https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/sadece-yaslilari-degil-gencleri-de-tehdit-ediyor-dunyada-olum-ve-engellik-nedenleri-arasinda-ilk-1109935255.html

Dünya İnme Günü'nde uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat, sadece yaşlıları değil gençleri de tehdit ediyor

Dünya İnme Günü'nde uzmanlar uyarıyor: Bu belirtilere dikkat, sadece yaşlıları değil gençleri de tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

Bugün Dünya İnme Günü. İnme sanıldığı gibi sadece yaşlıları değil gençleri de tehdit ediyor. Uzmanlar inmede bir dakikanın bile hayati önem taşıdığını... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T12:40+0300

2026-10-29T12:40+0300

2026-10-29T12:48+0300

sağlik

inme

29 ekim dünya i̇nme günü

inme belirtileri

inme nedir

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Bugün 29 Ekim Dünya İnme Günü. Dünya genelinde ölüm ve kalıcı engellilik nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan inme sadece yaşlıları değil gençleri de tehdit ediyor. Dünya İnme Örgütü verilerine göre, 25 yaş üzerindeki her dört kişiden biri hayatı boyunca inme riskiyle karşı karşıya. Dünyada her yıl 12 milyon yeni inme vakası meydana geliyor. Beyne giden kan akışının damar tıkanıklığı veya kanama nedeniyle bozulması sonucu meydana gelen inmede, en önemli nokta ise erken müdahale. Uzmanlar, yüzde ani kayma, kol ve bacakta güçsüzlük, konuşmada bozulma, ani görme kaybı ve denge sorunu yaşandığı anda hemen 112'nin aranması gerektiğinin altını çiziyor. 1 dakika bile önemli Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Semih Giray inme belirtilerini bilmenin ve hızlı hareket etmenin önemine dikkat çekerek, "Beyne giden kan akışının bozulduğu her dakika, beyin dokusunda geri dönüşü olmayan hasarlar meydana gelebilir. Ancak uygun hastalarda zamanında gerçekleştirilen tıbbi müdahaleler sayesinde kalıcı hasar riskini azaltmak mümkün olabiliyor. Bu nedenle toplumda yalnızca inme belirtilerinin bilinmesini değil, bu belirtiler karşısında nasıl hareket edilmesi gerektiğinin de öğrenilmesini önemsiyoruz. Yüzde kayma, kol veya bacakta güç kaybı ya da konuşmada ani bozulma gibi belirtiler fark edildiğinde geçmesini beklemeden 112 aranmalı. Çünkü inmede kaybedilen zaman, sağlıklı bir geleceği de etkileyebilir” dedi.Sadece yaşlılarda mı olur?İnme genelde yaşlılıkla ilişkilendiriliyor ama araştırmalara göre genç ve orta yaş grubundakilerde inmeden etkilenebiliyor. Dünya İnme Örgütü verilerine bakıldığında her yıl meydana gelen inmelerin yaklaşık yüzde 63'ü 70 yaş altındaki insanlarda görülüyor. Türkiye'deki verilere bakıldığında ise, 125 bin yeni inme vakası meydana gelirken bu sağlık sorununu yaşayanların yüzde 17.4'ü 50 yaşın altında. İnmeden nasıl korunulur?Prof. Dr. Semih Giray inme riskinin azaltılmasında sağlıklı yaşam alışkanlıklarının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: "Yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve kalp ritim bozuklukları inme riskini artıran başlıca sağlık sorunları arasında. Sigara kullanımı, sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizlik de bu riski artırabiliyor. Bu nedenle dengeli beslenmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak, sigaradan uzak durmak ve mevcut hastalıkları hekim kontrolünde takip etmek büyük önem taşıyor."Geçer diye sakın beklemeyin Nöroloji uzmanı Dr. Didem Tezen de inme şüphesinde yapılan en büyük hatanın 'biraz dinleneyim geçer' denilerek zaman kaybetmek olduğunun altını çizdi. Dr. Tezen, "Evde uyuyarak veya kendi kendine ilaç alarak düzelmeyi beklemek, beynin oksijensiz kaldığı süreyi uzatır. Beyin damar tıkanıklığına bağlı inmelerde pıhtı çözücü tedaviler ve damar içinden pıhtının çıkarılması (mekanik trombektomi) gibi hayat kurtaran yöntemler ilk saatlerde uygulandığında başarı sağlar. Bu nedenle belirtiler fark edildiği anda zaman kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmeli."Bu belirtilere dikkat

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