Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-yabanci-medya-gercegi-gormeli-1105993701.html
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Yabancı medya gerçeği görmeli
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Yabancı medya gerçeği görmeli
Sputnik Türkiye
Starobelsk'te saldırının gerçekleştiği noktada açıklama yapan Lantratova, yabancı medya temsilcilerine gerçeği gösterdiklerinin altını çizdi. 24.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-24T16:20+0300
2026-05-24T16:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
saldırı
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105993185_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07eae6a4eb03b87dda243655081abefb.jpg
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı gazetecilerin Starobelsk'e gerçekleştirdiği ziyaretin amacının gerçeklerin görülmesi olduğunu vurguladı.Lantratova, trajedinin yaşandığı yere temsilci göndermeyen BBC, CNN ve Japon medyasına tepki gösterdi.21 öğrencinin katledildiği kolejde yabancı medya mensuplarıyla birlikte incelemelerde bulunan Lantratova Sputnik'e konuştu:🔴'Starobelsk katliamı' Kiev rejimine yönelik iddianameye girecek🔴Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin koleje düzenlediği saldırı, tartışmasız bir savaş suçu🔴Yaralılar için ülkenin dört bir yanından bağışçılar kan veriyor🔴Saldırının sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmaları devam ediyor🔴Olay yerinde kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri, psikologlar ve gönüllüler çalışıyor🔴Mağdur yakınları için geçici barınma merkezleri organize edildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/irlandali-gazeteci-bowes-ukraynanin-kolej-saldirisi-kitlesel-bir-katliam-1105990671.html
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105993185_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ae2ebc74730b4607921ab81036c935e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, saldırı, rusya
haberler, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, saldırı, rusya

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Yabancı medya gerçeği görmeli

16:20 24.05.2026 (güncellendi: 16:40 24.05.2026)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinИностранные журналисты посетили Старобельск в ЛНР
Иностранные журналисты посетили Старобельск в ЛНР - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Starobelsk'te saldırının gerçekleştiği noktada açıklama yapan Lantratova, yabancı medya temsilcilerine gerçeği gösterdiklerinin altını çizdi.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı gazetecilerin Starobelsk'e gerçekleştirdiği ziyaretin amacının gerçeklerin görülmesi olduğunu vurguladı.

Lantratova, trajedinin yaşandığı yere temsilci göndermeyen BBC, CNN ve Japon medyasına tepki gösterdi.

21 öğrencinin katledildiği kolejde yabancı medya mensuplarıyla birlikte incelemelerde bulunan Lantratova Sputnik'e konuştu:

🔴'Starobelsk katliamı' Kiev rejimine yönelik iddianameye girecek

🔴Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin koleje düzenlediği saldırı, tartışmasız bir savaş suçu

🔴Yaralılar için ülkenin dört bir yanından bağışçılar kan veriyor

🔴Saldırının sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmaları devam ediyor

🔴Olay yerinde kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri, psikologlar ve gönüllüler çalışıyor

🔴Mağdur yakınları için geçici barınma merkezleri organize edildi
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
İrlandalı gazeteci Bowes: Ukrayna'nın kolej saldırısı kitlesel bir katliam
14:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала