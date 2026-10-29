Güney Kore'de savcılık, eski Devlet Başkanı Yoon için idam cezası istedi
© AP PhotoGüney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol
© AP Photo
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Güney Kore'de savcılık, sıkıyönetim ilan ederek ayaklanmaya öncülük etmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol hakkında temyiz duruşmasında idam cezası talebini yineledi. Savcılık, Yoon'un girişiminin ülkenin demokrasisini tehdit ettiğini savundu.
Güney Kore'de savcılık, eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol hakkında 2024'teki başarısız sıkıyönetim girişimi nedeniyle idam cezası verilmesini istedi. Özel savcı Cho Eun-suk liderliğindeki ekip, perşembe günü Seul Yüksek Mahkemesi'nde görülen temyiz duruşmasında daha önce de dile getirdiği talebini yineledi.
Yonhap haber ajansının aktardığına göre savcılardan biri, duruşmada idam cezasının uygulanması konusunda "tereddüt etmek için hiçbir neden olmadığını" söyledi. Savcılık, Yoon'un girişiminin Güney Kore demokrasisini tehlikeye attığını savundu.
Müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı
Yoon, ‘ayaklanmaya öncülük ettiği’ gerekçesiyle şubat ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Savcılık ilk yargılama sırasında da idam cezası talep etmiş, mahkeme ise müebbet hapis cezasına hükmetmişti. Eski devlet başkanı, bu karara itiraz ederek temyize başvurdu.
Güney Kore'de idam cezası yasal olarak yürürlükte olsa da ülkede 1997'den bu yana infaz gerçekleştirilmedi. Savcılık, bu uzun aranın Yoon hakkında idam cezası verilmesine engel oluşturmaması gerektiğini savunuyor.
Güney Kore'de ne olmuştu?
Yoon, 3 Aralık 2024'te sıkıyönetim ilan ederek parlamentoya asker ve polis konuşlandırmıştı. Milletvekilleri güvenlik önlemlerini aşarak düzenlemeyi reddeden yönde oy kullandı. Bunun üzerine hükümet, ilanından yaklaşık altı saat sonra sıkıyönetimi kaldırmak zorunda kaldı.
İlk derece mahkemesi, Yoon'un parlamentonun çalışmasını engellemeye, siyasi rakiplerini gözaltına almaya ve iktidarını uzun süre korumaya çalıştığı sonucuna varmıştı.
Yoon'un avukatları ise eski devlet başkanının otoriter bir yönetim kurmayı amaçlamadığını savunuyor. Savunmaya göre Yoon, muhalefetin kontrolündeki parlamentonun hükümetin çalışmalarını engellediğini düşündüğü girişimlerine karşı uyarıda bulunmak istemişti. Yoon da 27 Ekim'de Seul Yüksek Mahkemesi'nde yaptığı açıklamada uzun süreli bir diktatörlük kurmaya çalıştığı iddiasını reddetti.
Sıkıyönetim krizi, parlamentonun Aralık 2024'te Yoon hakkında azil sürecini başlatmasına yol açtı. Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Nisan 2025'te Yoon'u görevden aldı.
Temyiz mahkemesinin iki duruşma daha yapması planlanıyor. Bu duruşmalardan birinde Yoon'un 5 Kasım'da son savunmasını sunması bekleniyor.