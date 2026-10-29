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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/4-abdli-gazeteci-alyoskide-tarafsiz-gozlemci-olarak-gorev-yapacak-1109953642.html
4 ABD'li gazeteci Alyoşki'de tarafsız gözlemci olarak görev yapacak
4 ABD'li gazeteci Alyoşki'de tarafsız gözlemci olarak görev yapacak
Sputnik Türkiye
ABD First Lady’si Melania Trump, 4 ABD'li gazetecinin Alyoşki’de bağımsız gözlemci olarak görev yapacağını, Rus ile Ukraynalı insani yardım liderlerine eşlik... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T08:03+0300
2026-10-29T09:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
kirill dmitriyev
melania trump
rusya federasyonu
ukrayna
alyoşki
herson
ateşkes
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, insani operasyon amacıyla sessizlik rejimi ilan edilen Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde 4 ABD'li gazetecinin tarafsız gözlemci faaliyetleri yürüteceğini duyurdu.Görevlendirilen gazetecilerin, hem Rus hem de Ukrayna tarafındaki insani yardım liderlerine eşlik edeceğini belirten Trump, "Tarafsız gözlemci rolünü üstlenen basın mensupları, tarihi insani yardım misyonunun ilerleyişini bağımsız bir şekilde kayda alacak ve belgeleyecek" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, kısa süre önce yaptığı açıklamada, ABD merkezli Newsmax'tan 4 gazetecinin Alyoşki'ye ulaştığını duyurmuştu.Rus İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova Alyoşki'ye gidiyorRusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı gazetecilerle birlikte Alyoşki'ye gideceğini duyurdu.Lantratova, sessizlik rejimi sırasında Alyoşki'de herhangi bir olay yaşanmadığını ve askerlerin yollarda mayın temizleme faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.Lantratova, Alyoşki sakinleri için yiyecek, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu büyük bir insani yardım konvoyu oluşturulduğunu da kaydetti.Alyoşki'de sessizlik rejimiMelania Trump'ın koordinasyonuyla sağlanan Alyoşki'deki ateşkes mutabakatı, 27 Ekim sabahı saat 04.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/usakov-rusya-ukrayna-muzakerelerinin-tarihine-iliskin-henuz-bir-bildirimde-bulunmadi-1109951346.html
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abd, donald trump, kirill dmitriyev, melania trump, rusya federasyonu, ukrayna, alyoşki, herson, ateşkes, sessizlik rejimi, yana lantratova
abd, donald trump, kirill dmitriyev, melania trump, rusya federasyonu, ukrayna, alyoşki, herson, ateşkes, sessizlik rejimi, yana lantratova

4 ABD'li gazeteci Alyoşki'de tarafsız gözlemci olarak görev yapacak

08:03 29.10.2026 (güncellendi: 09:28 29.10.2026)
© SputnikThe Kolos hotel in the town of Aleshki, damaged by shelling from the Armed Forces of Ukraine.
The Kolos hotel in the town of Aleshki, damaged by shelling from the Armed Forces of Ukraine. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© Sputnik
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ABD First Lady’si Melania Trump, 4 ABD'li gazetecinin Alyoşki’de bağımsız gözlemci olarak görev yapacağını, Rus ile Ukraynalı insani yardım liderlerine eşlik edeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, insani operasyon amacıyla sessizlik rejimi ilan edilen Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde 4 ABD'li gazetecinin tarafsız gözlemci faaliyetleri yürüteceğini duyurdu.

Görevlendirilen gazetecilerin, hem Rus hem de Ukrayna tarafındaki insani yardım liderlerine eşlik edeceğini belirten Trump, "Tarafsız gözlemci rolünü üstlenen basın mensupları, tarihi insani yardım misyonunun ilerleyişini bağımsız bir şekilde kayda alacak ve belgeleyecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, kısa süre önce yaptığı açıklamada, ABD merkezli Newsmax'tan 4 gazetecinin Alyoşki'ye ulaştığını duyurmuştu.

Rus İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova Alyoşki'ye gidiyor

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı gazetecilerle birlikte Alyoşki'ye gideceğini duyurdu.

Lantratova, sessizlik rejimi sırasında Alyoşki'de herhangi bir olay yaşanmadığını ve askerlerin yollarda mayın temizleme faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Lantratova, Alyoşki sakinleri için yiyecek, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu büyük bir insani yardım konvoyu oluşturulduğunu da kaydetti.

Alyoşki'de sessizlik rejimi

Melania Trump'ın koordinasyonuyla sağlanan Alyoşki'deki ateşkes mutabakatı, 27 Ekim sabahı saat 04.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Uşakov: Rusya, Ukrayna müzakerelerinin tarihine ilişkin henüz bir bildirimde bulunmadı
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