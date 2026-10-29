https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/trump-duyduguma-gore-benim-destegim-bibi-icin-buyuk-bir-fark-yaratmis-1109952228.html
Trump: Duyduğuma göre benim desteğim Bibi için büyük bir fark yaratmış
Trump: Duyduğuma göre benim desteğim Bibi için büyük bir fark yaratmış
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya seçimlerini kaybetmesinin ardından ABD’ye gelen Flavio Bolsonaro hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, İsrail Başbakanı... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T02:53+0300
2026-10-29T02:53+0300
2026-10-29T02:54+0300
dünya
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
donald trump
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i̇srail
i̇ran
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ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’daki devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından ülkesinden ayrılarak ABD’ye gelen Flavio Bolsonaro’yu kabul ettiklerini açıkladı. Ancak Trump, Brezilya seçimlerinin sonuçları hakkında yorum yapmayacağını ifade etti:Bolsonaro ailesine 'çok kötü' davranıldığını savunan Trump, seçimlerin ardından Flavio Bolsonaro’ya ABD’nin kapılarını açtıklarını belirtti. Brezilya’daki seçimlerde herhangi bir tarafı desteklemediğini söyleyen Trump, Bolsonaro ile görüşmediğini de kaydetti.'Netanyahu şu anda oldukça iyi durumda'Trump yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ülkedeki seçimlerde oldukça iyi bir performans sergilediğini düşündüğünü söyledi.Axios’a verdiği demeçte Netanyahu’nun durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, “Şu anda oldukça iyi durumda.” ifadesini kullandı.Netanyahu’nun siyasi durumuna ilişkin başlangıçta 'korkunç raporlar' aldığını belirten Trump, kendisine verdiği desteğin İsrail Başbakanı’nın durumunu etkilemiş olabileceğini dile getirdi.Trump, “Duyduğuma göre benim desteğim Bibi (Netanyahu) için büyük bir fark yaratmış.” dedi.İsrail’de Netanyahu’nun hükümet kurma sürecine dahil olup olmayacağı konusunda ise henüz bir karar vermediğini belirten Trump, “Bir bakacağım.” ifadesini kullandı.Trump, Vance’in İran’la müzakere yürüttüğü iddiasını reddettiTrump, Başkan Yardımcısı JD Vance’i İran’la barış müzakerelerini yeniden başlatmak üzere görevlendirdiği yönündeki iddiayı yalanladı. Trump, Vance’in İran’ın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin teminine yardımcı olduğunu iddia etti.Trump, Vance’e İran’la görüşerek barış müzakerelerini başlatmasını söyleyip söylemediği sorusuna şu yanıtı verdi:WSJ’den İran’la müzakere iddiasıTrump’ın açıklamaları, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ABD Başkanı’nın Vance’i İran’la müzakereleri yeniden başlatmak üzere görevlendirdiği yönündeki haberinin ardından geldi.ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, Trump’ın talimatı üzerine Vance’in, barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla İran’ın üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai’ye bir mektup gönderdiği öne sürüldü.Trump ise yaptığı açıklamayla, Vance’in İran’la barış görüşmelerini yeniden başlatmak için görevlendirildiği iddiasını reddederek temasların amacının tıbbi malzeme temini olduğunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/irandan-hurmuz-bogazi-icin-yeni-diplomasi-adimi-7-gunluk-planin-suresi-kisaltilabilir-1109951691.html
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i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, donald trump, flavio bolsonaro, i̇srail, i̇ran
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, donald trump, flavio bolsonaro, i̇srail, i̇ran
Trump: Duyduğuma göre benim desteğim Bibi için büyük bir fark yaratmış
02:53 29.10.2026 (güncellendi: 02:54 29.10.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya seçimlerini kaybetmesinin ardından ABD’ye gelen Flavio Bolsonaro hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçimlerde iyi durumda olduğunu düşündüğünü söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’daki devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından ülkesinden ayrılarak ABD’ye gelen Flavio Bolsonaro’yu kabul ettiklerini açıkladı. Ancak Trump, Brezilya seçimlerinin sonuçları hakkında yorum yapmayacağını ifade etti:
Bu konu hakkında herhangi bir yorum yapmayacağım. Buna karışmayacağım ancak çok tuhaf bir seçimdi.”
Bolsonaro ailesine 'çok kötü' davranıldığını savunan Trump, seçimlerin ardından Flavio Bolsonaro’ya ABD’nin kapılarını açtıklarını belirtti. Brezilya’daki seçimlerde herhangi bir tarafı desteklemediğini söyleyen Trump, Bolsonaro ile görüşmediğini de kaydetti.
'Netanyahu şu anda oldukça iyi durumda'
Trump yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ülkedeki seçimlerde oldukça iyi bir performans sergilediğini düşündüğünü söyledi.
Axios’a verdiği demeçte Netanyahu’nun durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, “Şu anda oldukça iyi durumda.” ifadesini kullandı.
Netanyahu’nun siyasi durumuna ilişkin başlangıçta 'korkunç raporlar' aldığını belirten Trump, kendisine verdiği desteğin İsrail Başbakanı’nın durumunu etkilemiş olabileceğini dile getirdi.
Trump, “Duyduğuma göre benim desteğim Bibi (Netanyahu) için büyük bir fark yaratmış.” dedi.
İsrail’de Netanyahu’nun hükümet kurma sürecine dahil olup olmayacağı konusunda ise henüz bir karar vermediğini belirten Trump, “Bir bakacağım.” ifadesini kullandı.
Trump, Vance’in İran’la müzakere yürüttüğü iddiasını reddetti
Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance’i İran’la barış müzakerelerini yeniden başlatmak üzere görevlendirdiği yönündeki iddiayı yalanladı. Trump, Vance’in İran’ın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin teminine yardımcı olduğunu iddia etti.
Trump, Vance’e İran’la görüşerek barış müzakerelerini başlatmasını söyleyip söylemediği sorusuna şu yanıtı verdi:
“Hayır. İran’ın tıbbi malzeme konusunda yardıma ihtiyacı vardı. O da bana ‘bu konuda ne düşündüğümü’ sordu, ben de ‘olur’ dedim. Kısacası, hastalara yardım etmek için malzeme temin ediliyor.”
WSJ’den İran’la müzakere iddiası
Trump’ın açıklamaları, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ABD Başkanı’nın Vance’i İran’la müzakereleri yeniden başlatmak üzere görevlendirdiği yönündeki haberinin ardından geldi.
ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, Trump’ın talimatı üzerine Vance’in, barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla İran’ın üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai’ye bir mektup gönderdiği öne sürüldü.
Trump ise yaptığı açıklamayla, Vance’in İran’la barış görüşmelerini yeniden başlatmak için görevlendirildiği iddiasını reddederek temasların amacının tıbbi malzeme temini olduğunu savundu.