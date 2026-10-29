https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-alyoskide-insani-misyon-guzergahlari-mayindan-temizlendi-1109975135.html
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki'de insani misyon güzergahları mayından temizlendi
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki'de insani misyon güzergahları mayından temizlendi
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Herson bölgesindeki Alyoşki yerleşiminde insani misyon için güzergahların mayından temizlenmesinin... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T22:39+0300
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, "Maks" platformundaki kanalında yaptığı paylaşımda, "Alyoşki'de insani misyon için güzergahların mayından temizlenmesi tamamlandı. İnsani yardım konvoyu yola çıkmaya hazır. Hayatlarını riske atarak yolları güvenli geçişe hazırlayan askerlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Lantratova, sivillerin yerleşim yerinden saat 14.00'e kadar ayrılabileceğini ve tüm güvenlik önlemlerinin alınacağını, insani yardım dağıtımına ise 14.30'dan sonra başlanacağını kaydetti.Lantratova, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ve ABD'li temsilcilerle birlikte Alyoşki'deki misyonun koordinasyonunu sürdürdüğünü, bölgede gazetecilerin de çalıştığını ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-alyoski-sakinleri-icin-onlarca-ton-insani-yardim-yolda-1109965986.html
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yana lantratova, rusya, herson, alyoşki, i̇nsani yardım, abd
yana lantratova, rusya, herson, alyoşki, i̇nsani yardım, abd
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki'de insani misyon güzergahları mayından temizlendi
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Herson bölgesindeki Alyoşki yerleşiminde insani misyon için güzergahların mayından temizlenmesinin tamamlandığını, insani yardım konvoyunun yola çıkmaya hazır olduğunu belirtti.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, "Maks" platformundaki kanalında yaptığı paylaşımda, "Alyoşki'de insani misyon için güzergahların mayından temizlenmesi tamamlandı. İnsani yardım konvoyu yola çıkmaya hazır. Hayatlarını riske atarak yolları güvenli geçişe hazırlayan askerlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Lantratova, sivillerin yerleşim yerinden saat 14.00'e kadar ayrılabileceğini ve tüm güvenlik önlemlerinin alınacağını, insani yardım dağıtımına ise 14.30'dan sonra başlanacağını kaydetti.
Lantratova, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ve ABD'li temsilcilerle birlikte Alyoşki'deki misyonun koordinasyonunu sürdürdüğünü, bölgede gazetecilerin de çalıştığını ekledi.