılarının da yer aldığı çalışma, gün boyunca maruz kalınan ışık miktarı ile ilerleyen yıllarda demans gelişme olasılığı arasındaki bağlantıyı inceledi. Gün içinde daha parlak ortamlarda bulunan kişilerde demans görülme olasılığı daha düşük çıktı. Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu ise günde 42 dakikadan az parlak ışığa maruz kalan kişilerde ortaya çıktı. Bu sürenin altında kalan ışık maruziyeti, demansla bağlantılı altı bilinen risk faktöründen daha güçlü bir gösterge olarak belirlendi.Araştırmada 87 bin 577 yetişkinin verileri incelendi. Katılımcıların bileklerine takılan özel cihazlarla gün içinde ve gece boyunca maruz kaldıkları ışık miktarı ölçüldü.Ortalama 8.1 yıllık takip süresinde 741 kişiye demans tanısı konuldu. Bilim insanları, bu verileri katılımcıların ışığa maruz kalma düzeyleriyle karşılaştırdı.Sonuçlar, gündüzleri 1000 lüksün (Aydınlık ölçü birimi) üzerinde ışığa maruz kalan kişilerde demans riskinin yüzde 16 daha düşük olduğunu gösterdi. Bu ışık düzeyi, bulutlu bir günde dışarıda karşılaşılabilecek aydınlığa karşılık geliyor.Araştırmacılar ayrıca 5000 lüks ve üzerindeki parlak ışıkta daha uzun süre geçirmenin, demans riskindeki daha büyük düşüşlerle bağlantılı olduğunu belirledi.Araştırmanın bir diğer bulgusu ise gece maruz kalınan ışıkla ilgili oldu. Bilim insanları, gece ışığa maruz kalma düzeyi ile demans riski arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bağlantı tespit edemedi.Araştırmacılar, sonuçların gün ışığının demansı doğrudan önlediğini göstermediğini, ancak gündüz alınan ışık miktarının demans riskiyle ilişkili olabileceğini vurguladı.Bulguların, gün ışığına maruz kalma ile beyin sağlığı arasındaki ilişkinin daha kapsamlı araştırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/hollandada-karantina-basladi-kus-gribi-tum-ulkeye-yayildi-1109953412.html

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