https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/putin-etiyopya-basbakani-abiy-ahmed-ile-gorustu-1109951829.html

Putin, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştü

Putin, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştü. 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T01:21+0300

2026-10-29T01:21+0300

2026-10-29T01:21+0300

rusya-afrika zirvesi 2026

vladimir putin

abiy ahmed ali

rusya

etiyopya

moskova

rusya-afrika zirvesi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi. Putin, "Moskova'ya bu kez de gelme imkanı bulduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Rusya ile Etiyopya arasındaki dostane ilişkileri ve sizinle olan kişisel temaslarımızı değerli buluyorum; bunlar her zaman içerikli ve yapıcı geçiyor" dedi.Abiy Ahmed’i kısa süre önce yeniden başbakan seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Putin, Etiyopya’ya 2027 yılında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’na başarılı bir şekilde ev sahipliği yapması temennisinde bulundu.Etiyopya’nın Afrika kıtasında Rusya’nın köklü ve güvenilir ortaklarından biri olduğunu belirten Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin eşitlik ve karşılıklı yarar ilkeleri temelinde gelişmeye devam ettiğini söyledi.Karşılıklı ticaretteki artışa da dikkati çeken Putin, Rusya ile Etiyopya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl üç kattan fazla büyüdüğünü ve yükselişini sürdürdüğünü kaydetti.Putin ile Ahmed son olarak 12 Eylül’de Hindistan’da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.Üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi ile Rusya-Afrika Ekonomi ve İnsani Forumu, 28-29 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenleniyor.

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vladimir putin, abiy ahmed ali, rusya, etiyopya, moskova, rusya-afrika zirvesi