https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/dunyada-acil-durum-hazirligi-hukumetler-halka-stok-cagrisi-yapiyor-1109966795.html

Dünyada acil durum hazırlığı: Hükümetler halka stok çağrısı yapıyor

Dünyada acil durum hazırlığı: Hükümetler halka stok çağrısı yapıyor

Sputnik Türkiye

Son aylarda birçok ülkede vatandaşlara gıda, su ve temel ihtiyaç malzemesi stoklama çağrıları yapıldı. Avrupa'da hükümetler acil durum hazırlıklarını... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T16:40+0300

2026-10-29T16:40+0300

2026-10-29T16:40+0300

dünya

avrupa

abd

japonya

sığınak

acil durum

gıda

stok

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Olası elektrik kesintileri, doğal afetler ve siber saldırılar, hükümetlerin acil durum hazırlıklarında öne çıkan riskler arasında yer alıyor. Özellikle Avrupa'da son haftalarda başlatılan kampanyalarla vatandaşların, temel hizmetlerin kesilmesi durumunda en az 72 saat boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olması hedefleniyor.Avrupa'da acil durum hazırlıkları gündemdeİngiltere hükümeti, 22 Ekim'de başlattığı yeni kampanyada vatandaşların olası krizlere karşı evlerinde gıda, içme suyu ve temel ihtiyaç malzemeleri bulundurmalarını istedi. Üç günlük hazırlık tavsiyesinin yer aldığı kampanyada, özellikle elektrik, su ve iletişim hizmetlerinin kesintiye uğrayabileceği durumlara dikkat çekildi.Benzer bir kampanya başlatan Hollanda, vatandaşlarına yalnızca gıda ve su depolamalarını değil, aileleriyle bir acil durum planı hazırlamalarını da önerdi. Hükümet, elektrik ve internetin kesilmesi durumunda haberleşmenin nasıl sürdürüleceğinin önceden belirlenmesini istiyor.Belçika'da yayımlanan yeni hazırlık rehberinde ise 72 saatlik acil durum çantalarının önemi vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların içme suyu ve dayanıklı yiyeceklerin yanı sıra ilaç, el feneri, radyo ve önemli belgeleri de hazır bulundurmalarını tavsiye etti.İrlanda'da hükümet, acil durum hazırlıklarını doğrudan hanelere ulaştırmayı tercih etti. Ağustos sonunda duyurulan kampanya kapsamında eylül ayında yaklaşık 2.2 milyon haneye rehber dağıtılmaya başlandı. Rehberlerde özellikle şiddetli hava olayları ve uzun süreli elektrik kesintilerine karşı alınabilecek önlemler anlatılıyor.Fransa'da da Normandiya Valiliği, 27 Ekim'de vatandaşlara 72 saatlik acil durum çantası hazırlamalarını hatırlattı.Japonya'dan yeni çağrı, Türkiye'de 81 ilde sığınak planıAvrupa'daki gelişmelerin yanı sıra Japonya'da da yeni bir hazırlık çağrısı gündemde. Yetkililer, 2 Kasım'da vatandaşlara yönelik yapılması planlanan çağrıyla hanelerin en az üç günlük, mümkünse bir haftalık gıda ve su bulundurmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Ülkede özellikle büyük depremlerin ardından ulaşım ve temel hizmetlerde yaşanabilecek kesintilere karşı hazırlık yapılması isteniyor.Türkiye'de ise 2025 yılında açıklanan 81 ilde sığınak inşa edilmesi planı bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ aracılığıyla uygun alanlarda sığınaklar yapılacağını duyurmuştu. Kasım 2025'te yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle belirli büyüklükteki yapılarda sığınak zorunluluğu getirilirken metro tünelleri ve millet bahçelerinin de gerektiğinde sığınak olarak kullanılmasına yönelik hükümler oluşturuldu.ABD ordusunda 90 günlük hazırlık planıSivil halka yönelik çağrıların yanı sıra ABD ordusunda da dikkat çeken bir hazırlık planı gündeme geldi.Fox News Digital'ın haberine göre Pentagon, büyük askeri üslerin 90 gün boyunca dışarıdan destek almadan faaliyet gösterebilmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor.FORTRESS adı verilen girişim kapsamında üslerin elektrik, su, yakıt ve iletişim ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılayabilmesi hedefleniyor. Planın enerji üretim sistemleri, alternatif tedarik zincirleri ve stratejik malzeme stoklarını kapsadığı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/iran-devrim-muhafizlari-hurmuz-bogazi-yakinlarinda-abdye-ait-casus-dron-ele-gecirildi-1109961223.html

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