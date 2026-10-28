https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/brezilyada-secimi-kaybeden-bolsonaro-ulkeyi-terk-etti-arjantin-ailesiyle-ekvadora-giden-ucaga-1109927007.html

Brezilya’da seçimi kaybeden Bolsonaro ülkeyi terk etti: Arjantin, ailesiyle Ekvador’a giden uçağa bindiğini açıkladı

Brezilya’da seçimi kaybeden Bolsonaro ülkeyi terk etti: Arjantin, ailesiyle Ekvador’a giden uçağa bindiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Brezilya’da cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro’nun, ailesiyle birlikte ülkeyi terk ederek Arjantin üzerinden Ekvador’a gittiği... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T12:30+0300

2026-10-28T12:30+0300

2026-10-28T12:30+0300

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Brezilya’da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro’nun, ailesiyle birlikte ülkeyi terk ettiği bildirildi. Reuters’a konuşan üç kaynak, Bolsonaro’nun ABD’ye gitmek üzere Brezilya’dan ayrıldığını belirtirken, Arjantin Göç İdaresi ailenin ülkeye kısa süreli giriş yaptığını ve buradan Ekvador’a hareket ettiğini açıkladı.Arjantin Göç İdaresinin yaptığı açıklamaya göre Bolsonaro ve ailesi, salı gecesi Misiones eyaletindeki Tancredo Neves Uluslararası Köprüsü sınır kapısından geçerli seyahat belgeleriyle ülkeye giriş yaptı. Aile, yerel saatle 23.30’da özel uçakla Ekvador’un Guayaquil kentine hareket etti. Göç İdaresi, uçağın varış noktasına ilişkin bilgiyi uçuş planına dayandırdı.Bolsonaro, Brezilya Yüksek Mahkemesinin pasaportlarını teslim etmesi yönündeki kararına uymamıştı. Kararın, hakkında yürütülen kara para aklama soruşturmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Bolsonaro ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.ABD, Bolsonaro ailesine vize verecekABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Flavio Bolsonaro ve ailesine ABD’ye giriş vizesi verileceğini açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolsonaro’nun ABD’ye gelmesini onaylayacağını söyledi. Trump, seçim sürecini eleştirerek eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun kötü muamele gördüğünü düşündüğünü ifade etti.Trump, daha önce Jair Bolsonaro’nun yargı süreçleri nedeniyle siyasi baskıya maruz kaldığını öne sürmüş, Brezilya’daki son seçimlerin ardından da oylamanın “hileli görünmüş olabileceğini” savunmuştu.Lula’dan Bolsonaro’ya tepkiBrezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Flavio Bolsonaro’nun ülkeyi terk ettiğini yeni öğrendiğini belirterek bu durumu utanç verici olarak nitelendirdi. Lula, Bolsonaro’nun Brezilya’da kalıp masumiyetini kanıtlaması gerektiğini söyledi.Pazar günkü seçimde yenilgisini henüz resmen kabul etmeyen Bolsonaro, sonuçların iptalini talep edeceğini açıklamıştı. Ancak Bolsonaro’nun Liberal Partisi, pazartesi günü Lula’nın zaferini kabul ettiğini duyurdu.Pasaportlarına el konulması kararlaştırılmıştıBrezilya Yüksek Mahkemesi, pazartesi günü Bolsonaro’ya pasaportlarını teslim etmesi için 24 saat süre vermişti. İki kaynağa göre, sürenin dolmasının ardından pasaportlar iptal edildi.Mahkemenin kararında, Bolsonaro’nun ülkeyi terk etme riski ve önemli mali kaynaklara sahip olması gerekçe gösterildi. Bolsonaro ise pazartesi günü ülkeyi terk etme planı olmadığını söylemiş ve pasaportlarını teslim ederek kendisini savunacağını açıklamıştı.Senatörün kampanya yöneticisi Rogerio Marinho da ülkeyi terk ettiği haberini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti. Marinho, seçimde 60 milyon oy aldığı belirtilen Bolsonaro’nun muhalefetin liderliğini üstlenmesinin beklendiğini söyledi.Senatörün şubat ayında görev süresinin sona ermesiyle kovuşturmaya karşı sahip olduğu dokunulmazlığı kaybetmesi bekleniyor. Babası Jair Bolsonaro da 2022 seçimlerinin ardından ABD’ye gitmiş, daha sonra Brezilya’ya dönmüş ve darbe girişimi planlamak suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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flavio bolsonaro, jair bolsonaro, abd, arjantin, ekvador, brezilya, reuters, abd dışişleri bakanlığı