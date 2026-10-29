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Güney Kore'de savcılık, eski Devlet Başkanı Yoon için idam cezası istedi

Güney Kore'de savcılık, eski Devlet Başkanı Yoon için idam cezası istedi

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de savcılık, sıkıyönetim ilan ederek ayaklanmaya öncülük etmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Yoon hakkında temyiz duruşmasında idam cezası talebini yineledi. Duruşma tarihi ve detaylar...

2026-10-29T16:55+0300

2026-10-29T16:55+0300

2026-10-29T16:55+0300

dünya

yoon suk-yeol

güney kore

idam cezası

sıkıyönetim

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Güney Kore'de savcılık, eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol hakkında 2024'teki başarısız sıkıyönetim girişimi nedeniyle idam cezası verilmesini istedi. Özel savcı Cho Eun-suk liderliğindeki ekip, perşembe günü Seul Yüksek Mahkemesi'nde görülen temyiz duruşmasında daha önce de dile getirdiği talebini yineledi.Yonhap haber ajansının aktardığına göre savcılardan biri, duruşmada idam cezasının uygulanması konusunda "tereddüt etmek için hiçbir neden olmadığını" söyledi. Savcılık, Yoon'un girişiminin Güney Kore demokrasisini tehlikeye attığını savundu.Müebbet hapis cezasına çarptırılmıştıYoon, ‘ayaklanmaya öncülük ettiği’ gerekçesiyle şubat ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Savcılık ilk yargılama sırasında da idam cezası talep etmiş, mahkeme ise müebbet hapis cezasına hükmetmişti. Eski devlet başkanı, bu karara itiraz ederek temyize başvurdu.Güney Kore'de idam cezası yasal olarak yürürlükte olsa da ülkede 1997'den bu yana infaz gerçekleştirilmedi. Savcılık, bu uzun aranın Yoon hakkında idam cezası verilmesine engel oluşturmaması gerektiğini savunuyor.Güney Kore'de ne olmuştu?

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