https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/e-nabizda-elektronik-riza-donemi-basladi-hastalar-nasil-onay-verecek-1109875206.html

e-Nabız’da elektronik rıza dönemi başladı: Hastalar nasıl onay verecek?

e-Nabız’da elektronik rıza dönemi başladı: Hastalar nasıl onay verecek?

Sputnik Türkiye

Tıbbi müdahaleler öncesinde alınan bilgilendirilmiş rızanın elektronik ortamda da verilmesini sağlayan yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T07:24+0300

2026-10-27T07:24+0300

2026-10-27T07:24+0300

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Sağlık hizmetlerinde bilgilendirilmiş rıza işlemleri elektronik ortama taşınıyor. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik, hastaların tıbbi müdahaleler öncesinde verdiği rızanın dijital yollarla da alınmasına olanak sağlıyor.Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, kendilerine sunulan rıza formlarını e-Nabız hesaplarından inceleyerek elektronik ortamda onay verebilecek. İşlem öncesinde hem hastanın hem de bilgilendirilmiş rıza sürecini yürüten sağlık meslek mensubunun kimliği doğrulanacak.e-Nabız üzerinden elektronik rıza nasıl verilecek?Mevzuat kapsamında büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere tıbbi müdahaleler öncesinde alınması gereken bilgilendirilmiş rıza, bugüne kadar kâğıt üzerinde ve ıslak imzayla yürütülüyordu. Yeni yönetmelikle bu işlemler elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.Vatandaşlar, müdahale öncesinde kendilerine sunulan formları e-Nabız üzerinden görüntüleyip inceleyebilecek, ardından rızalarını elektronik olarak beyan edebilecek. Süreçte kimlik doğrulaması yapılacak.SMS ile doğrulama seçeneği de kullanılabilecekYönetmelik, doğrulanmış cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık şifreyle bilgilendirilmiş rıza verilmesine de imkân tanıyor. Böylece vatandaşlar, kısa mesajla iletilen doğrulama şifresi aracılığıyla rıza işlemini tamamlayabilecek.Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken veya sağlık durumu ya da engellilik nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan kişiler, telefonlarına gelen doğrulama kodunu sağlık tesisindeki yetkili personele iletebilecek. Kodun ilgili sağlık bilgi sistemine girilmesiyle rıza beyanı alınacak; bu yöntemde de hasta ve ilgili sağlık meslek mensubunun kimliği doğrulanacak.Elektronik rıza kayıtlarına e-Nabız’dan ulaşılacakElektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları, Sağlık Bakanlığı’nın merkezi veri kayıt sistemine aktarılacak. Vatandaşlar, elektronik olarak verdikleri rızalara ilişkin kayıtlara daha sonra e-Nabız hesaplarından erişebilecek.Düzenleme kapsamında hastanın tıbbi müdahale öncesinde yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi ilkesi korunacak. Rıza sürecinde hastanın özgür iradesiyle karar vermesi esas olmaya devam edecek.

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sağlık bakanlığı, türkiye, haberler, e-nabız