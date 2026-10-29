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Rusya-Afrika Zirvesi 2026
3. Rusya-Afrika Zirvesi 28-29 Ekim tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilecek. Rusya-Afrika Zirvesi, Moskova ile Afrikalı ülkeler arasındaki ilişkilere yönelik en önemli ve en kapsamlı etkinlik olma özelliğini taşıyor. Bu yılki zirvenin sloganı 'Barış, güvenlik ve kalkınma' olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/putin-namibya-cumhurbaskani-nandi-ndaitwah-ile-isbirligini-gorustu-1109974953.html
Putin, Namibya Cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah ile işbirliğini görüştü
Putin, Namibya Cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah ile işbirliğini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Forumu kapsamında Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T22:12+0300
2026-10-29T22:12+0300
rusya-afrika zirvesi 2026
vladimir putin
netumbo nandi-ndaitva
rusya
namibya
afrika
moskova
rusya-afrika forumu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi ile Ekonomi ve İnsani Forumu kapsamında Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ile görüştü.Putin, Rusya ile Namibya arasındaki madencilik, enerji, tarım ve eğitim alanlarındaki işbirliğine dikkat çekerek, Moskova’nın tüm Afrika ülkeleriyle ticari, ekonomik ve insani işbirliğini daha da geliştirmek ve derinleştirmek istediğini vurguladı.Rusya ile Namibya, 2021’den bu yana yürürlükte olan vizesiz seyahat uygulamasıyla ilişkilerini güçlendirirken uluslararası kuruluşlar bünyesinde de yakın işbirliği yürütüyor.Rus şirketlerinin Namibya’daki faaliyetleri de artıyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, ülkede büyük ölçekli bir uranyum madenciliği projesi başlatılması için görüşmelerini sürdürüyor. Namibya’da hayata geçirilebilecek yüzer nükleer santral projelerine ilişkin hazırlıkların da ileri aşamaya ulaştığı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/putin-rusya-afrika-zirvesinde-2029a-kadar-uygulanacak-eylem-plani-onaylandi-1109973598.html
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vladimir putin, netumbo nandi-ndaitva, rusya, namibya, afrika, moskova, rusya-afrika forumu
vladimir putin, netumbo nandi-ndaitva, rusya, namibya, afrika, moskova, rusya-afrika forumu

Putin, Namibya Cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah ile işbirliğini görüştü

22:12 29.10.2026
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Forumu kapsamında Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi ile Ekonomi ve İnsani Forumu kapsamında Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ile görüştü.
Putin, Rusya ile Namibya arasındaki madencilik, enerji, tarım ve eğitim alanlarındaki işbirliğine dikkat çekerek, Moskova’nın tüm Afrika ülkeleriyle ticari, ekonomik ve insani işbirliğini daha da geliştirmek ve derinleştirmek istediğini vurguladı.
Rusya ile Namibya, 2021’den bu yana yürürlükte olan vizesiz seyahat uygulamasıyla ilişkilerini güçlendirirken uluslararası kuruluşlar bünyesinde de yakın işbirliği yürütüyor.
Rus şirketlerinin Namibya’daki faaliyetleri de artıyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, ülkede büyük ölçekli bir uranyum madenciliği projesi başlatılması için görüşmelerini sürdürüyor. Namibya’da hayata geçirilebilecek yüzer nükleer santral projelerine ilişkin hazırlıkların da ileri aşamaya ulaştığı belirtiliyor.
Putin, üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi’nin sonuçlarını değerlendirmek üzere Burundi Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Evariste Ndayishimiye ile basının karşısına çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
Rusya-Afrika Zirvesi 2026
Putin: Rusya-Afrika Zirvesi’nde 2029’a kadar uygulanacak eylem planı onaylandı
20:37
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