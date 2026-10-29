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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-alyoski-sakinleri-icin-onlarca-ton-insani-yardim-yolda-1109965986.html
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki sakinleri için onlarca ton insani yardım yolda
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki sakinleri için onlarca ton insani yardım yolda
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Yabancı gazetecilerle birlikte Herson bölgesindeki Alyoşki'ye gitmek üzere yola çıkan Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova, şehrin sakinlerine yönelik... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T15:18+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
herson
alyoşki
rusya federasyonu
yana lantratova
insani yardım
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Rusya Federasyonu'na bağlı Herson bölgesinin Alyoşki yerleşimine yönelik insani yardım misyonunun Mayıs ayından beri özenle planlandığını, her aşamanın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü ifade etti.Lantratova, sevkiyat hazırlanırken bölge sakinlerinin somut taleplerinin dikkate alındığını sözlerine ekledi.Şehirdeki insanların temel ihtiyaçlarının öncelikle gıda maddeleri (un, tahıl, şeker, et ve balık konserve ile bitkisel yağ) olduğuna dikkat çeken yetkili, ayrıca hijyen ürünlerine ve jeneratörler için yakıta da ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Lantratova, şehirdeki merkez bölge hastanesinden antibiyotik ve insülin dahil olmak üzere ilaç temini yönünde ayrı bir talep geldiğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-yabanci-medya-gercegi-gormeli-1105993701.html
rusya
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alyoşki
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rusya, herson, alyoşki, rusya federasyonu, yana lantratova, insani yardım, insani yardım konvoyu
rusya, herson, alyoşki, rusya federasyonu, yana lantratova, insani yardım, insani yardım konvoyu

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki sakinleri için onlarca ton insani yardım yolda

15:18 29.10.2026
© Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Basın DairesiRusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Basın Dairesi
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Yabancı gazetecilerle birlikte Herson bölgesindeki Alyoşki'ye gitmek üzere yola çıkan Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova, şehrin sakinlerine yönelik onlarca ton insani yardım malzemesinin yolda olduğunu belirtti.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Rusya Federasyonu'na bağlı Herson bölgesinin Alyoşki yerleşimine yönelik insani yardım misyonunun Mayıs ayından beri özenle planlandığını, her aşamanın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü ifade etti.
Lantratova, sevkiyat hazırlanırken bölge sakinlerinin somut taleplerinin dikkate alındığını sözlerine ekledi.
Şehirdeki insanların temel ihtiyaçlarının öncelikle gıda maddeleri (un, tahıl, şeker, et ve balık konserve ile bitkisel yağ) olduğuna dikkat çeken yetkili, ayrıca hijyen ürünlerine ve jeneratörler için yakıta da ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Lantratova, şehirdeki merkez bölge hastanesinden antibiyotik ve insülin dahil olmak üzere ilaç temini yönünde ayrı bir talep geldiğini dile getirdi.
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Yabancı medya gerçeği görmeli
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