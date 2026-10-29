https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/peskov-ukraynanin-moskovaya-yonelik-saldirisi-operasyonu-surdurme-gerekliligini-bir-kez-daha-ortaya-1109960466.html
Peskov: Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik saldırısı, operasyonu sürdürme gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor
Peskov: Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik saldırısı, operasyonu sürdürme gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus hava savunmasının etkili bir şekilde çalıştığına dikkat çekerek, Ukrayna ordusunun Rusya-Afrika Zirvesi’nin yapıldığı sırada... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T12:43+0300
2026-10-29T12:43+0300
2026-10-29T12:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
dmitriy peskov
moskova
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
rusya-afrika zirvesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109960131_0:0:732:412_1920x0_80_0_0_91fd6b11fb2873e8462bd9e16f3b3125.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına demecinde hava savunmasının etkili bir şekilde çalıştığına dikkat çekti, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya-Afrika Zirvesi’nin yapıldığı sırada Moskova’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlemeye çalıştığı saldırının, özel askeri operasyonu devam ettirme gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.Sözcü, Rusya-Afrika Zirvesi sırasında Moskova'ya yönelik düzenlenmeye çalışılan toplu İHA'lı saldırıyı 'oldukça tuhaf' olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/peskov-alyoskideki-ateskesin-takvimi-uzerinde-calisiliyor-1109809653.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109960131_84:0:712:471_1920x0_80_0_0_469b84261ad6b70126f1d5e453a0e4ae.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, moskova, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, rusya-afrika zirvesi
rusya, kremlin, dmitriy peskov, moskova, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, rusya-afrika zirvesi
Peskov: Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik saldırısı, operasyonu sürdürme gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus hava savunmasının etkili bir şekilde çalıştığına dikkat çekerek, Ukrayna ordusunun Rusya-Afrika Zirvesi’nin yapıldığı sırada Moskova’ya düzenlediği saldırının, özel askeri operasyonu devam ettirme gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına demecinde hava savunmasının etkili bir şekilde çalıştığına dikkat çekti, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya-Afrika Zirvesi’nin yapıldığı sırada Moskova’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlemeye çalıştığı saldırının, özel askeri operasyonu devam ettirme gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.
Tanrıya şükür ki hava savunma sistemimiz etkili bir şekilde çalışıyor. Ancak bu durum (saldırı), her şeyin hala devam ettiğini, bu tür tehditlere karşı korunabilmemiz için özel askeri operasyonun sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Sözcü, Rusya-Afrika Zirvesi sırasında Moskova'ya yönelik düzenlenmeye çalışılan toplu İHA'lı saldırıyı 'oldukça tuhaf' olarak nitelendirdi.