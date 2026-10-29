https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-alyoski-sakinleri-icin-onlarca-ton-insani-yardim-yolda-1109965986.html

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki sakinleri için onlarca ton insani yardım yolda

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki sakinleri için onlarca ton insani yardım yolda

Sputnik Türkiye

Yabancı gazetecilerle birlikte Herson bölgesindeki Alyoşki'ye gitmek üzere yola çıkan Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova, şehrin sakinlerine yönelik... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T15:18+0300

2026-10-29T15:18+0300

2026-10-29T15:18+0300

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herson

alyoşki

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yana lantratova

insani yardım

insani yardım konvoyu

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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Rusya Federasyonu'na bağlı Herson bölgesinin Alyoşki yerleşimine yönelik insani yardım misyonunun Mayıs ayından beri özenle planlandığını, her aşamanın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü ifade etti.Lantratova, sevkiyat hazırlanırken bölge sakinlerinin somut taleplerinin dikkate alındığını sözlerine ekledi.Şehirdeki insanların temel ihtiyaçlarının öncelikle gıda maddeleri (un, tahıl, şeker, et ve balık konserve ile bitkisel yağ) olduğuna dikkat çeken yetkili, ayrıca hijyen ürünlerine ve jeneratörler için yakıta da ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Lantratova, şehirdeki merkez bölge hastanesinden antibiyotik ve insülin dahil olmak üzere ilaç temini yönünde ayrı bir talep geldiğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-yabanci-medya-gercegi-gormeli-1105993701.html

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herson

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rusya, herson, alyoşki, rusya federasyonu, yana lantratova, insani yardım, insani yardım konvoyu