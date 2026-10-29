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Rusya-Afrika Zirvesi 2026
3. Rusya-Afrika Zirvesi 28-29 Ekim tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilecek. Rusya-Afrika Zirvesi, Moskova ile Afrikalı ülkeler arasındaki ilişkilere yönelik en önemli ve en kapsamlı etkinlik olma özelliğini taşıyor. Bu yılki zirvenin sloganı 'Barış, güvenlik ve kalkınma' olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/putin-etiyopya-basbakani-abiy-ahmed-ile-gorustu-1109951829.html
Putin, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştü
Putin, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştü. 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T01:21+0300
2026-10-29T01:21+0300
rusya-afrika zirvesi 2026
vladimir putin
abiy ahmed ali
rusya
etiyopya
moskova
rusya-afrika zirvesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi. Putin, "Moskova'ya bu kez de gelme imkanı bulduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Rusya ile Etiyopya arasındaki dostane ilişkileri ve sizinle olan kişisel temaslarımızı değerli buluyorum; bunlar her zaman içerikli ve yapıcı geçiyor" dedi.Abiy Ahmed’i kısa süre önce yeniden başbakan seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Putin, Etiyopya’ya 2027 yılında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’na başarılı bir şekilde ev sahipliği yapması temennisinde bulundu.Etiyopya’nın Afrika kıtasında Rusya’nın köklü ve güvenilir ortaklarından biri olduğunu belirten Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin eşitlik ve karşılıklı yarar ilkeleri temelinde gelişmeye devam ettiğini söyledi.Karşılıklı ticaretteki artışa da dikkati çeken Putin, Rusya ile Etiyopya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl üç kattan fazla büyüdüğünü ve yükselişini sürdürdüğünü kaydetti.Putin ile Ahmed son olarak 12 Eylül’de Hindistan’da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.Üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi ile Rusya-Afrika Ekonomi ve İnsani Forumu, 28-29 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/putin-a7-dijital-para-birimi-odeme-sistemi-egemen-afrika-da-baglanabilir-1109949663.html
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vladimir putin, abiy ahmed ali, rusya, etiyopya, moskova, rusya-afrika zirvesi
vladimir putin, abiy ahmed ali, rusya, etiyopya, moskova, rusya-afrika zirvesi

Putin, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştü

01:21 29.10.2026
© Sputnik / Алексей Даничев / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin, Abiy Ahmed Ali
Vladimir Putin, Abiy Ahmed Ali - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi.
Putin, "Moskova'ya bu kez de gelme imkanı bulduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Rusya ile Etiyopya arasındaki dostane ilişkileri ve sizinle olan kişisel temaslarımızı değerli buluyorum; bunlar her zaman içerikli ve yapıcı geçiyor" dedi.
Abiy Ahmed’i kısa süre önce yeniden başbakan seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Putin, Etiyopya’ya 2027 yılında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’na başarılı bir şekilde ev sahipliği yapması temennisinde bulundu.
Etiyopya’nın Afrika kıtasında Rusya’nın köklü ve güvenilir ortaklarından biri olduğunu belirten Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin eşitlik ve karşılıklı yarar ilkeleri temelinde gelişmeye devam ettiğini söyledi.
Karşılıklı ticaretteki artışa da dikkati çeken Putin, Rusya ile Etiyopya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl üç kattan fazla büyüdüğünü ve yükselişini sürdürdüğünü kaydetti.
Putin ile Ahmed son olarak 12 Eylül’de Hindistan’da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.
Üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi ile Rusya-Afrika Ekonomi ve İnsani Forumu, 28-29 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenleniyor.
Phiên họp toàn thể của diễn đàn Nga - châu Phi tại Moskva - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
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