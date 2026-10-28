https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/putin-a7-dijital-para-birimi-odeme-sistemi-egemen-afrika-da-baglanabilir-1109949663.html

Putin: A7 dijital para birimi ödeme sistemi egemen, Afrika da bağlanabilir

Putin: A7 dijital para birimi ödeme sistemi egemen, Afrika da bağlanabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika ülkelerinin dijital para birimleriyle yapılan A7 sınır ötesi ödeme sistemine bağlanabileceğini belirterek sistemin... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T21:28+0300

2026-10-28T21:28+0300

2026-10-28T21:28+0300

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rusya-afrika zirvesi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında "Egemen Kalkınma Platformu" sergisini gezerek Afrika ülkeleri temsilcilerine dijital para birimleriyle çalışan A7 sınır ötesi ödeme sisteminin olanaklarını anlattı.Putin, sistem hakkında, "Her şey tamamen şeffaf ve uluslararası hukuka tamamen uygun. Çağdaş teknolojiler açısından bu tür ödemeleri kesintiye uğratmak mümkün değil" dedi.Sistemin farklı para birimlerinden dijital para birimlerine, oradan yeniden reel para birimlerine anında çevrim yaptığını belirten Putin, işlemlerin yüksek teknolojili ve müşteriler açısından kullanışlı olduğunu vurguladı.Rus lider, "Dijital para birimleri tüm dünyada gelişiyor; ABD'de de gelişiyor, bizde de. Peki Afrika kıtası bu yüksek teknolojili sisteme neden bağlanmasın? Bu sistem egemen, hiçbir şeye bağlı değil. Kimse size hiçbir şeyi engelleyemez" ifadelerini kullandı.Maliye Bakanı Siluanov: ‘Tek tıkla ödeme, yüzde 0,3 komisyon’Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Anton Siluanov, Rus A7 şirketinin Afrika ile sınır ötesi ödemeler alanına da girdiğine dikkat çekerek, "Ödemeler tek tıkla ve hızlı. Maliyeti ise yüzde 0.3. Bu işlemler için son derece düşük bir oran" dedi.Oreşkin: ‘Batı finansal sistemine ihtiyaç kalmadı’Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, beş yıl önce Rusya'nın dış ticaretinde ağırlıklı olarak dolar ve euroyu kullandığını hatırlatarak, bugün Rus bankalarının yabancı partner bankalarla birlikte geliştirdiği banka dışı kurumların çağdaş dijital teknolojilerle dünya genelinde ödemeleri Batı finansal sistemi kullanmadan gerçekleştirdiğini belirtti.Oreşkin, söz konusu Batı sistemini "verimsiz, pahalı ve büyük riskler içeren" bir yapı olarak nitelendirerek, "Rus bankaları ve banka dışı finans kurumları bu çözümleri sunmaya hazır" diye konuştu.

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