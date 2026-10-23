https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/peskov-alyoskideki-ateskesin-takvimi-uzerinde-calisiliyor-1109809653.html
Peskov: Alyoşki’deki ateşkesin takvimi üzerinde çalışılıyor
Peskov: Alyoşki’deki ateşkesin takvimi üzerinde çalışılıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Herson bölgesindeki Alyoşki civarında uygulanacak ateşkesin takviminin belirlenmesi için askeri yetkililerin çalışmalarını... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T18:40+0300
2026-10-23T18:40+0300
2026-10-23T18:52+0300
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insani operasyon
vladimir saldo
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri yetkililerin Herson bölgesindeki Alyoşki civarında hayata geçirilecek ateşkesin zamanlaması üzerinde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen ABD First Lady’si Melania Trump’ın çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Herson bölgesindeki Alyoşki yerleşiminde gerçekleştirilecek insani operasyonun koordine edilmesine önemli katkı sağlayan Sayın Melania Trump’ın çabalarını takdirle karşılıyoruz" dedi.Peskov ayrıca, Rusya insan hakları yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da bu süreçte önemli çalışmalara imza attığını kaydetti.Operasyon kapsamında kentten ayrılmak isteyen herkese bu imkanın tanınacağını belirten Peskov, insani misyonun ne kadar süreceğine ilişkin net bir tahminde bulunmaktan kaçınarak sürecin en az birkaç gün alacağını ifade etti.ABD ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliğinin sona ermediğine dikkat çeken Peskov, “Askeri alandaki işbirliği hiçbir şekilde durdurulmadı. Bu konuya pembe gözlüklerle bakılmamalı” diye konuştu.Kiev’in Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı girişimlerini sürdürdüğünü vurgulayan Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı desteğin önemli insani misyonlarda ilerleme kaydedilmesine engel olmaması gerektiğinin altını çizdi.Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında yer alan Alyoşki, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki Herson kentinin tam karşısında bulunuyor.Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo daha önceki açıklamalarında, Ukrayna güçlerinin gıda, yakıt ve ilaç sevkiyatını engellemek amacıyla yolları uzaktan mayınladığını ve ulaşım araçlarına insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirtmişti. Saldo, enerji ve iletişim altyapısına yönelik saldırılarla bölgede ağır bir insani durum oluşturulmaya çalışıldığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/beyaz-saraydan-herson-bolgesindeki-alyoskide-yerel-ateskes-saglandi-iddiasi-1109806281.html
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dmitriy peskov, kremlin, melania trump, abd, ukrayna, herson, ateşkes, insani operasyon, vladimir saldo
dmitriy peskov, kremlin, melania trump, abd, ukrayna, herson, ateşkes, insani operasyon, vladimir saldo
Peskov: Alyoşki’deki ateşkesin takvimi üzerinde çalışılıyor
18:40 23.10.2026 (güncellendi: 18:52 23.10.2026)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Herson bölgesindeki Alyoşki civarında uygulanacak ateşkesin takviminin belirlenmesi için askeri yetkililerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Peskov, insani operasyonun koordinasyonunu üstlenen Melania Trump’ın çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri yetkililerin Herson bölgesindeki Alyoşki civarında hayata geçirilecek ateşkesin zamanlaması üzerinde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen ABD First Lady’si Melania Trump’ın çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Herson bölgesindeki Alyoşki yerleşiminde gerçekleştirilecek insani operasyonun koordine edilmesine önemli katkı sağlayan Sayın Melania Trump’ın çabalarını takdirle karşılıyoruz" dedi.
Peskov ayrıca, Rusya insan hakları yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da bu süreçte önemli çalışmalara imza attığını kaydetti.
Operasyon kapsamında kentten ayrılmak isteyen herkese bu imkanın tanınacağını belirten Peskov, insani misyonun ne kadar süreceğine ilişkin net bir tahminde bulunmaktan kaçınarak sürecin en az birkaç gün alacağını ifade etti.
ABD ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliğinin sona ermediğine dikkat çeken Peskov, “Askeri alandaki işbirliği hiçbir şekilde durdurulmadı. Bu konuya pembe gözlüklerle bakılmamalı” diye konuştu.
Kiev’in Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı girişimlerini sürdürdüğünü vurgulayan Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı desteğin önemli insani misyonlarda ilerleme kaydedilmesine engel olmaması gerektiğinin altını çizdi.
Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında yer alan Alyoşki, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki Herson kentinin tam karşısında bulunuyor.
Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo daha önceki açıklamalarında, Ukrayna güçlerinin gıda, yakıt ve ilaç sevkiyatını engellemek amacıyla yolları uzaktan mayınladığını ve ulaşım araçlarına insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirtmişti. Saldo, enerji ve iletişim altyapısına yönelik saldırılarla bölgede ağır bir insani durum oluşturulmaya çalışıldığını ifade etmişti.