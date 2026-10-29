https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/rusyanin-somurgecilik-karsiti-karar-tasarisi-afrikadan-neredeyse-tam-destek-aldi-1109956469.html
Rusya’nın sömürgecilik karşıtı karar tasarısı Afrika’dan neredeyse tam destek aldı
Rusya’nın sömürgecilik karşıtı karar tasarısı Afrika’dan neredeyse tam destek aldı
Sputnik Türkiye
BM Genel Kurulu'nda kabul edilen sömürgecilik karşıtı karar tasarısı, Afrika ülkelerinin neredeyse tamamından destek görerek uluslararası alanda geniş yankı... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T10:29+0300
2026-10-29T10:29+0300
2026-10-29T10:29+0300
dünya
haberler
rusya
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
afrika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108889231_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4bf55b70798f4f7f5fc414834994058f.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen diplomatik temaslar sonucunda modern sömürgecilik biçimlerine karşı önemli bir adım atıldı.Rusya Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Yevstigneyeva, BM Şartı’nı Savunma Dostlar Grubu tarafından Rusya’nın aktif katılımıyla hazırlanan karar tasarısının Afrika kıtasında güçlü bir karşılık bulduğunu açıkladı.Afrika ülkelerinden oybirliğine yakın destekBM Genel Kurulu'nun özel siyasi konular ve dekolonizasyondan sorumlu Dördüncü Komitesinde kabul edilen 'Modern sömürgecilik biçimleriyle mücadele' başlıklı karar tasarısı için yapılan oylamada 85 ülke kabul, 49 ülke ret oyu verirken 23 ülke çekimser kaldı. Süreci değerlendiren Yevstigneyeva, "Afrika ülkelerinin neredeyse tamamının girişimimizi net bir şekilde desteklemesini takdirle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.Müdahalelere ve ekonomik baskılara karşı çağrıToplam 19 ülkenin eş sunucu olduğu karar tasarısı, devletleri iç işlerine müdahale, ekonomik zorlama ve teknolojik gelişmeyi kısıtlama gibi modern kolonyal uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyor.Metinde ayrıca ülkelerin kendi siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınma yollarını bağımsız olarak belirleme hakkı bir kez daha teyit ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/4-abdli-gazeteci-alyoskide-tarafsiz-gozlemci-olarak-gorev-yapacak-1109953642.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108889231_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_0faf272ccb1ce97ef7c188fe5e9c8235.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, rusya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, afrika
haberler, rusya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, afrika
Rusya’nın sömürgecilik karşıtı karar tasarısı Afrika’dan neredeyse tam destek aldı
BM Genel Kurulu'nda kabul edilen sömürgecilik karşıtı karar tasarısı, Afrika ülkelerinin neredeyse tamamından destek görerek uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı.
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen diplomatik temaslar sonucunda modern sömürgecilik biçimlerine karşı önemli bir adım atıldı.
Rusya Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Yevstigneyeva, BM Şartı’nı Savunma Dostlar Grubu tarafından Rusya’nın aktif katılımıyla hazırlanan karar tasarısının Afrika kıtasında güçlü bir karşılık bulduğunu açıkladı.
Afrika ülkelerinden oybirliğine yakın destek
BM Genel Kurulu'nun özel siyasi konular ve dekolonizasyondan sorumlu Dördüncü Komitesinde kabul edilen 'Modern sömürgecilik biçimleriyle mücadele' başlıklı karar tasarısı için yapılan oylamada 85 ülke kabul, 49 ülke ret oyu verirken 23 ülke çekimser kaldı.
Süreci değerlendiren Yevstigneyeva, "Afrika ülkelerinin neredeyse tamamının girişimimizi net bir şekilde desteklemesini takdirle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.
Müdahalelere ve ekonomik baskılara karşı çağrı
Toplam 19 ülkenin eş sunucu olduğu karar tasarısı, devletleri iç işlerine müdahale, ekonomik zorlama ve teknolojik gelişmeyi kısıtlama gibi modern kolonyal uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyor.
Metinde ayrıca ülkelerin kendi siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınma yollarını bağımsız olarak belirleme hakkı bir kez daha teyit ediliyor.