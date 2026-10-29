4 ABD'li gazeteci Alyoşki'de tarafsız gözlemci olarak görev yapacak
08:03 29.10.2026 (güncellendi: 09:28 29.10.2026)
© SputnikThe Kolos hotel in the town of Aleshki, damaged by shelling from the Armed Forces of Ukraine.
© Sputnik
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ABD First Lady’si Melania Trump, 4 ABD'li gazetecinin Alyoşki’de bağımsız gözlemci olarak görev yapacağını, Rus ile Ukraynalı insani yardım liderlerine eşlik edeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, insani operasyon amacıyla sessizlik rejimi ilan edilen Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde 4 ABD'li gazetecinin tarafsız gözlemci faaliyetleri yürüteceğini duyurdu.
Görevlendirilen gazetecilerin, hem Rus hem de Ukrayna tarafındaki insani yardım liderlerine eşlik edeceğini belirten Trump, "Tarafsız gözlemci rolünü üstlenen basın mensupları, tarihi insani yardım misyonunun ilerleyişini bağımsız bir şekilde kayda alacak ve belgeleyecek" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, kısa süre önce yaptığı açıklamada, ABD merkezli Newsmax'tan 4 gazetecinin Alyoşki'ye ulaştığını duyurmuştu.
Görevlendirilen gazetecilerin, hem Rus hem de Ukrayna tarafındaki insani yardım liderlerine eşlik edeceğini belirten Trump, "Tarafsız gözlemci rolünü üstlenen basın mensupları, tarihi insani yardım misyonunun ilerleyişini bağımsız bir şekilde kayda alacak ve belgeleyecek" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, kısa süre önce yaptığı açıklamada, ABD merkezli Newsmax'tan 4 gazetecinin Alyoşki'ye ulaştığını duyurmuştu.
Rus İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova Alyoşki'ye gidiyor
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı gazetecilerle birlikte Alyoşki'ye gideceğini duyurdu.
Lantratova, sessizlik rejimi sırasında Alyoşki'de herhangi bir olay yaşanmadığını ve askerlerin yollarda mayın temizleme faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.
Lantratova, Alyoşki sakinleri için yiyecek, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu büyük bir insani yardım konvoyu oluşturulduğunu da kaydetti.
Lantratova, sessizlik rejimi sırasında Alyoşki'de herhangi bir olay yaşanmadığını ve askerlerin yollarda mayın temizleme faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.
Lantratova, Alyoşki sakinleri için yiyecek, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu büyük bir insani yardım konvoyu oluşturulduğunu da kaydetti.
Alyoşki'de sessizlik rejimi
Melania Trump'ın koordinasyonuyla sağlanan Alyoşki'deki ateşkes mutabakatı, 27 Ekim sabahı saat 04.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.