Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/akdenizde-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1109860978.html
Akdeniz'de deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Akdeniz'de deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
AFAD'ın açıklamasına göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T16:57+0300
2026-10-26T17:18+0300
son depremler
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106528985_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_e81164881d48d0fae0df469250aa04c1.png
Akdeniz’de Girit Adası açıklarında saat 16.20’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/cinin-tibet-ozerk-bolgesinde-57-buyuklugunde-deprem-1109841601.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106528985_525:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_3ab85e2c88d142c0953bc2f335328754.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem
deprem

Akdeniz'de deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

16:57 26.10.2026 (güncellendi: 17:18 26.10.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© Fotoğraf
Abone ol
AFAD'ın açıklamasına göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz’de Girit Adası açıklarında saat 16.20’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
SON DEPREMLER
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem
Dün, 20:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала