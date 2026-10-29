https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/putin-namibya-cumhurbaskani-nandi-ndaitwah-ile-isbirligini-gorustu-1109974953.html

Putin, Namibya Cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah ile işbirliğini görüştü

Putin, Namibya Cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah ile işbirliğini görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Forumu kapsamında Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T22:12+0300

2026-10-29T22:12+0300

2026-10-29T22:12+0300

rusya-afrika zirvesi 2026

vladimir putin

netumbo nandi-ndaitva

rusya

namibya

afrika

moskova

rusya-afrika forumu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi ile Ekonomi ve İnsani Forumu kapsamında Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ile görüştü.Putin, Rusya ile Namibya arasındaki madencilik, enerji, tarım ve eğitim alanlarındaki işbirliğine dikkat çekerek, Moskova’nın tüm Afrika ülkeleriyle ticari, ekonomik ve insani işbirliğini daha da geliştirmek ve derinleştirmek istediğini vurguladı.Rusya ile Namibya, 2021’den bu yana yürürlükte olan vizesiz seyahat uygulamasıyla ilişkilerini güçlendirirken uluslararası kuruluşlar bünyesinde de yakın işbirliği yürütüyor.Rus şirketlerinin Namibya’daki faaliyetleri de artıyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, ülkede büyük ölçekli bir uranyum madenciliği projesi başlatılması için görüşmelerini sürdürüyor. Namibya’da hayata geçirilebilecek yüzer nükleer santral projelerine ilişkin hazırlıkların da ileri aşamaya ulaştığı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/putin-rusya-afrika-zirvesinde-2029a-kadar-uygulanacak-eylem-plani-onaylandi-1109973598.html

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vladimir putin, netumbo nandi-ndaitva, rusya, namibya, afrika, moskova, rusya-afrika forumu