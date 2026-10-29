https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/tum-fay-hatlarinin-gecmisi-tek-tek-incelendi-izmirde-hangi-4-fay-daha-tehlikeli-1109964347.html

Tüm fay hatlarının geçmişi tek tek incelendi: İzmir'de hangi 4 fay daha tehlikeli?

Tüm fay hatlarının geçmişi tek tek incelendi: İzmir'de hangi 4 fay daha tehlikeli?

Sputnik Türkiye

İzmir'i sarsan Seferihisar depreminin üzerinden altı yıl geçti. Depremin ardından bölgede yapılan çalışmalarda bölgede deprem üretme potansiyeli bulunan dört... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T14:49+0300

2026-10-29T14:49+0300

2026-10-29T14:50+0300

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Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Seferihisar depreminin 6. yılında kentin fay haritasına ilişkin bilgi verdi. Sözbilir "İzmir'de Tuzla, Gülbahçe, Seferihisar, Bergama faylarının belli ölçekte tehlike içerdiği ortaya çıktı" dedi.Seferihisar depreminin 6. yılıİzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020'deki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 bina tamamen yıkılırken 117 kişi hayatını kaybetti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Sözbilir, 6,6 büyüklüğündeki depremin 6. yılında, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.Yapı stoku incelemeleri: Tsunami tehlikesinin etkisi incelendiDepremin en çok Bayraklı ve Bornova'da etkili olduğunu anımsatan Sözbilir, o günden itibaren kent genelinde yapı stokuyla ilgili çalışmaların daha çok hız kazandığını belirtti. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesinin Deprem Master Planı çalışmalarını başlattığını bildirerek, şöyle konuştu:Sözbilir, sorunlu yapı stoklarının deprem ya da afetler yaşanmadan önce güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması gerektiğini ifade etti."Dirençli İzmir" projesiİzmir'i depreme hazırlamak için yapılan ikinci projenin "Dirençli İzmir" projesi olduğunu aktaran Sözbilir, "Bu çalışma AFAD Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Kentin tüm afetlere karşı dirençli olması için bugüne kadar yapılanlar, bundan sonra yapılması gerekenler planlanıyor. Dünya Bankasının desteklediği bir proje kapsamında sürüyor." dedi.İzmir'de hangi faylar daha tehlikeli?Sözbilir, depremin ardından üniversite olarak kentteki faylara ilişkin çalışmalar yaptıklarını, son 6 yılda kentteki ve denizaltındaki tüm fayları çalıştıklarını vurgulayarak, "Çalışmalar tamamlandı. İzmir ölçeğinde hangi fayımızın daha tehlikeli olduğunu belirledik. Çalışmalarımızda özellikle İzmir'de Tuzla, Gülbahçe, Seferihisar, Bergama faylarının belli ölçekte tehlike içerdiği ortaya çıktı. Buna göre de kentin yapılandırılması için çalışmalar başlatılmış durumda." diye konuştu.Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şunları kaydetti:Yeni konut ve iş yerleri inşa ediliyorDepremin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen projelerin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından afetten en çok etkilenen Bayraklı ilçesindeki Manavkuyu, Mansuroğlu ve Osmangazi mahallelerinde toplam 12 rezerv yapı alanı belirlendi.Belirlenen 2 alanda yaklaşık 200 bağımsız bölüm üretilip hak sahiplerine teslim edildi. Geriye kalan 10 alanda toplam 1020 bağımsız bölümün yapım çalışmalarına devam ediliyor.Ayrıca binalarını dönüştürmek isteyen hak sahiplerine İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında yaklaşık 1600 bağımsız bölüme kredi desteği sağlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/akdenizde-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1109860978.html

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