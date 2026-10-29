https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-alyoskide-insani-misyon-guzergahlari-mayindan-temizlendi-1109975135.html

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki'de insani misyon güzergahları mayından temizlendi

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki'de insani misyon güzergahları mayından temizlendi

Sputnik Türkiye

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Herson bölgesindeki Alyoşki yerleşiminde insani misyon için güzergahların mayından temizlenmesinin... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T22:39+0300

2026-10-29T22:39+0300

2026-10-29T22:39+0300

ukrayna kri̇zi̇

yana lantratova

rusya

herson

alyoşki

i̇nsani yardım

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/12/1107356392_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e00ab70c8e8eb9aea3ff4a34ff8f660.jpg

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, "Maks" platformundaki kanalında yaptığı paylaşımda, "Alyoşki'de insani misyon için güzergahların mayından temizlenmesi tamamlandı. İnsani yardım konvoyu yola çıkmaya hazır. Hayatlarını riske atarak yolları güvenli geçişe hazırlayan askerlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Lantratova, sivillerin yerleşim yerinden saat 14.00'e kadar ayrılabileceğini ve tüm güvenlik önlemlerinin alınacağını, insani yardım dağıtımına ise 14.30'dan sonra başlanacağını kaydetti.Lantratova, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ve ABD'li temsilcilerle birlikte Alyoşki'deki misyonun koordinasyonunu sürdürdüğünü, bölgede gazetecilerin de çalıştığını ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-alyoski-sakinleri-icin-onlarca-ton-insani-yardim-yolda-1109965986.html

rusya

herson

alyoşki

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yana lantratova, rusya, herson, alyoşki, i̇nsani yardım, abd