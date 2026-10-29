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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/sinem-dedetas-hakkinda-tahliye-karari-verildi-1109963911.html
Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildi
Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildi
Sputnik Türkiye
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi. 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T14:02+0300
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Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi. Kararı avukatı Akın Atalay, "Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." diyerek duyurdu,,
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sinem dedetaş
sinem dedetaş

Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildi

14:02 29.10.2026 (güncellendi: 14:04 29.10.2026)
© AA / Üsküdar BelediyesiSinem Dedetaş
Sinem Dedetaş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© AA / Üsküdar Belediyesi
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi.
Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi.
Kararı avukatı Akın Atalay, "Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." diyerek duyurdu,,
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