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Rusya-Afrika Zirvesi 2026
3. Rusya-Afrika Zirvesi 28-29 Ekim tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilecek. Rusya-Afrika Zirvesi, Moskova ile Afrikalı ülkeler arasındaki ilişkilere yönelik en önemli ve en kapsamlı etkinlik olma özelliğini taşıyor. Bu yılki zirvenin sloganı 'Barış, güvenlik ve kalkınma' olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/putin-3-rusya-afrika-zirvesinde-konusuyor-1109957968.html
Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nde konuştu: Rusya ile Afrika çok kutuplu dünyanın inşasında doğal müttefik
Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nde konuştu: Rusya ile Afrika çok kutuplu dünyanın inşasında doğal müttefik
Sputnik Türkiye
Rus Devlet Başkanı Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nin ikinci gününde düzenlenen ana oturumda Afrikalı liderlerle bir araya geldi. 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T11:50+0300
2026-10-29T13:08+0300
rusya-afrika zirvesi 2026
rusya
vladimir putin
rusya-afrika zirvesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nin ana oturumunda Afrikalı liderlerle bir araya geldi.🗣Putin'in Kremlin Sarayı'nda düzenlenen zirvenin başında yaptığı konuşmada öne çıkanlar:🔴Rusya ile Afrika çok kutuplu dünyanın inşasında doğal müttefikler durumunda🔴Afrika’nın Rusya ile işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğuna inanıyoruz🔴Rusya, Afrika'nın kendi egemenliğini korumasından, ekonomisini ve sosyal alanını güçlendirmesinden yana olmaya devam ediyor🔴Rus şirketleri, sömürgecilik ruhuyla kaynakları sömürmek yerine Afrika'da eşit şartlarda iş yapıyor🔴Rusya, Afrika kıtasındaki mevcut çatışmaların çözümüne ve yeni çatışmaların önlenmesine önemli katkı sağlıyor🔴Rusya ile Afrika arasındaki ticari işlemlerde rublenin payı yüzde 85'e varıyor🔴Afrika gelecekte sadece kendini beslemekle kalmayıp büyük gıda ihracatçısı da olabilir🔴Rusya ile Afrika ülkelerinin en güncel dünya siyaseti meselelerindeki tutumları yakın veya örtüşüyor🔴Rusya, Afrika halklarının sömürgeci baskıya karşı mücadelesinde her zaman yanlarında olmuş ve destek sağlamıştır🔴Rusya, Afrika devletlerini özgürlük ve gerçek bağımsızlık çabalarında her yönüyle ve çıkar gözetmeksizin desteklemiştir🔴Rusya, Afrika için istikrarlı bir gıda ve tarımsal sanayi ürünleri tedarikçisi, bu durum, kıtanın gıda güvenliğine somut bir katkı🔴Rus şirketleri bazı üretim tesislerini Afrika’ya taşımaya ilgi duyuyorPutin'den Alyoşki açıklamasıAlyoşki'deki misyonun sivillere yardım etmekle ilgili olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, şöyle konuştu:🔴Ukrayna ordusunun bir insani felaket hazırlaması nedeniyle oradaki durum uzun süredir kötüleşiyordu🔴Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Alyoşki’ye çıkan yolları mayınladı🔴ABD First Lady'si Melania Trump, Alyoşki'deki sürece önemli katkı sundu🔴Alyoşki’deki insani operasyon, tamamen sivil halka yardım sağlamayı amaçlıyor🔴Rusya, Ukrayna krizinin olası bir barışçıl çözüme kavuşturulmasına ilgi duyuyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/rusyanin-somurgecilik-karsiti-karar-tasarisi-afrikadan-neredeyse-tam-destek-aldi-1109956469.html
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rusya, vladimir putin, rusya-afrika zirvesi
rusya, vladimir putin, rusya-afrika zirvesi

Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nde konuştu: Rusya ile Afrika çok kutuplu dünyanın inşasında doğal müttefik

11:50 29.10.2026 (güncellendi: 13:08 29.10.2026)
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Rus Devlet Başkanı Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nin ikinci gününde düzenlenen ana oturumda Afrikalı liderlerle bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nin ana oturumunda Afrikalı liderlerle bir araya geldi.

🗣Putin'in Kremlin Sarayı'nda düzenlenen zirvenin başında yaptığı konuşmada öne çıkanlar:

🔴Rusya ile Afrika çok kutuplu dünyanın inşasında doğal müttefikler durumunda

🔴Afrika’nın Rusya ile işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğuna inanıyoruz

🔴Rusya, Afrika'nın kendi egemenliğini korumasından, ekonomisini ve sosyal alanını güçlendirmesinden yana olmaya devam ediyor

🔴Rus şirketleri, sömürgecilik ruhuyla kaynakları sömürmek yerine Afrika'da eşit şartlarda iş yapıyor

🔴Rusya, Afrika kıtasındaki mevcut çatışmaların çözümüne ve yeni çatışmaların önlenmesine önemli katkı sağlıyor

🔴Rusya ile Afrika arasındaki ticari işlemlerde rublenin payı yüzde 85'e varıyor

🔴Afrika gelecekte sadece kendini beslemekle kalmayıp büyük gıda ihracatçısı da olabilir

🔴Rusya ile Afrika ülkelerinin en güncel dünya siyaseti meselelerindeki tutumları yakın veya örtüşüyor

🔴Rusya, Afrika halklarının sömürgeci baskıya karşı mücadelesinde her zaman yanlarında olmuş ve destek sağlamıştır

🔴Rusya, Afrika devletlerini özgürlük ve gerçek bağımsızlık çabalarında her yönüyle ve çıkar gözetmeksizin desteklemiştir

🔴Rusya, Afrika için istikrarlı bir gıda ve tarımsal sanayi ürünleri tedarikçisi, bu durum, kıtanın gıda güvenliğine somut bir katkı

🔴Rus şirketleri bazı üretim tesislerini Afrika’ya taşımaya ilgi duyuyor

Putin'den Alyoşki açıklaması

Alyoşki'deki misyonun sivillere yardım etmekle ilgili olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, şöyle konuştu:

🔴Ukrayna ordusunun bir insani felaket hazırlaması nedeniyle oradaki durum uzun süredir kötüleşiyordu

🔴Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Alyoşki’ye çıkan yolları mayınladı

🔴ABD First Lady'si Melania Trump, Alyoşki'deki sürece önemli katkı sundu

🔴Alyoşki’deki insani operasyon, tamamen sivil halka yardım sağlamayı amaçlıyor

🔴Rusya, Ukrayna krizinin olası bir barışçıl çözüme kavuşturulmasına ilgi duyuyor
Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
DÜNYA
Rusya’nın sömürgecilik karşıtı karar tasarısı Afrika’dan neredeyse tam destek aldı
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