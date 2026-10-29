https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-alyoski-sakinleri-icin-onlarca-ton-insani-yardim-yolda-1109965986.html
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki sakinleri için onlarca ton insani yardım yolda
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki sakinleri için onlarca ton insani yardım yolda
Sputnik Türkiye
Yabancı gazetecilerle birlikte Herson bölgesindeki Alyoşki'ye gitmek üzere yola çıkan Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova, şehrin sakinlerine yönelik... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Rusya Federasyonu'na bağlı Herson bölgesinin Alyoşki yerleşimine yönelik insani yardım misyonunun Mayıs ayından beri özenle planlandığını, her aşamanın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü ifade etti.Lantratova, sevkiyat hazırlanırken bölge sakinlerinin somut taleplerinin dikkate alındığını sözlerine ekledi.Şehirdeki insanların temel ihtiyaçlarının öncelikle gıda maddeleri (un, tahıl, şeker, et ve balık konserve ile bitkisel yağ) olduğuna dikkat çeken yetkili, ayrıca hijyen ürünlerine ve jeneratörler için yakıta da ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Lantratova, şehirdeki merkez bölge hastanesinden antibiyotik ve insülin dahil olmak üzere ilaç temini yönünde ayrı bir talep geldiğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-yabanci-medya-gercegi-gormeli-1105993701.html
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rusya, herson, alyoşki, rusya federasyonu, yana lantratova, insani yardım, insani yardım konvoyu
rusya, herson, alyoşki, rusya federasyonu, yana lantratova, insani yardım, insani yardım konvoyu
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki sakinleri için onlarca ton insani yardım yolda
Yabancı gazetecilerle birlikte Herson bölgesindeki Alyoşki'ye gitmek üzere yola çıkan Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova, şehrin sakinlerine yönelik onlarca ton insani yardım malzemesinin yolda olduğunu belirtti.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Rusya Federasyonu'na bağlı Herson bölgesinin Alyoşki yerleşimine yönelik insani yardım misyonunun Mayıs ayından beri özenle planlandığını, her aşamanın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü ifade etti.
Lantratova, sevkiyat hazırlanırken bölge sakinlerinin somut taleplerinin dikkate alındığını sözlerine ekledi.
Şehirdeki insanların temel ihtiyaçlarının öncelikle gıda maddeleri (un, tahıl, şeker, et ve balık konserve ile bitkisel yağ) olduğuna dikkat çeken yetkili, ayrıca hijyen ürünlerine ve jeneratörler için yakıta da ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Lantratova, şehirdeki merkez bölge hastanesinden antibiyotik ve insülin dahil olmak üzere ilaç temini yönünde ayrı bir talep geldiğini dile getirdi.