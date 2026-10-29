https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/secimi-kaybeden-flavio-bolsonaro-abdye-gidisinin-ardindan-konustu-brezilyadan-kacmadim-1109956088.html

Seçimi kaybeden Flavio Bolsonaro, ABD’ye gidişinin ardından konuştu: 'Brezilya’dan kaçmadım'

Seçimi kaybeden Flavio Bolsonaro, ABD’ye gidişinin ardından konuştu: 'Brezilya’dan kaçmadım'

Sputnik Türkiye

Brezilya’da devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro, Miami’ye gitmesinin ardından ülkesinden kaçtığı yönündeki iddiaları reddederek... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T10:23+0300

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2026-10-29T10:23+0300

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flavio bolsonaro

jair bolsonaro

miami

arjantin

ekvador

brezilya federal yüksek mahkemesi

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Brezilyalı Senatör Flavio Bolsonaro, pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentine gitti. Bolsonaro, ülkeden ayrılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Ülkemden ayrılmak hiçbir zaman niyetim değildi ancak bunun nereye varacağını çok iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.Bolsonaro, ailesini korumak amacıyla ABD’ye gittiğini belirterek kendisinin siyasi baskı ve darbe girişiminin mağduru olduğunu öne sürdü. Ayrıca seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialarını yineledi ancak bu iddialarını destekleyen kanıt sunmadı.ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolsonaro ve ailesinin ülkeye girişine izin verildiğini belirterek, “Ülkeye gelmesi için ona izin verdik” dedi. Trump, Bolsonaro'nun seçimlerle ilgili iddialarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, ailenin haksız muamele gördüğünü düşündüğünü söyledi.Brezilya'nın 'meşru lideri' olduğunu belirttiABD'ye iniş yaptıktan sonra sosyal medya üzerinden kendisini Brezilya'nın 'seçilmiş başkanı' ilan eden Bolsonaro, yayımladığı mesajı sonrasında silip Brezilya’nın 'meşru lideri' olduğunu belirttiği başka bir paylaşımla güncelledi.Bolsonaro açık mektubunda, “Sadece 60 milyon seçmenime değil, tüm Brezilya halkına şunu söylemek istiyorum: Lider benim ve Brezilya'daki seçimi çalan suçlular, bir tiranlık kurmuş olan suç örgütünün parçasıdır” ifadelerini kullandı.Brezilya pasaportlarını iptal etmiştiBolsonaro’nun ABD’ye gidişi, nerede olduğuna ilişkin günlerce süren belirsizliğin ardından gerçekleşti. Brezilya makamları, devam eden bir ceza soruşturması kapsamında pasaportlarını yetkililere teslim etmesi istenen Bolsonaro’nun, belirlenen süre içinde bu yükümlülüğü yerine getirmemesi üzerine belgelerini iptal etti. Yetkililer ayrıca sınır geçişlerinde kontroller yapılmasını istedi.Bolsonaro’nun önce Arjantin’e geçtiği, ardından Ekvador üzerinden ABD’ye gittiği bildirildi. Uçuş takip verilerine göre Bolsonaro, eşi ve iki kızıyla birlikte çarşamba sabahı Miami’deki Opa-locka Executive Havalimanı’na ulaştı. Kardeşi Eduardo Bolsonaro da sosyal medya hesabından ABD’de bir araya geldikleri fotoğrafı paylaştı.Brezilya’nın yeniden seçilen Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise Bolsonaro’nun ülkeden gizlice ayrılmasını eleştirerek, “Saklayacak bir şeyi olmayanların korkacak bir şeyi yoktur” dedi.İki ayrı soruşturma yürütülüyorFlávio Bolsonaro hakkında Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi’nde iki ayrı soruşturma bulunuyor. Bunlardan biri, Banco Master adlı özel bankadan, babası eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun hayatını konu alan Dark Horse adlı filme yaklaşık 70 milyon dolar aktarıldığı iddiasıyla bağlantılı olası usulsüzlükleri kapsıyor.Diğer soruşturma ise kara para aklama iddialarına ilişkin. Bolsonaro, hakkındaki suçlamaları reddediyor.Senatörün sekiz yıllık görev süresi 31 Ocak’ta sona erecek. Bu tarihte parlamenter dokunulmazlığını kaybetmesi beklenen Bolsonaro’nun ABD’de ne kadar kalacağı ve sonraki adımının ne olacağı henüz bilinmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/brezilyada-secimi-kaybeden-bolsonaro-ulkeyi-terk-etti-arjantin-ailesiyle-ekvadora-giden-ucaga-1109927007.html

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flavio bolsonaro, jair bolsonaro, miami, arjantin, ekvador, brezilya federal yüksek mahkemesi