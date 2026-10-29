https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/putin-kongo-cumhuriyeti-ve-kenya-liderleriyle-ekonomik-isbirligini-gorustu-1109975895.html
Putin, Kongo Cumhuriyeti ve Kenya liderleriyle ekonomik işbirliğini görüştü
Putin, Kongo Cumhuriyeti ve Kenya liderleriyle ekonomik işbirliğini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou-Nguesso ve Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T23:48+0300
2026-10-29T23:48+0300
2026-10-29T23:48+0300
rusya-afrika zirvesi 2026
vladimir putin
william ruto
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rusya-afrika zirvesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou-Nguesso ve Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto ile görüşmeler gerçekleştirdi.Sassou-Nguesso ile görüşmesinde Putin, Rusya ile Kongo Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin başarıyla geliştiğini belirterek ticari ve ekonomik bağların genişlediğini, bilimsel-teknik ve insani işbirliğinin güçlendiğini söyledi. Putin, iki ülkenin 2025'te yatırımların teşviki ve karşılıklı korunmasına ilişkin önemli bir hükümetler arası anlaşma imzaladığını, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Rusya'daki iç prosedürlerin tamamlandığını kaydetti.Rusya lideri, 28-30 Eylül'de Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazavil'de hükümetler arası komisyonun sekizinci toplantısının yapıldığını ve burada 2026-2028 döneminde ikili işbirliğinin kapsamlı biçimde geliştirilmesine yönelik planın imzalandığını hatırlattı. Putin ayrıca Rusya-Afrika Zirvesi'nde belirlenen hedeflerin neredeyse tamamına ulaşıldığını ifade etti.Kenya Cumhurbaşkanı Ruto ile görüşmesinde ise Putin, Moskova'nın Nairobi ile ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmekle ilgilendiğini belirtti. Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yılın ilk sekiz ayında iki katına çıktığını, Rusya'nın tarım ürünleri sevkiyatının arttığını söyledi. Rusya'nın başlıca gübre ihracatçılarından biri olduğunu vurgulayan Putin, olumlu eğilimin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.Kenya Dışişleri Bakanlığı daha önce, ülkesinin zirve kapsamında ürünlerinin Rusya pazarına erişimini genişletmeyi ve yatırım çekmeyi hedeflediğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/putin-namibya-cumhurbaskani-nandi-ndaitwah-ile-isbirligini-gorustu-1109974953.html
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vladimir putin, william ruto , denis sassou nguesso, rusya, kongo, kenya, rusya-afrika zirvesi
vladimir putin, william ruto , denis sassou nguesso, rusya, kongo, kenya, rusya-afrika zirvesi
Putin, Kongo Cumhuriyeti ve Kenya liderleriyle ekonomik işbirliğini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou-Nguesso ve Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto ile bir araya geldi. Görüşmelerde ticaret ve ekonomi başta olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou-Nguesso ve Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Sassou-Nguesso ile görüşmesinde Putin, Rusya ile Kongo Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin başarıyla geliştiğini belirterek ticari ve ekonomik bağların genişlediğini, bilimsel-teknik ve insani işbirliğinin güçlendiğini söyledi. Putin, iki ülkenin 2025'te yatırımların teşviki ve karşılıklı korunmasına ilişkin önemli bir hükümetler arası anlaşma imzaladığını, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Rusya'daki iç prosedürlerin tamamlandığını kaydetti.
Rusya lideri, 28-30 Eylül'de Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazavil'de hükümetler arası komisyonun sekizinci toplantısının yapıldığını ve burada 2026-2028 döneminde ikili işbirliğinin kapsamlı biçimde geliştirilmesine yönelik planın imzalandığını hatırlattı. Putin ayrıca Rusya-Afrika Zirvesi'nde belirlenen hedeflerin neredeyse tamamına ulaşıldığını ifade etti.
Kenya Cumhurbaşkanı Ruto ile görüşmesinde ise Putin, Moskova'nın Nairobi ile ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmekle ilgilendiğini belirtti. Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yılın ilk sekiz ayında iki katına çıktığını, Rusya'nın tarım ürünleri sevkiyatının arttığını söyledi. Rusya'nın başlıca gübre ihracatçılarından biri olduğunu vurgulayan Putin, olumlu eğilimin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.
Kenya Dışişleri Bakanlığı daha önce, ülkesinin zirve kapsamında ürünlerinin Rusya pazarına erişimini genişletmeyi ve yatırım çekmeyi hedeflediğini açıklamıştı.