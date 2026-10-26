https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/akdenizde-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1109860978.html
Akdeniz'de deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Akdeniz'de deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
AFAD'ın açıklamasına göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T16:57+0300
2026-10-26T16:57+0300
2026-10-26T17:18+0300
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Akdeniz’de Girit Adası açıklarında saat 16.20’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/cinin-tibet-ozerk-bolgesinde-57-buyuklugunde-deprem-1109841601.html
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deprem
Akdeniz'de deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
16:57 26.10.2026 (güncellendi: 17:18 26.10.2026)
AFAD'ın açıklamasına göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz’de Girit Adası açıklarında saat 16.20’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.