Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nde konuştu: Rusya ile Afrika çok kutuplu dünyanın inşasında doğal müttefik
11:50 29.10.2026 (güncellendi: 13:08 29.10.2026)
© Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка / Multimedya arşivine gidinПленарное заседание саммита "Россия - Африка"
© Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка/
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Rus Devlet Başkanı Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nin ikinci gününde düzenlenen ana oturumda Afrikalı liderlerle bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nin ana oturumunda Afrikalı liderlerle bir araya geldi.
🗣Putin'in Kremlin Sarayı'nda düzenlenen zirvenin başında yaptığı konuşmada öne çıkanlar:
🔴Rusya ile Afrika çok kutuplu dünyanın inşasında doğal müttefikler durumunda
🔴Afrika’nın Rusya ile işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğuna inanıyoruz
🔴Rusya, Afrika'nın kendi egemenliğini korumasından, ekonomisini ve sosyal alanını güçlendirmesinden yana olmaya devam ediyor
🔴Rus şirketleri, sömürgecilik ruhuyla kaynakları sömürmek yerine Afrika'da eşit şartlarda iş yapıyor
🔴Rusya, Afrika kıtasındaki mevcut çatışmaların çözümüne ve yeni çatışmaların önlenmesine önemli katkı sağlıyor
🔴Rusya ile Afrika arasındaki ticari işlemlerde rublenin payı yüzde 85'e varıyor
🔴Afrika gelecekte sadece kendini beslemekle kalmayıp büyük gıda ihracatçısı da olabilir
🔴Rusya ile Afrika ülkelerinin en güncel dünya siyaseti meselelerindeki tutumları yakın veya örtüşüyor
🔴Rusya, Afrika halklarının sömürgeci baskıya karşı mücadelesinde her zaman yanlarında olmuş ve destek sağlamıştır
🔴Rusya, Afrika devletlerini özgürlük ve gerçek bağımsızlık çabalarında her yönüyle ve çıkar gözetmeksizin desteklemiştir
🔴Rusya, Afrika için istikrarlı bir gıda ve tarımsal sanayi ürünleri tedarikçisi, bu durum, kıtanın gıda güvenliğine somut bir katkı
🔴Rus şirketleri bazı üretim tesislerini Afrika’ya taşımaya ilgi duyuyor
🗣Putin'in Kremlin Sarayı'nda düzenlenen zirvenin başında yaptığı konuşmada öne çıkanlar:
🔴Rusya ile Afrika çok kutuplu dünyanın inşasında doğal müttefikler durumunda
🔴Afrika’nın Rusya ile işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğuna inanıyoruz
🔴Rusya, Afrika'nın kendi egemenliğini korumasından, ekonomisini ve sosyal alanını güçlendirmesinden yana olmaya devam ediyor
🔴Rus şirketleri, sömürgecilik ruhuyla kaynakları sömürmek yerine Afrika'da eşit şartlarda iş yapıyor
🔴Rusya, Afrika kıtasındaki mevcut çatışmaların çözümüne ve yeni çatışmaların önlenmesine önemli katkı sağlıyor
🔴Rusya ile Afrika arasındaki ticari işlemlerde rublenin payı yüzde 85'e varıyor
🔴Afrika gelecekte sadece kendini beslemekle kalmayıp büyük gıda ihracatçısı da olabilir
🔴Rusya ile Afrika ülkelerinin en güncel dünya siyaseti meselelerindeki tutumları yakın veya örtüşüyor
🔴Rusya, Afrika halklarının sömürgeci baskıya karşı mücadelesinde her zaman yanlarında olmuş ve destek sağlamıştır
🔴Rusya, Afrika devletlerini özgürlük ve gerçek bağımsızlık çabalarında her yönüyle ve çıkar gözetmeksizin desteklemiştir
🔴Rusya, Afrika için istikrarlı bir gıda ve tarımsal sanayi ürünleri tedarikçisi, bu durum, kıtanın gıda güvenliğine somut bir katkı
🔴Rus şirketleri bazı üretim tesislerini Afrika’ya taşımaya ilgi duyuyor
Putin'den Alyoşki açıklaması
Alyoşki'deki misyonun sivillere yardım etmekle ilgili olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, şöyle konuştu:
🔴Ukrayna ordusunun bir insani felaket hazırlaması nedeniyle oradaki durum uzun süredir kötüleşiyordu
🔴Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Alyoşki’ye çıkan yolları mayınladı
🔴ABD First Lady'si Melania Trump, Alyoşki'deki sürece önemli katkı sundu
🔴Alyoşki’deki insani operasyon, tamamen sivil halka yardım sağlamayı amaçlıyor
🔴Rusya, Ukrayna krizinin olası bir barışçıl çözüme kavuşturulmasına ilgi duyuyor
🔴Ukrayna ordusunun bir insani felaket hazırlaması nedeniyle oradaki durum uzun süredir kötüleşiyordu
🔴Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Alyoşki’ye çıkan yolları mayınladı
🔴ABD First Lady'si Melania Trump, Alyoşki'deki sürece önemli katkı sundu
🔴Alyoşki’deki insani operasyon, tamamen sivil halka yardım sağlamayı amaçlıyor
🔴Rusya, Ukrayna krizinin olası bir barışçıl çözüme kavuşturulmasına ilgi duyuyor