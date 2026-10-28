https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/brezilyada-secimi-kaybeden-bolsonaro-ulkeyi-terk-etti-arjantin-ailesiyle-ekvadora-giden-ucaga-1109927007.html
Brezilya’da seçimi kaybeden Bolsonaro ülkeyi terk etti: Arjantin, ailesiyle Ekvador’a giden uçağa bindiğini açıkladı
Brezilya’da seçimi kaybeden Bolsonaro ülkeyi terk etti: Arjantin, ailesiyle Ekvador’a giden uçağa bindiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Brezilya’da cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro’nun, ailesiyle birlikte ülkeyi terk ederek Arjantin üzerinden Ekvador’a gittiği... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T12:30+0300
2026-10-28T12:30+0300
2026-10-28T12:30+0300
dünya
flavio bolsonaro
jair bolsonaro
abd
arjantin
ekvador
brezilya
reuters
abd dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1c/1109925933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d54b91255981b7d1157de12d03d249f8.jpg
Brezilya’da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro’nun, ailesiyle birlikte ülkeyi terk ettiği bildirildi. Reuters’a konuşan üç kaynak, Bolsonaro’nun ABD’ye gitmek üzere Brezilya’dan ayrıldığını belirtirken, Arjantin Göç İdaresi ailenin ülkeye kısa süreli giriş yaptığını ve buradan Ekvador’a hareket ettiğini açıkladı.Arjantin Göç İdaresinin yaptığı açıklamaya göre Bolsonaro ve ailesi, salı gecesi Misiones eyaletindeki Tancredo Neves Uluslararası Köprüsü sınır kapısından geçerli seyahat belgeleriyle ülkeye giriş yaptı. Aile, yerel saatle 23.30’da özel uçakla Ekvador’un Guayaquil kentine hareket etti. Göç İdaresi, uçağın varış noktasına ilişkin bilgiyi uçuş planına dayandırdı.Bolsonaro, Brezilya Yüksek Mahkemesinin pasaportlarını teslim etmesi yönündeki kararına uymamıştı. Kararın, hakkında yürütülen kara para aklama soruşturmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Bolsonaro ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.ABD, Bolsonaro ailesine vize verecekABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Flavio Bolsonaro ve ailesine ABD’ye giriş vizesi verileceğini açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolsonaro’nun ABD’ye gelmesini onaylayacağını söyledi. Trump, seçim sürecini eleştirerek eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun kötü muamele gördüğünü düşündüğünü ifade etti.Trump, daha önce Jair Bolsonaro’nun yargı süreçleri nedeniyle siyasi baskıya maruz kaldığını öne sürmüş, Brezilya’daki son seçimlerin ardından da oylamanın “hileli görünmüş olabileceğini” savunmuştu.Lula’dan Bolsonaro’ya tepkiBrezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Flavio Bolsonaro’nun ülkeyi terk ettiğini yeni öğrendiğini belirterek bu durumu utanç verici olarak nitelendirdi. Lula, Bolsonaro’nun Brezilya’da kalıp masumiyetini kanıtlaması gerektiğini söyledi.Pazar günkü seçimde yenilgisini henüz resmen kabul etmeyen Bolsonaro, sonuçların iptalini talep edeceğini açıklamıştı. Ancak Bolsonaro’nun Liberal Partisi, pazartesi günü Lula’nın zaferini kabul ettiğini duyurdu.Pasaportlarına el konulması kararlaştırılmıştıBrezilya Yüksek Mahkemesi, pazartesi günü Bolsonaro’ya pasaportlarını teslim etmesi için 24 saat süre vermişti. İki kaynağa göre, sürenin dolmasının ardından pasaportlar iptal edildi.Mahkemenin kararında, Bolsonaro’nun ülkeyi terk etme riski ve önemli mali kaynaklara sahip olması gerekçe gösterildi. Bolsonaro ise pazartesi günü ülkeyi terk etme planı olmadığını söylemiş ve pasaportlarını teslim ederek kendisini savunacağını açıklamıştı.Senatörün kampanya yöneticisi Rogerio Marinho da ülkeyi terk ettiği haberini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti. Marinho, seçimde 60 milyon oy aldığı belirtilen Bolsonaro’nun muhalefetin liderliğini üstlenmesinin beklendiğini söyledi.Senatörün şubat ayında görev süresinin sona ermesiyle kovuşturmaya karşı sahip olduğu dokunulmazlığı kaybetmesi bekleniyor. Babası Jair Bolsonaro da 2022 seçimlerinin ardından ABD’ye gitmiş, daha sonra Brezilya’ya dönmüş ve darbe girişimi planlamak suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/sirbistanda-israil-buyukelciligi-onunde-bicakli-saldiri-polis-saldirgani-oldurdu-1109924739.html
abd
arjantin
ekvador
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1c/1109925933_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f68904717ffb2940427339aa453c3800.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
flavio bolsonaro, jair bolsonaro, abd, arjantin, ekvador, brezilya, reuters, abd dışişleri bakanlığı
flavio bolsonaro, jair bolsonaro, abd, arjantin, ekvador, brezilya, reuters, abd dışişleri bakanlığı
Brezilya’da seçimi kaybeden Bolsonaro ülkeyi terk etti: Arjantin, ailesiyle Ekvador’a giden uçağa bindiğini açıkladı
Brezilya’da cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro’nun, ailesiyle birlikte ülkeyi terk ederek Arjantin üzerinden Ekvador’a gittiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Bolsonaro ve ailesine ABD’ye giriş vizesi verileceğini açıkladı.
