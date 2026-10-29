https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/peskov-ukraynanin-moskovaya-yonelik-saldirisi-operasyonu-surdurme-gerekliligini-bir-kez-daha-ortaya-1109960466.html

Peskov: Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik saldırısı, operasyonu sürdürme gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor

Peskov: Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik saldırısı, operasyonu sürdürme gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus hava savunmasının etkili bir şekilde çalıştığına dikkat çekerek, Ukrayna ordusunun Rusya-Afrika Zirvesi’nin yapıldığı sırada... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T12:43+0300

2026-10-29T12:43+0300

2026-10-29T12:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

kremlin

dmitriy peskov

moskova

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

saldırı

rusya-afrika zirvesi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına demecinde hava savunmasının etkili bir şekilde çalıştığına dikkat çekti, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya-Afrika Zirvesi’nin yapıldığı sırada Moskova’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlemeye çalıştığı saldırının, özel askeri operasyonu devam ettirme gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.Sözcü, Rusya-Afrika Zirvesi sırasında Moskova'ya yönelik düzenlenmeye çalışılan toplu İHA'lı saldırıyı 'oldukça tuhaf' olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/peskov-alyoskideki-ateskesin-takvimi-uzerinde-calisiliyor-1109809653.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, moskova, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, rusya-afrika zirvesi