https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/putin-namibya-cumhurbaskani-nandi-ndaitwah-ile-isbirligini-gorustu-1109974953.html
Putin, Namibya Cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah ile işbirliğini görüştü
Putin, Namibya Cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah ile işbirliğini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Forumu kapsamında Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T22:12+0300
2026-10-29T22:12+0300
2026-10-29T22:12+0300
rusya-afrika zirvesi 2026
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi ile Ekonomi ve İnsani Forumu kapsamında Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ile görüştü.Putin, Rusya ile Namibya arasındaki madencilik, enerji, tarım ve eğitim alanlarındaki işbirliğine dikkat çekerek, Moskova’nın tüm Afrika ülkeleriyle ticari, ekonomik ve insani işbirliğini daha da geliştirmek ve derinleştirmek istediğini vurguladı.Rusya ile Namibya, 2021’den bu yana yürürlükte olan vizesiz seyahat uygulamasıyla ilişkilerini güçlendirirken uluslararası kuruluşlar bünyesinde de yakın işbirliği yürütüyor.Rus şirketlerinin Namibya’daki faaliyetleri de artıyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, ülkede büyük ölçekli bir uranyum madenciliği projesi başlatılması için görüşmelerini sürdürüyor. Namibya’da hayata geçirilebilecek yüzer nükleer santral projelerine ilişkin hazırlıkların da ileri aşamaya ulaştığı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/putin-rusya-afrika-zirvesinde-2029a-kadar-uygulanacak-eylem-plani-onaylandi-1109973598.html
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vladimir putin, netumbo nandi-ndaitva, rusya, namibya, afrika, moskova, rusya-afrika forumu
vladimir putin, netumbo nandi-ndaitva, rusya, namibya, afrika, moskova, rusya-afrika forumu
Putin, Namibya Cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah ile işbirliğini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Forumu kapsamında Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi ile Ekonomi ve İnsani Forumu kapsamında Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ile görüştü.
Putin, Rusya ile Namibya arasındaki madencilik, enerji, tarım ve eğitim alanlarındaki işbirliğine dikkat çekerek, Moskova’nın tüm Afrika ülkeleriyle ticari, ekonomik ve insani işbirliğini daha da geliştirmek ve derinleştirmek istediğini vurguladı.
Rusya ile Namibya, 2021’den bu yana yürürlükte olan vizesiz seyahat uygulamasıyla ilişkilerini güçlendirirken uluslararası kuruluşlar bünyesinde de yakın işbirliği yürütüyor.
Rus şirketlerinin Namibya’daki faaliyetleri de artıyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, ülkede büyük ölçekli bir uranyum madenciliği projesi başlatılması için görüşmelerini sürdürüyor. Namibya’da hayata geçirilebilecek yüzer nükleer santral projelerine ilişkin hazırlıkların da ileri aşamaya ulaştığı belirtiliyor.