Brezilya’da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro’nun, ailesiyle birlikte ülkeyi terk ettiği bildirildi. Reuters’a konuşan üç kaynak, Bolsonaro’nun ABD’ye gitmek üzere Brezilya’dan ayrıldığını belirtirken, Arjantin Göç İdaresi ailenin ülkeye kısa süreli giriş yaptığını ve buradan Ekvador’a hareket ettiğini açıkladı.
Arjantin Göç İdaresinin yaptığı açıklamaya göre Bolsonaro ve ailesi, salı gecesi Misiones eyaletindeki Tancredo Neves Uluslararası Köprüsü sınır kapısından geçerli seyahat belgeleriyle ülkeye giriş yaptı. Aile, yerel saatle 23.30’da özel uçakla Ekvador’un Guayaquil kentine hareket etti. Göç İdaresi, uçağın varış noktasına ilişkin bilgiyi uçuş planına dayandırdı.
Bolsonaro, Brezilya Yüksek Mahkemesinin pasaportlarını teslim etmesi yönündeki kararına uymamıştı. Kararın, hakkında yürütülen kara para aklama soruşturmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Bolsonaro ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.
ABD, Bolsonaro ailesine vize verecek
ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Flavio Bolsonaro ve ailesine ABD’ye giriş vizesi verileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolsonaro’nun ABD’ye gelmesini onaylayacağını söyledi. Trump, seçim sürecini eleştirerek eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun kötü muamele gördüğünü düşündüğünü ifade etti.
Trump, daha önce Jair Bolsonaro’nun yargı süreçleri nedeniyle siyasi baskıya maruz kaldığını öne sürmüş, Brezilya’daki son seçimlerin ardından da oylamanın “hileli görünmüş olabileceğini” savunmuştu.
Lula’dan Bolsonaro’ya tepki
Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Flavio Bolsonaro’nun ülkeyi terk ettiğini yeni öğrendiğini belirterek bu durumu utanç verici olarak nitelendirdi. Lula, Bolsonaro’nun Brezilya’da kalıp masumiyetini kanıtlaması gerektiğini söyledi.
Pazar günkü seçimde yenilgisini henüz resmen kabul etmeyen Bolsonaro, sonuçların iptalini talep edeceğini açıklamıştı. Ancak Bolsonaro’nun Liberal Partisi, pazartesi günü Lula’nın zaferini kabul ettiğini duyurdu.
Pasaportlarına el konulması kararlaştırılmıştı
Brezilya Yüksek Mahkemesi, pazartesi günü Bolsonaro’ya pasaportlarını teslim etmesi için 24 saat süre vermişti. İki kaynağa göre, sürenin dolmasının ardından pasaportlar iptal edildi.
Mahkemenin kararında, Bolsonaro’nun ülkeyi terk etme riski ve önemli mali kaynaklara sahip olması gerekçe gösterildi. Bolsonaro ise pazartesi günü ülkeyi terk etme planı olmadığını söylemiş ve pasaportlarını teslim ederek kendisini savunacağını açıklamıştı.
Senatörün kampanya yöneticisi Rogerio Marinho da ülkeyi terk ettiği haberini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti. Marinho, seçimde 60 milyon oy aldığı belirtilen Bolsonaro’nun muhalefetin liderliğini üstlenmesinin beklendiğini söyledi.
Senatörün şubat ayında görev süresinin sona ermesiyle kovuşturmaya karşı sahip olduğu dokunulmazlığı kaybetmesi bekleniyor. Babası Jair Bolsonaro da 2022 seçimlerinin ardından ABD’ye gitmiş, daha sonra Brezilya’ya dönmüş ve darbe girişimi planlamak suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.