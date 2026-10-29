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Rusya’nın sömürgecilik karşıtı karar tasarısı Afrika’dan neredeyse tam destek aldı
Rusya’nın sömürgecilik karşıtı karar tasarısı Afrika’dan neredeyse tam destek aldı
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BM Genel Kurulu'nda kabul edilen sömürgecilik karşıtı karar tasarısı, Afrika ülkelerinin neredeyse tamamından destek görerek uluslararası alanda geniş yankı... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T10:29+0300
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Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen diplomatik temaslar sonucunda modern sömürgecilik biçimlerine karşı önemli bir adım atıldı.Rusya Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Yevstigneyeva, BM Şartı’nı Savunma Dostlar Grubu tarafından Rusya’nın aktif katılımıyla hazırlanan karar tasarısının Afrika kıtasında güçlü bir karşılık bulduğunu açıkladı.Afrika ülkelerinden oybirliğine yakın destekBM Genel Kurulu'nun özel siyasi konular ve dekolonizasyondan sorumlu Dördüncü Komitesinde kabul edilen 'Modern sömürgecilik biçimleriyle mücadele' başlıklı karar tasarısı için yapılan oylamada 85 ülke kabul, 49 ülke ret oyu verirken 23 ülke çekimser kaldı. Süreci değerlendiren Yevstigneyeva, "Afrika ülkelerinin neredeyse tamamının girişimimizi net bir şekilde desteklemesini takdirle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.Müdahalelere ve ekonomik baskılara karşı çağrıToplam 19 ülkenin eş sunucu olduğu karar tasarısı, devletleri iç işlerine müdahale, ekonomik zorlama ve teknolojik gelişmeyi kısıtlama gibi modern kolonyal uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyor.Metinde ayrıca ülkelerin kendi siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınma yollarını bağımsız olarak belirleme hakkı bir kez daha teyit ediliyor.
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haberler, rusya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, afrika
haberler, rusya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, afrika

Rusya’nın sömürgecilik karşıtı karar tasarısı Afrika’dan neredeyse tam destek aldı

10:29 29.10.2026
© AP Photo / Ted ShaffreyBirleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© AP Photo / Ted Shaffrey
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BM Genel Kurulu'nda kabul edilen sömürgecilik karşıtı karar tasarısı, Afrika ülkelerinin neredeyse tamamından destek görerek uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı.
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen diplomatik temaslar sonucunda modern sömürgecilik biçimlerine karşı önemli bir adım atıldı.

Rusya Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Yevstigneyeva, BM Şartı’nı Savunma Dostlar Grubu tarafından Rusya’nın aktif katılımıyla hazırlanan karar tasarısının Afrika kıtasında güçlü bir karşılık bulduğunu açıkladı.

Afrika ülkelerinden oybirliğine yakın destek

BM Genel Kurulu'nun özel siyasi konular ve dekolonizasyondan sorumlu Dördüncü Komitesinde kabul edilen 'Modern sömürgecilik biçimleriyle mücadele' başlıklı karar tasarısı için yapılan oylamada 85 ülke kabul, 49 ülke ret oyu verirken 23 ülke çekimser kaldı.

Süreci değerlendiren Yevstigneyeva, "Afrika ülkelerinin neredeyse tamamının girişimimizi net bir şekilde desteklemesini takdirle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Müdahalelere ve ekonomik baskılara karşı çağrı

Toplam 19 ülkenin eş sunucu olduğu karar tasarısı, devletleri iç işlerine müdahale, ekonomik zorlama ve teknolojik gelişmeyi kısıtlama gibi modern kolonyal uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyor.

Metinde ayrıca ülkelerin kendi siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınma yollarını bağımsız olarak belirleme hakkı bir kez daha teyit ediliyor.
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