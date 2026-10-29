Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/peskov-ukraynanin-moskovaya-yonelik-saldirisi-operasyonu-surdurme-gerekliligini-bir-kez-daha-ortaya-1109960466.html
Peskov: Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik saldırısı, operasyonu sürdürme gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor
Peskov: Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik saldırısı, operasyonu sürdürme gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus hava savunmasının etkili bir şekilde çalıştığına dikkat çekerek, Ukrayna ordusunun Rusya-Afrika Zirvesi’nin yapıldığı sırada... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T12:43+0300
2026-10-29T12:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
dmitriy peskov
moskova
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
rusya-afrika zirvesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109960131_0:0:732:412_1920x0_80_0_0_91fd6b11fb2873e8462bd9e16f3b3125.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına demecinde hava savunmasının etkili bir şekilde çalıştığına dikkat çekti, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya-Afrika Zirvesi’nin yapıldığı sırada Moskova’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlemeye çalıştığı saldırının, özel askeri operasyonu devam ettirme gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.Sözcü, Rusya-Afrika Zirvesi sırasında Moskova'ya yönelik düzenlenmeye çalışılan toplu İHA'lı saldırıyı 'oldukça tuhaf' olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/peskov-alyoskideki-ateskesin-takvimi-uzerinde-calisiliyor-1109809653.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109960131_84:0:712:471_1920x0_80_0_0_469b84261ad6b70126f1d5e453a0e4ae.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, moskova, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, rusya-afrika zirvesi
rusya, kremlin, dmitriy peskov, moskova, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, rusya-afrika zirvesi

Peskov: Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik saldırısı, operasyonu sürdürme gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor

12:43 29.10.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus hava savunmasının etkili bir şekilde çalıştığına dikkat çekerek, Ukrayna ordusunun Rusya-Afrika Zirvesi’nin yapıldığı sırada Moskova’ya düzenlediği saldırının, özel askeri operasyonu devam ettirme gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına demecinde hava savunmasının etkili bir şekilde çalıştığına dikkat çekti, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya-Afrika Zirvesi’nin yapıldığı sırada Moskova’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlemeye çalıştığı saldırının, özel askeri operasyonu devam ettirme gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Tanrıya şükür ki hava savunma sistemimiz etkili bir şekilde çalışıyor. Ancak bu durum (saldırı), her şeyin hala devam ettiğini, bu tür tehditlere karşı korunabilmemiz için özel askeri operasyonun sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sözcü, Rusya-Afrika Zirvesi sırasında Moskova'ya yönelik düzenlenmeye çalışılan toplu İHA'lı saldırıyı 'oldukça tuhaf' olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Alyoşki’deki ateşkesin takvimi üzerinde çalışılıyor
23 Ekim, 18:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала